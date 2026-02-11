Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți pentru UEFA Nations League 2026/2027 stabilește grupele din cele patru ligi valorice. România se află în Liga B și așteaptă să își afle adversarii pentru noua campanie. Sistemul este simplu. Fiecare echipă este repartizată într-o urnă valorică, în funcție de coeficient și rezultatele precedente. România va extrage câte un adversar din fiecare dintre celelalte urne. În total, patru echipe vor forma grupa.

Tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor 2026/2027, pe scurt

Data tragerii la sorți: 12 februarie 2026

12 februarie 2026 Locația: Bruxelles, Belgia

Bruxelles, Belgia România este în urna: urna a treia, Liga B

urna a treia, Liga B Posibili adversari: echipe din urnele 1, 2 și 4 ale Ligii B

echipe din urnele 1, 2 și 4 ale Ligii B Unde se vede live: pe site-ul UEFA și la posturile TV partenere

pe site-ul UEFA și la posturile TV partenere Când începe competiția: septembrie 2026

Când are loc tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor

Tragerea la sorți pentru ediția 2026/2027 este programată pe 12 februarie 2026. UEFA a stabilit această dată în calendarul competițional internațional. Evenimentul are loc înaintea meciurilor de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Momentul este important pentru toate federațiile din Europa. Naționalele își vor afla adversarele din grupa de Nations League și vor putea face un plan concret pentru următorii ani. Reamintim că România încă are șanse să ajungă la Campionatul Mondial grație rezultatelor excelente din ultima ediție de Nations League.

Data și ora exactă a evenimentului

Evenimentul începe la ora 19:00, ora României. Tragerea se desfășoară într-un cadru oficial, cu reprezentanți ai federațiilor și invitați speciali. Transmisiunea este live. Toate extragerile sunt făcute în timp real. Ordinea urnelor și mecanismul sunt prezentate înainte de start.

Unde are loc tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor

Tragerea la sorți are loc la Bruxelles, în Belgia. Capitala europeană găzduiește frecvent evenimente UEFA. Locația este un centru de conferințe adaptat pentru evenimente oficiale. Salonul poartă numele de Palais 3 Expo Hall.

UEFA organizează totul într-un format standardizat. Sala este amenajată pentru delegați și presă. În acest salon au loc periodic ședințe și congrese organizate de forul european.

Cine transmite la TV tragerea la sorți, cum să vezi live stream

În România, tragerea la sorți este preluată de posturile care dețin drepturile competițiilor UEFA. Astfel, fanii sportului rege vor putea urmări procedura în direct pe platforma AntenaPlay. FANATIK vă va ține cu toate informațiile. Pe site-ul nostru veți putea vedea în timp real distribuția echipelor naționale în grupele de Nations League.

Live stream-ul este disponibil și pe site-ul UEFA. Platforma oferă gratuit transmisiunea video. Evenimentul poate fi urmărit și pe canalul oficial de YouTube UEFA.

România, în urna a treia la tragerea la sorți pentru UEFA Nations League

Poziționarea vine în urma rezultatelor din ediția precedentă. Tricolorii au reușit promovarea și se află acum într-un nivel superior valoric. Atunci naționala lui Mircea Lucescu a încheiat pe primul loc în grupa cu Kosovo, Cipru și Lituania.

Statutul din urna a treia înseamnă că România evită echipele din aceeași urnă valorică. Va întâlni însă o națională puternică din urna 1. Grupa poate deveni foarte echilibrată. Toate cele 16 echipe au un nivel asemănător.

Cum arată, de fapt, urnele

Liga B este împărțită în patru urne valorice. În urna 1 se află cele mai bine cotate echipe. În urna 4 sunt selecționatele cu coeficient mai scăzut. România se află alături de alte echipe cu profil similar în urna a treia. Fiecare grupă va avea câte o echipă din fiecare urnă. Nu pot exista două echipe din aceeași urnă în aceeași grupă.

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Scoția, Ungaria, Polonia, Israel Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

Slovenia, Georgia, Irlanda, Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Cum se joacă Liga Națiunilor, ediția 2026/2027: noul format, reguli noi

Liga Națiunilor are patru ligi: A, B, C și D. Echipele sunt repartizate în funcție de coeficient. Fiecare ligă este împărțită în grupe de câte patru echipe.

Se joacă sistem tur-retur. Fiecare echipă are șase meciuri în faza grupelor. Miza este promovarea, menținerea sau retrogradarea. În ediția precedentă, România a urcat din liga C în liga B.

Câte echipe se califică din fiecare grupă

În Liga B, echipa clasată pe primul loc promovează în Liga A. Ultima clasată retrogradează în Liga C. Locurile intermediare pot disputa baraje. Fiecare punct este important întrucât, la final, se va face un clasament general.

În Liga A, primele clasate merg în fazele eliminatorii. Acolo se stabilește câștigătoarea competiției. Concret, cele mai bine clasate două echipe din fiecare grupă se vor bate pentru trofeul Nations League.

Ce se întâmplă în caz de egalitate în grupe

Dacă două echipe sunt la egalitate de puncte, se iau în calcul meciurile directe. Se analizează punctele, golaverajul și numărul de goluri marcate în confruntările directe.

Dacă egalitatea persistă, se aplică golaverajul general. Urmează numărul total de goluri marcate și criteriul fair-play, adică numărul total de cartonașe galbene încasate de o națională în cele 6 meciuri disputate în Nations League.

Sistemul de punctaj și criteriile de departajare

Victoria aduce 3 puncte. Egalul oferă 1 punct. Înfrângerea nu aduce niciun punct. Clasamentul este stabilit în funcție de puncte. În caz de egalitate, se aplică succesiv criteriile stabilite de UEFA, adică rezultatele directe, golaveraj, numărul total de goluri marcate și criteriul fair-play.

Program meciuri Liga Națiunilor, ediția 2026/2027. Când se vor juca partidele din grupe

Faza grupelor începe în septembrie 2026. Meciurile sunt programate în ferestrele internaționale FIFA. Se joacă până în noiembrie 2026.

Fiecare echipă dispută șase partide. Două în septembrie, două în octombrie și două în noiembrie. Calendarul exact este stabilit după tragerea la sorți.

Cum arată traseul României după tragerea la sorți: calcule, șanse, adversari

După tragerea la sorți, România va ști exact adversarii. Obiectivul principal este promovarea în Liga A. Asta ne-ar duce mai aproape de o calificare la Campionatul European din 2026. De asemenea, am urca câteva poziții în clasamentul FIFA și am beneficia de o tragere la sorți mai accesibilă pentru preliminariile de la EURO.

Grupa poate fi accesibilă sau extrem de complicată. Totul ține de combinația finală. Un start bun poate schimba complet calculele.

Grupa accesibilă pentru România în Nations League: Israel, Bosnia, ROMÂNIA , Irlanda de Nord.

Israel, Bosnia, , Irlanda de Nord. Grupa morții pentru România în Nations League: Scoția, Austria, ROMÂNIA , Suedia.

Cine transmite la TV Liga Națiunilor, ediția 2026/2027

Meciurile României sunt transmise de televiziunile care dețin drepturile UEFA. Din 2026, meciurile primei reprezentative vor fi transmise de Antena 1. Postul TV a reușit o mutare importantă pe piața drepturilor sportive. Antena 1 va difuza partidele României din Liga Națiunilor 2026/2027, dar și meciurile din preliminariile pentru Euro 2028.

Achiziția este una strategică. Naționala aduce audiențe mari, mai ales în campaniile oficiale. Astfel, suporterii vor putea urmări gratuit la TV toate partidele tricolorilor din această perioadă. Antena 1 devine principalul difuzor al meciurilor echipei naționale în următorii doi ani.

Cote pariuri UEFA Nations League

Casele de pariuri vor publica cote imediat după tragerea la sorți. Se vor oferi linii pentru câștigarea grupei, promovare și rezultate pentru fiecare joc în parte. FANATIK vă va prezenta șansele oferite de bookmakeri ca România să termine pe primul loc în grupă.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor UEFA Nations League, ediția 2026/2027

În ziua tragerii la sorți poate fi activat un live blog dedicat. Actualizările se fac în timp real, pe măsură ce sunt extrase urnele. Pe site-ul FANATIK veți putea vedea componența tuturor grupelor, reacții din partea experților din fotbalul românesc și opiniile FRF.