Tragerea la sorţi grupe Conference League, live video online. Cu cine a picat Craiova, totul despre adversare și program meciuri

Pentru prima dată calificată în grupa principală a unei competiții europene, Universitatea Craiova este pregătită pentru tragerea la sorți a Conference League. Oltenii vor avea de jucat 6 partide în grupe.
UEFA a decis ca anul acesta să organizeze tragerea la sorți pentru grupe Europa și Conference League în cadrul aceluiași eveniment.
Mai mult, procedura folosită va fi aceeași. Prin apăsarea unui singur buton, fără a se extrage bile pe scena evenimentului, computerul va stabili toate partidele din grupa principală.
Ulterior, acestea vor fi dezvăluite rând pe rând, asemenea evenimentelor anterioare. Programul final al meciurilor, cu date și ore exacte, va fi anunțat de UEFA în zilele următoare.
Tragerea la sorți pentru grupe în Conference League 2025-2026 are loc la Monaco, în Grimaldi Forum, vineri, 29 august 2025, de la ora 14:00.
Întregul eveniment poate fi urmărit în direct, live stream, pe site-ul UEFA. Cei ce preferă varianta clasică trebuie să știe că Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite la tv tragerea.
Spre deosebire de Champions League și Europa League, care au câte 8 etape în faza principală, în Conference League se joacă doar 6 partide.
Astfel, cele 36 de echipe vor fi împărțite în 6 urne de câte 6, iar fiecare club va juca împotriva unei formații din fiecare rundă. Trei partide vor fi acasă și trei în deplasare.
Cei mai periculoși adversari pentru Universitatea Craiova sunt cei care au și coeficientul mai mare și se găsesc în primele două urne. Însă, oponenți redutabili pot să apară și din celelalte urne.
La polul opus, oltenii pot spera să aibă meciuri mai ușoare cu formațiile din campionatele slabe ale Europei.
Cu un program mai aerisit decât celelalte două competiții europene, Conference League își începe faza grupei principale pe 2 octombrie, la o săptămână după Europa League. Iar ultima rundă se va juca la finalul anului, pe 18 decembrie.
Conference League este singura dintre cele trei întreceri care nu are meciuri din grupa principală la începutul lui 2026.
UEFA a stabilit deja datele de disputare a celor șase etape din Conference League:
Premiile puse la dispoziție pentru Conference League sunt în concordanță cu statutul competiției. Dintr-un total alocat de peste 3,3 miliarde de euro pentru cele trei întreceri europene, UEFA a stabilit ca doar 300 de milioane (aproximativ 10%) să meargă către echipele participante în Conference. Și aici sunt incluse și cele care au fost eliminate în preliminarii.
Așadar, Universitatea Craiova nu poate spera la o sumă prea mare, dar nu va fi nici una de neglijat. Anul trecut, cele mai slabe echipe care au intrat în grupa principală, au primit peste 4,6 milioane de euro fiecare. În această sumă intră atât primele pentru performanța sportivă, cât și bonusul din drepturile de televizare.
Fiecare dintre cele 36 de cluburi calificate în faza principală are asigurat un premiu de 3,17 milioane de euro. În plus, pentru fiecare victorie sau remiză, primește bani extra. De asemenea, există un bonus pentru clasarea finală în grupa de 36. Acestea sunt sumele:
În afara bonusurilor financiare pentru performanțe sportive, Craiova va mai încasa bani și din drepturile TV. În baza unui algoritm, fiecare echipă va primi o sumă, funcție de coeficientul clubului, valoarea campionatului etc.
Spre exemplu, anul trecut, Chelsea, câștigătoarea trofeului, a încasat puțin peste 3 milioane de euro din drepturile tv. La polul opus, echipele care au terminat pe ultimele locuri în grupa principală au luat mai puțin de 500.000 de euro.
Ținând cont că Universitatea Craiova nu beneficiază nici de un campionat puternic și nici de un coeficient bun, se poate aștepta la cel mult 1,5 milioane de euro, dacă are un parcurs foarte bun.
Meciurile Universității Craiova în Conference League 2025-2026, și nu numai, sunt ușor de urmărit pe Digi Sport și Prima Sport, canalele ce vor transmite la tv competiția.
De asemenea, internauții pot să vadă partidele oltenilor live stream prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Marea finală Conference League 2026 este programată pe 27 mai 2026 și se va disputa pe RB Arena din Leipzig.
Este un stadion cu o capacitate de 45.228 de locuri, fiind cel mai mare din zona estică a Germaniei. Până acum, arena lui RB Leipzig n-a găzduit nicio finală europeană, dar a văzut cinci meciuri la Cupa Mondială din 2006 și patru partide la Euro 2024.
