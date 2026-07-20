Tragere la sorți turul 3 preliminar UEFA Champions League! Lista scurtă de adversari pentru Universitatea Craiova. Update

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Pe 20 iulie, Universitatea Craiova își va afla posibilul adversar din turul 3 preliminar al Champions League. Până acolo, însă, oltenii trebuie să elimine campioana Bulgariei, pe Levski Sofia, în dubla manșă programată pe 22 și 29 iulie.

Tragerea la sorți pentru turul trei preliminar are loc înainte de disputarea partidelor din turul doi preliminar al UEFA Champions League. Astfel, Universitatea Craiova va afla câștigătoarei cărei duble va înfrunta dacă trece de bulgarii de la Levski Sofia.

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Campioana României face parte din împerecherea cu numărul 11 (PFC Levski Sofia – Universitatea Craiova), aflată în zona albă. Asta înseamnă că echipa calificată din acest duel va fi extrasă împotriva uneia dintre împerecherile din zona gri superioară (pozițiile 1-6). Pentru că nu va fi în urna favoritelor la tragerea la sorți, Universitatea Craiova poate da în turul trei preliminar peste una dintre echipele evidențiate cu culoarea roșie:

Larne FC (NIR) – Steaua Roșie Belgrad (SRB) (Împerecherea 1)

FC Thun (SUI) – Dinamo Zagreb (CRO) (Împerecherea 2)

FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) – ŠK Slovan Bratislava (SVK) (Împerecherea 3)

AGF Aarhus (DEN) – KKS Lech Poznań (POL) (Împerecherea 4)

KF Egnatia (ALB) – NK Celje (SVN) (Împerecherea 5)

Omonia FC (CYP) – FC Kairat Almaty (KAZ) (Împerecherea 6)

Dacă oltenii vor fi eliminați de Levski Sofia, vor ajunge să joace în turul 3 preliminar din Europa League. Acolo, trupa lui Filipe Coelho poate întâlni una dintre:

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Sabah Baku – KuPS

Mjallby – Lincoln Red Imps

Iberia Tbilisi – Slovan Bratislava

Tragere la sorți turul 3 preliminar UCL. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Universitatea Craiova a debutat în Liga Campionilor din turul 1 preliminar. Campioana României a trecut fără emoții de reprezentanta Belarusului, . În faza următoare, oltenii vor înfrunta Levski Sofia. Dar, înainte de meciul tur, de la Sofia, își vor afla posibilul adversar din turul 3 preliminar.

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Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din UEFA Champions League are loc la sediul UEFA de la Nyon și va putea fi urmărită live video pe platformele oficiale ale forului continental, dar și pe posturile TV care dețin drepturile de difuzare pentru UCL. Extragerea e programată luni, 20 iulie, începând cu ora 13:00 (ora României), iar te ține la curent cu tot ce se întâmplă pe durata evenimentului.

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Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru preliminariile Ligii Campionilor

În total, 20 de echipe vor evolua în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Dintre acestea, 12 sunt repartizate pe ruta campioanelor, printre care și Universitatea Craiova. Celelalte 8 sunt echipe calificate în UCL care nu au câștigat campionatul intern. Pentru fiecare rută în parte, vor fi extrageri separate, iar echipele vor fi împărțite pe baza coeficientului european.

Cum arată lista capilor de serie în turul 3 preliminar UCL

Universitatea Craiova nu este cap de serie în tragerea la sorți. În această categorie sunt incluse câștigătoarele meciurilor:

Larne (Irlanda de Nord) – Steaua Roșie (Serbia)

(Irlanda de Nord) – (Serbia) Thun (Elveția) – Dinamo Zagreb (Croația)

(Elveția) – (Croația) Iberia 1999 (Georgia) – Slovan Bratislava (Slovacia)

(Georgia) – (Slovacia) AGF (Danemarca) – Lech Poznan (Polonia)

(Danemarca) – (Polonia) Egnatia (Albania) – Celje (Slovenia)

(Albania) – (Slovenia) Omonia (Cipru) – Kairat (Kazahstan)

Iar cei 6 capi de serie de pe ruta campioanelor vor întâlni câștigătoarele duelurilor:

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Mjällby AIF (Suedia) – Lincoln Red Imps (Gibraltar)

(Suedia) – (Gibraltar) Sabah (Azerbaidjan) – KuPS (Finlanda)

(Azerbaidjan) – (Finlanda) KI (Insulele Feroe) – Zalgiris (Lituania)

(Insulele Feroe) – (Lituania) Ararat (Armenia) – Shamrock Rovers (Irlanda)

(Armenia) – (Irlanda) Levski (Bulgaria) – U CRAIOVA (România)

(Bulgaria) – (România) Vikingur (Islanda) – Hapoel Be’er Sheva (Israel).

Pe ruta non-campioanelor vor fi patru meciuri. Capii de serie sunt Lyon (Franța), Bodo/Glint (Norvegia), Olympiacos (Grecia) și câștigătoarea duelului Fenerbahce (Turcia) – Gornik (Polonia). În urna cealaltă se vor afla Union St Gilloise (Belgia), Sparta Praga (Cehia), NEC Nijmegen (Olanda) și câștigătoarea dintre Sturm Graz (Austria) și Hearts (Scoția).

Programul meciurilor în Liga Campionilor

Primul tur preliminar s-a jucat deja. Dar Champions League continuă imediat după tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar. Iată programul complet al preliminariilor, dar și faza principală din Liga Campionilor:

Turul 2 preliminar preliminar

Tur: 21-22 iulie 2026

Retur: 28-29 iulie 2026

Turul 3 preliminar

Tur: 4-5 august 2026

Retur: 11 august 2026

Când are loc play-off-ul Ligii Campionilor 2026-2027

Calificarea în faza principală a UEFA Champions League se va decide în play-off-ul competiției, programat la finalul lunii august. Tragerea la sorți pentru această rundă este stabilită pentru 3 august 2026, iar partidele se vor disputa tur-retur, pe 18-19 august și 25-26 august.

Când este programată faza grupelor

A trecut mai bine de un deceniu de la ultima participare a unei formații românești în faza principală a UEFA Champions League. În sezonul 2013-2014, FCSB a evoluat într-o grupă cu Chelsea, Schalke 04 și FC Basel, terminând pe ultimul loc. În actuala ediție, faza ligii va debuta pe 8-10 septembrie și se va încheia pe 27 ianuarie 2027, când se vor ști toate formațiile calificate în faza eliminatorie.

Cine transmite la TV UEFA Champions League, sezonul 2026-2027

Partidele din faza principală a UEFA Champions League vor putea fi urmărite în România pe canalele deținute de deținătorii drepturilor de televizare ai competiției. Digi Sport și Prima Sport, alături de platformele DIGI Online și PrimaPlay, vor transmite cele mai importante meciuri.

Unde are loc finala UCL 2026-2027

Metropolitano Stadium din Madrid va fi gazda finalei UEFA Champions League din sezonul 2026-2027, programată pentru 5 iunie 2027. Stadionul lui Atletico Madrid, cu o capacitate de peste 70.000 de locuri, a mai fost scena ultimului act al competiției în 2019, când Liverpool a învins Tottenham cu scorul de 2-0.

Cu cine ar putea să joace U Craiova în play-off-ul Ligii Campionilor

și apoi de adversarul pe care îl va afla la tragerea la sorți pentru turul 3, Universitatea Craiova are șansa de a fi cap de serie la extragerea pentru play-off. Totul depinde de adversarul pe care sorți îl vor hărăzi pe 20 iulie. În afara celor 6 formații care se vor califica în play-off pe teren, alte 4 formații campioane intră în competiție în această fază: Viking (Norvegia), AEK Atena (Grecia), LASK (Austria) și Celtic (Scoția). Iar în acest moment, doar două lucruri sunt certe: Celtic va fi sigur cap de serie, iar Viking nu are nicio șansă să aibă acest statut. Ceoficientul lui AEK Atena este 24.000, iar al lui LASK – 21.000.

Universitatea Craiova va prelua coeficientul echipei pe care o va înfrunta în turul 3, presupând că ajunge acolo. Cum Celtic e deja cap de serie, mai rămân patru locuri pentru capi de serie. Iar Craiova trebuie să învingă un adversar care să-i permită acest lucru. Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava și Lech Poznan i-ar garanta acest lucru. În cazul în care va întâlni Celje sau Omonia, oltenii ar avea nevoie ca una dintre favoritele din turul 3 să fie eliminată. Iată coeficienții favoritelor din turul 3.

Steaua Roșie – 46.500

Dinamo Zagreb – 46.500

Slovan Bratislava – 36.000

Lech Poznan – 27.250

Celje – 23.000

Omonia – 21.500

Reacții U Craiova după tragerea la sorți. Ce spun oficialii și jucătorii

De la primele informații până la concluziile de după tragerea la sorți, îți oferă o imagine completă a reacțiilor din tabăra Universității Craiova. Declarațiile conducerii, ale staffului tehnic și ale jucătorilor vor putea fi urmărite în timp real aici.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru UEFA Champions League 2026

Pe poți urmări în timp real tragerea la sorți a preliminariilor UEFA Champions League. Vei afla toate confruntările stabilite pentru fazele preliminare, precum și drumul pe care trebuie să îl parcurgă Universitatea Craiova pentru a accede în faza ligii a celei mai importante competiții intercluburi din Europa.