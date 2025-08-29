Tragere la sorţi grea sau accesibilă?! Cât de greu este traseul FCSB-ului şi Universităţii Craiova în cupele europene pe baza coeficientului UEFA

FCSB şi Universitatea Craiova sunt reprezentantele României în fazele principale din Europa şi Conference League. Cele două formaţii şi-au aflat adversarele, niciuna dintre ele neavând un mare noroc la tragerea la sorţi.

Tragerea la sorți pentru FCSB și Universitatea Craiova

Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru faza principală din Europa League şi Conference League, într-o ceremonie la Monaco. Pentru a doua oară consecutiv, .

Universitatea Craiova a scris istorie după victoria împotriva celor de la Başakşehir şi s-a calificat pentru prima dată în istorie în faza principală din Conference League, acolo unde va mai avea de disputat cel puţin şase meciuri.

Adversare FCSB în grupa Europa League

În Europa League, FCSB le va întâlni pe Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roşie Belgrad, Young Boys, Basel, Bologna şi Go Ahead Eagles. Un traseu dificil, cu mulţi adversari puternici.

În stagiunea precedentă, echipa lui Elias Charalambous a avut un parcurs remarcabil. A trecut de faza principală, a învins PAOK Salonic în play-off, în dublă manşă, înainte de a se opri în optimi, după dubla cu Lyon.

Adversare Universitatea Craiova în grupa Conference League

pe: Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow şi Noah. Oltenii speră să ocupe unul dintre locurile calificante în faza următoare, patronul Mihai Rotaru spunând că e o tragere bună:

„Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm. Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă”, FANATIK SUPERLIGA.

Analiza coeficientului UEFA

Pe baza coeficientului UEFA se fac urnele de la tragerea la sorţi. Cu cât o echipă are un coeficient mai mare, cu atât va fi mai bine clasată în urne. Coeficientul UEFA se calculează pe baza rezultatelor obţinute de o echipă în cupele europene, în ultimii cinci ani.

Cum influențează coeficientul traseul echipelor românești

Echipele româneşti sunt influenţate din plin de acest clasament al coeficienţilor. Datorită parcursului din sezonul trecut, FCSB a fost cap de serie în primele două tururi din Champions League, dar chiar şi aşa a fost eliminată de Shkendija, în turul doi preliminar.

Universitatea Craiova a fost cap de serie doar în turul doi preliminar din Conference League, cu FK Sarajevo. Oltenii au reuşit să elimine Spartak Trnava şi Istanbul Başakşehir, care au fost din urna capilor de serie.

Diferențele față de adversarii direcți din urne

FCSB a intrat în urna a treia din Europa League, cu un coeficient de 22.5 puncte. Dintre adversari, doar cei din urna a patra au mai puţine puncte de coeficient decât echipa lui Becali: Bologna şi Go Ahead Eagles.

Clasamentul adversarelor FCSB, în funcţie de coeficient:

Feyenoord – 71 de puncte

Dinamo Zagreb – 56

Fenerbahce – 47,250

Steaua Roşie Belgrad – 44

Young Boys – 34.5

Basel – 33

Bologna – 19.446

Go Ahead Eagles – 13.430

În ceea ce priveşte Universitatea Craiova, oltenii au fost în ultima urnă, a şasea, cu 6.5 puncte. Doar trei formaţii calificate în Conference League sunt sub Universitatea Craiova, una dintre ele fiind adversară directă: FC Noah.

Clasamentul adversarelor Universităţii Craiova, în funcţie de coeficient:

Rapid Viena – 32.250 puncte

Sparta Praga – 29.500

Mainz – 17.266

AEK Atena – 9.5

Rakow – 8

Noah – 5

Cât de greu este, de fapt, traseul FCSB și Craiova

Conform coeficienţilor UEFA ai adversarilor, FCSB are al 8-lea cel mai dificil traseu din competiţie, dintre cele 36 de echipe calificate pe tabloul XXL al Europa League. În medie, adversarele roş-albaştrilor au un coeficient de 39.8 puncte. Campioana României are 22.5 puncte în clasamentul coeficienţilor UEFA.

