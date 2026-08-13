Tragere la sorți play-off Cupa României Betano LIVE. Ce echipe din SuperLiga intră în urne

Partidele din turul 3 al Cupei României Betano s-au disputat miercuri, 12 august, iar 23 de grupări au avansat în faza play-off-ului, unde 32 de formații se vor lupta pentru calificarea în grupe. Tragerea la sorți pentru play-off va avea loc joi, 13 august, de la ora 15:00, la Casa Fotbalului, iar 8 formații din SuperLiga vor fi implicate.
32 de formații se vor lupta pentru calificarea în faza grupelor din Cupa României Betano. 8 dintre acestea vor fi din SuperLiga României: echipele clasate pe locurile 9-12 în play-out-ul sezonului trecut (Oțelul, FC Botoșani, Csikszereda și Petrolul), grupările care au câștigat barajele de menținere-promovare (Farul și FC Voluntari) și cele două nou-promovate (Corvinul și Sepsi).
Acestea vor face parte din urna A la tragerea la sorți, iar cele 24 de grupări care au obținut calificarea din turul 3 vor face parte din urna B. În primă fază, formațiile din urna A vor fi împerecheate cu cele din urna B, iar apoi cele 16 rămase în urna B vor fi împerecheate între ele. Echipa gazdă va fi cea care în sezonul trecut s-a aflat în eșalonul inferior.
Dacă se întâlnesc două echipe de aceeași categorie, gazdă va fi aceea clasată mai slab în ediția trecută de campionat. Tragerea la sorți pentru meciurile din faza play-off-ului va avea loc joi, 13 august, de la ora 15:00, la Casa Fotbalului. Partidele din play-off se vor disputa în perioada 18-20 august.
Cum arată urnele pentru play-off-ul Cupei României
Primele 8 clasate din sezonul precedent al SuperLigii, Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, FC Argeș, UTA și FCSB, sunt calificate direct în faza grupelor din sezonul actual al Cupei României Betano. Ca și în precedentele ediții, cele 24 de echipe vor fi împărțite în 4 grupe de câte 6 formații, iar fiecare echipă va disputa 3 jocuri, etapele fiind programate pe 2 septembrie, 28 octombrie și 2 decembrie.
Faza eliminatorie va avea loc în 2027. Sferturile sunt programate în jurul datei de 3 martie, semifinalele vor avea loc spre finalul lunii aprilie, iar marea finală se va juca pe 12 mai. În sezonul trecut, trofeul a fost cucerit de Universitatea Craiova, care a învins-o pe U Cluj cu 6-5 la penalty-uri după 0-0 la finalul celor 120 de minute.
Programul sezonului 2025-2026 din Cupa României