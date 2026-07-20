„Giganții de la Steaua!” Adversarii, devastați după ce au aflat că ar putea întâlni FCSB în Conference League

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FCSB a avut parte de mare noroc la tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din UEFA Conference League. În cazul în care roș-albaștrii vor trece de letonii de la Auda, se vor bate pentru un loc în play-off cu învingătoarea dublei dintre NK Aluminij și Dinamo City. Jurnaliștii albanezi au elogiat formația din Capitală.

Prima reacție din Albania după tragerea la sorți! FCSB, considerată marea favorită

Roș-albaștrii vor înfrunta Auda în turul 2 preliminar, iar dacă vor reuși să se califice își vor măsura forțele fie cu slovenii de la NK Aluminij, fie cu Dinamo City, din Albania.

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Totuși, în sezonul trecut, roș-albaștrii au avut viață grea împotriva unor formații mai slab cotate pe hârtie.

Presa din Albania a reacționat imediat! Cum au numit-o pe FCSB după tragerea la sorți: „Gigantul României”

Presa din Albania a reacționat imediat după ce Dinamo City, cea mai titrată echipă din țară, a aflat că ar putea da peste FCSB în turul 3 preliminar. Jurnaliștii au numit echipa din România „Steaua București” și au descris-o drept un „gigant” al fotbalului românesc.

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„Tragere la sorți infernală! Dinamo a «pescuit» gigantul României în turul 3 preliminar din Conference League. Dinamo, echipa pregătită de Ilir Daja, și-a aflat astăzi adversara din turul 3 preliminar al Conference League, în cazul în care se califică. Tragerea la sorți nu a fost deloc generoasă, deoarece i-a rezervat câștigătoarea dublei dintre FCSB și Auda. Giganții de la Steaua București sunt favoriți la calificare. Până atunci însă, Dinamo trebuie să-și facă datoria în confruntarea cu slovena NK Aluminij, iar în turul 3 va avea statutul de outsider”, au notat jurnaliștii de la Panorama Sport.