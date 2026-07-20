FCSB, adversari horror la tragere la sorți turul 3 preliminar UEFA Conference League! Cu cine joacă U Cluj și CFR Cluj. Update

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League din 20 iulie va stabili posibilii adversari pentru U Cluj, CFR Cluj și FCSB. Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile de care ai nevoie.

FCSB

FCSB se află pe poziția 1 în zona gri în confruntarea cu FK Auda. Dacă trece mai departe, va înfrunta una din cele 8 echipe de mai jos, având un ghinion teribil. Scenariul este horror pentru bucureșteni, întrucât 3 dintre cele 4 posibile adversare sunt pierzătoare din Europa League:

ADVERTISEMENT

HNK Hajduk Split (CRO) – Pafos FC (CYP) / învinsa dublei din Europa League

FC St. Gallen 1879 (SUI) – SL Benfica (POR) / învinsa dublei din Europa League

Qarabag FK (AZE) – PFC CSKA Sofia (BUL) / învinsa dublei din Europa League

NK Aluminij (SVN) – Dinamo Tirana (ALB) învingătorea dublei din Conference League

CFR Cluj

CFR Cluj se află pe poziția 3 din zona gri în cadrul duelului cu FC Alashkert. Câștigătoarea acestei confruntări va juca mai departe cu învingătoarea uneia dintre următoarele împerecheri din zona albă (pozițiile 5-8):

FC Vaduz (LIE) – Atlètic Club d’Escaldes (AND) învingătorea dublei din Conference League

GAIS (SWE) – FC Nordsjælland (DEN) învingătorea dublei din Conference League

Tromsø IL (NOR) – FC Hradec Králové (CZE) / învinsa dublei din Europa League

Shelbourne FC (IRL) – Nõmme Kalju FC (EST) învingătorea dublei din Conference League

U Cluj

Universitatea Cluj se află pe poziția 3 în zona gri pentru duelul cu SK Brann. În runda următoare, învingătoarea acestei duble manșe va da peste una dintre câștigătoarele din zona albă (pozițiile 5-8):

ADVERTISEMENT

FK Panevėžys (LTU) – FC Tobol (KAZ) învingătorea dublei din Conference League

MŠK Žilina (SVK) – GKS Katowice (POL) învingătorea dublei din Conference League

FC Dila Gori (GEO) – Apollon Limassol (CYP) învingătorea dublei din Conference League

FC BATE Borisov (BLR) – FC Sion (SUI) învingătorea dublei din Conference League

Tragere la sorți turul 3 preliminarii Conference League. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

La sediul UEFA din Nyon se va desfășura, pe 20 iulie, începând cu ora 15:00, tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Conference League. Ceremonia va putea fi urmărită pe platformele oficiale UEFA, în timp ce FANATIK.ro va transmite în timp real toate informațiile relevante și va prezenta reacțiile de după aflarea adversarilor pentru CFR Cluj, U Cluj și FCSB.

ADVERTISEMENT

Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru preliminariile UEFA Conference League

Turul 3 preliminar din Conference League va avea nu mai puțin de 30 de partide. Dintre acestea, patru vor fi programate pe ruta campioanelor, iar celelalte 26, pe ruta normală, în care se află și formațiile românești. Și chiar dacă nu s-au jucat încă meciurile din turul 2, s-au stabilit deja capii de serie pe baza coeficientului european al fiecărei favorite. Tocmai de aceea, U Cluj va fi cap de serie, pentru că va prelua coeficientului lui Brann, dacă reușește să o elimine.

ADVERTISEMENT

Pe baza listei capilor de serie, UEFA va stabili, grupe de posibili adversari pentru echipele aflate în tragerea la sorți, pentru a simplifica procedura. Toate cele trei formații românești, FCSB, U Cluj și CFR Cluj, sunt capi de serie.

Adversarii posibili pentru FCSB, CFR Cluj și U Cluj în turul 3 preliminar al Conference League

Echipele românești își vor afla posibilii adversari pe 20 iulie. Aceștia vor fi aleși dintr-o listă de 26 de partide din Conference League și Europa League, turul 2 preliminar. Din Europa League vor veni pierzătoarele, iar din Conference – învingătoarele. Iată partidele din care se vor alege adversarii pentru echipele din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Câștigătoarea din Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia Câștigătoarea din FC Ballkani – Bohemians Pierzătoarea din Pafos FC – Hajduk Split Câștigătoarea din Pyunik Yerevan – DVSC Debrecen Câștigătoarea din FK Jablonec – NK Varazdin Câștigătoarea din Austria Viena – FK Liepaja Câștigătoarea din GKS Katowice – MSK Zilina Câștigătoarea din FC Vaduz – Atlètic d’Escaldes Câștigătoarea din FC Nordsjelland – GAIS Göteborg Pierzătoarea din Hradec Kralove – Tromso IL Câștigătoarea din Tobol Kustanai – FK Panevezys Câștigătoarea din Levadia Tallinn – IFK Göteborg Câștigătoarea din Paide Linnameeskond – Zira FK Câștigătoarea din Apollon Limassol – Dila Gori Câștigătoarea din Hibernian – KF Malisheva Câștigătoarea din HB Torshavn – Motherwell Pierzătoarea din Benfica – FC Sankt Gallen Câștigătoarea din FC Sion – BATE Borisov Câștigătoarea din Neftchi Baku – Dinamo Minsk Pierzătoarea din Qarabag FK – CSKA Sofia Pierzătoarea din Anderlecht – Hammarby IF Câștigătoarea din DAC Dunajska Streda – Velez Mostar Câștigătoarea din NK Koper – NSI Runavik Câștigătoarea din Aluminij – Dinamo Tirana Câștigătoarea din Shelbourne – Kalju Nomme Câștigătoarea din Ilves Tampere – Stjarnan FC

Când se vor juca meciurile din turul 2 preliminar Conference League

În Conference League 2026-2027, meciurile din turul 2 preliminar se vor juca la finalul lunii iulie. Prima manșă va fi programată joi, 23 iulie, iar returul, o săptămână mai târziu, pe 30 iulie.

(23 iulie, ora 20:00)

Alashkert – CFR Cluj (23 iulie, ora 20:00)

U Cluj – Brann (23 iulie, ora 20:00)

Când se vor juca meciurile din turul 3 preliminar Conference League

Turul 3 preliminar, cel pentru care se face tragerea la sorți de la Nyon, se va juca pe 7 (turul) și 14 august (returul). Dar înainte de aceste partide va avea loc tragerea la sorți pentru play-off.

Când are loc play-off-ul Conference League 2026-27

Play-off-ul pentru accesul în faza ligii 2026-27 se joacă la finalul lunii august, mai exact pe 21 (turul) și 28 august. În această fază, echipele care au trecut de tururile preliminare sau au intrat direct în această rundă se luptă pentru un loc în faza ligii, care începe în toamnă.

Când este programată faza grupelor

Faza ligii Conference League va avea loc în perioada septembrie-decembrie 2026. Vor fi șase etape, pe 2 și 23 octombrie, 6 și 27 noiembrie, respectiv 11 și 18 decembrie.

Cine transmite la TV UEFA Conference League, sezonul 2026-2027

În România, drepturile TV pentru toate competițiile UEFA, inclusiv Conference League, sunt deținute de posturile din portofoliul Prima Sport și Digi Sport. Sezonul 2026-2027 ar putea fi însă ultimul în care cele două televiziuni dețin drepturile de difuzare a competițiilor europene.

Unde are loc finala Conference League 2026-2027

Finala UEFA Conference League 2026-2027 se va disputa pe Beşiktaş Stadium din Istanbul, Turcia, și este programată pentru data de 2 iunie 2027. În 2026, arena lui Beșiktaș a găzduit finala Europa League, câștigată de Aston Villa, scor 3-0, cu Freiburg.