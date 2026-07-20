Sport

„Giganții de la Steaua!” Adversarii, devastați după ce au aflat că ar putea întâlni FCSB în Conference League

Presa din Albania a reacționat după tragerea la sorți din turul 3 preliminar al Conference League. Jurnaliștii au descris-o pe FCSB drept „gigantul României”.
Alex Bodnariu
20.07.2026 | 16:45
Gigantii de la Steaua Adversarii devastati dupa ce au aflat ca ar putea intalni FCSB in Conference League
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Prima reacție din Albania după tragerea la sorți! FCSB, considerată marea favorită
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FCSB a avut parte de mare noroc la tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din UEFA Conference League. În cazul în care roș-albaștrii vor trece de letonii de la Auda, se vor bate pentru un loc în play-off cu învingătoarea dublei dintre NK Aluminij și Dinamo City. Jurnaliștii albanezi au elogiat formația din Capitală.

Prima reacție din Albania după tragerea la sorți! FCSB, considerată marea favorită

Roș-albaștrii vor înfrunta Auda în turul 2 preliminar, iar dacă vor reuși să se califice își vor măsura forțele fie cu slovenii de la NK Aluminij, fie cu Dinamo City, din Albania. La prima vedere, FCSB pornește cu prima șansă la calificarea în play-off după această tragere la sorți.

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Formația din Capitală are un lot mult mai valoros decât posibilele adversare din turul 3 preliminar și beneficiază de o experiență europeană net superioară. Totuși, în sezonul trecut, roș-albaștrii au avut viață grea împotriva unor formații mai slab cotate pe hârtie.

Presa din Albania a reacționat imediat! Cum au numit-o pe FCSB după tragerea la sorți: „Gigantul României”

Presa din Albania a reacționat imediat după ce Dinamo City, cea mai titrată echipă din țară, a aflat că ar putea da peste FCSB în turul 3 preliminar. Jurnaliștii au numit echipa din România „Steaua București” și au descris-o drept un „gigant” al fotbalului românesc.

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„Tragere la sorți infernală! Dinamo a «pescuit» gigantul României în turul 3 preliminar din Conference League. Dinamo, echipa pregătită de Ilir Daja, și-a aflat astăzi adversara din turul 3 preliminar al Conference League, în cazul în care se califică. Tragerea la sorți nu a fost deloc generoasă, deoarece i-a rezervat câștigătoarea dublei dintre FCSB și Auda. Giganții de la Steaua București sunt favoriți la calificare. Până atunci însă, Dinamo trebuie să-și facă datoria în confruntarea cu slovena NK Aluminij, iar în turul 3 va avea statutul de outsider”, au notat jurnaliștii de la Panorama Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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