Cel mai greu traseu din Europa League îl are Viktoria Plzen, a căror adversari au un coeficient mediu de 45.3 puncte. Curios este că cinci dintre cele opt adversare ale roş-albaştrilor ocupă primele cinci locuri în clasamentul celui mai uşor traseu din competiţie: Bologna (medie de 31 de puncte), Fenerbahce (31.2), Basel (32.2), Go Ahead Eagles (32.6) şi Feyenoord (32.8).

În schimb, Universitatea Craiova are abia al 20-lea cel mai dificil traseu din Conference League, ceea ce reprezintă o tragere la sorţi decentă. În medie, adversarele Universităţii Craiova au 16.9 puncte de coeficient, oltenii având 6.5 puncte în clasamentul coeficienţilor UEFA.

Șansele de calificare și impactul pentru fotbalul românesc

Coincidenţă sau nu, FCSB a avut al 8-lea cel mai greu traseu şi în sezonul precedent, când a reuşit un parcurs de senzaţie pe plan european. Roş-albaştrii au pierdut doar cu Rangers şi Manchester United în faza principală, acolo unde au câştigat cu RFS, PAOK Salonic, Midtjylland şi Qarabag, înregistrând remize cu Olympiakos şi Hoffenheim.

Aşadar, FCSB poate spera din nou la un parcurs bun dacă îşi va rezolva problemele, mai ales că pentru calificarea în play-off limita este de aproximativ 10 puncte. Pentru top 8, în sezonul trecut limita a fost de 14 puncte.

În ceea ce priveşte Conference League, Universitatea Craiova are nevoie de minimum 7 puncte pentru a spera la calificarea în play-off. În sezonul precedent, echipa care a acumulat 11 puncte a prins loc direct în top 8 şi a evitat play-off-ul.

Cum poate crește coeficientul României

FCSB şi Universitatea Craiova pot aduce puncte importante României în clasamentul coeficienţilor. În acest moment, ţara noastră a urcat pe locul 21 în clasamentul UEFA şi dacă se va menţine aici, scapă de turul 1 preliminar din Champions League la anul.

Asta înseamnă că echipa campioană va intra direct în turul doi preliminar. FCSB şi Universitatea Craiova îşi pot îmbunătăţi coeficientul astfel încât în sezonul viitor din cupele europene să prindă mai multe tururi preliminare din postura de cap de serie.

Câți bani ar încasa cluburile la fiecare rundă trecută

FCSB şi-a asigurat deja un pot de aproximativ 10 milioane de euro, dacă luăm în calcul şi încasările din market pool. Bonusul pentru Europa League este de 4.130.000 de euro, dar pentru fiecare victorie şi pentru fiecare tur trecut, suma creşte exponenţial.

Cât a încasat FCSB în Europa League

700.000 de euro (meciuri din preliminarii)

4.130.000 de euro (bonus participare Europa League)

3.200.000 – 20.000.000 de euro (market pool / drepturi tv, anul trecut FCSB a încasat 6,2 milioane de euro)

Total: 4.830.000 de euro (aproximativ 10.000.000 de euro cu tot cu market pool)

Se mai pot adăuga:

Bonus pentru fiecare victorie: 450.000 de euro

Egal: 150.000 de euro

Clasament: 75.000 (locul 36) – 2.700.000 de euro (locul 1)

Bonus top 8: 600.000 de euro

Bonus 9-16: 300.000 de euro

În fazele eliminatorii:

Play-off: 300.000 euro

Optimi: 1.750.000 de euro

Sferturi: 2.500.000 de euro

Semifinale: 4.200.000 de euro

Finală: 7.000.000 de euro

Învingătoare: 6.000.000 de euro

Universitatea Craiova şi-a asigurat până acum aproximativ 5 milioane de euro, luând în calcul şi încasările din market pool. La fel ca în cazul FCSB, suma poate creşte în funcţie de punctele obţinute şi tururile trecute din Conference League.

Cât a încasat Universitatea Craiova din Conference League

700.000 de euro (meciuri din preliminarii)

3.170.000 de euro (bonus de participare)

500.000 – 3.000.000 de euro (market pool)

Total: 3.870.000 de euro (aproximativ 5.000.000 de euro cu tot cu market pool)

Se mai pot adăuga:

Bonus pentru victorie: 400.000 de euro

Egal: 133.000 de euro

Bonus Top 8: 400.000 de euro

Bonus 9-24: 200.000 de euro

În fazele eliminatorii: