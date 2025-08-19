Sport

Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video

Un moment ciudat a avut loc la stabilirea play-off-ului Cupei României. Microbiștii care au urmărit evenimentul se întreabă dacă tragerea la sorți n-a fost cumva măsluită
Cristian Măciucă
19.08.2025 | 16:49
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. FOTO: Fanatik

Moment halucinant la stabilirea play-off-ului Cupei Românieii. Fanii care au urmărit evenimentul îl acuză pe Gabriel Bodescu, consilier FRF, că a măsluit tragerea la sorți.

Angajat FRF, acuzat că a măsluit tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României

Marți, 19 august, la sediul FRF, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din play-off-ul Cupei României. Evenimentul a fost transmis pe canalul de YouTube al Federației, iar microbiștii care s-au uitat au depistat un moment suspect.

Primul meci care a fost stabilit pentru play-off a fost cel dintre Farul Constanța și Corvinul Hunedoara. Echipa lui Ianis Zicu a fost extrasă prima, dar, ce a urmat, a ridicat semne de întrebare pentru fani.

Gabriel Bodescu, consilier FRF, a părut să aibă un comportament ciudat înainte să o extragă pe Corvinul. Angajatul Federației lasă impresia că vrea să extragă o bilă de la mijlocul bolului, dar nu face decât să le mute între ele și „extrage” bila din care iese formația pregătită de Florin Maxim.

Imaginile au devenit virale pe internet, iar fanii acuză că Bodescu nu face altceva decât să paseze bila în cauză din dreapta în stânga. Momentul poate poate fi văzut pe YouTube, în videoclipul de mai jos, începând cu minutul 07:20.

Urna a fost prea mică, iar bilele nu au putut fi amestecate!

Momentul poate fi pus și pe seama a ceea ce s-a petrecut la tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României încă din debutul evenimentului. Bilele cu echipele din urna B, în care se afla și Corvinul, nu au putut fi amestecate dintr-un motiv incredibil. Recipientul era prea mic!

În mod normal, bilele sunt amestecate înainte să fie extrase din urmă. Acest lucru nu a putut fi posibil la începutul tragerii la sorți, meciul Farul – Corvinul fiind chiar primul extras.

Practic, în urna A au fost 24 din cele 32 de echipe, dar angajații federației nu au luat în calcul faptul că bilele nu ar putea încăpea în bol. Oficialul FRF s-a chinuit să amestece bilele, dar acest lucru n-a putut fi posibil până ele nu s-au împuținat.

Meciurile din play-off-ul Cupei României, ultima fază înainte de grupe, se vor disputa pe 27 august, de la ora 17:30. Potrivit FRF, excepție de la acest program vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior.

  • 8 echipe din SuperLiga vor juca în play-off-ul Cupei României
  • 92 de ani au trecut de la prima ediție a Cupei României
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
