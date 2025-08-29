Tragerea la sorţi grupe Conference League, live video online. Cu cine a picat Craiova, totul despre adversare și program meciuri

Pentru prima dată calificată în grupa principală a unei competiții europene, Universitatea Craiova este pregătită pentru tragerea la sorți a Conference League. Oltenii vor avea de jucat 6 partide în grupe.

Când are loc tragerea la sorți pentru grupele Conference League 2025

UEFA a decis ca anul acesta să organizeze tragerea la sorți pentru grupe Europa și Conference League în cadrul aceluiași eveniment.

Mai mult, procedura folosită va fi aceeași. Prin apăsarea unui singur buton, fără a se extrage bile pe scena evenimentului, computerul va stabili toate partidele din grupa principală.

Ulterior, acestea vor fi dezvăluite rând pe rând, asemenea evenimentelor anterioare. Programul final al meciurilor, cu date și ore exacte, va fi anunțat de UEFA în zilele următoare.

Data și ora exactă a evenimentului

Tragerea la sorți pentru grupe în Conference League 2025-2026 are loc la Monaco, în Grimaldi Forum, vineri, 29 august 2025, de la ora 14:00.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Întregul eveniment poate fi urmărit în direct, live stream, pe site-ul UEFA. Cei ce preferă varianta clasică trebuie să știe că Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite la tv tragerea.

Adversarii posibili pentru U Craiova în Conference League 2025

Spre deosebire de Champions League și Europa League, care au câte 8 etape în faza principală, în Conference League se joacă doar 6 partide.

Astfel, cele 36 de echipe vor fi împărțite în 6 urne de câte 6, iar fiecare club va juca împotriva unei formații din fiecare rundă. Trei partide vor fi acasă și trei în deplasare.

Capi de serie Conference League

Cei mai periculoși adversari pentru Universitatea Craiova sunt cei care au și coeficientul mai mare și se găsesc în primele două urne. Însă, oponenți redutabili pot să apară și din celelalte urne.

Urna 1

Fiorentina (Italia) – 62,000 (33) AZ Alkmaar (Olanda) – 54,500 (39) Șahtior Donețk (Ucraina) – 52,000 (41) Slovan Bratislava (Slovacia) – 33,500 (65) Rapid Viena (Austria) – 32,250 (68) Legia Varșovia (Polonia) – 31,000 (70)

Urna 2

Sparta Praga (Cehia) – 29,500 (71) Dinamo Kiev (Ucraina) – 23,500 (77) Crystal Palace (Anglia) – 23,039 (beneficiază de coeficientul țării) Lech Poznań (Polonia) – 19,000 (93) Rayo Vallecano (Spania) – 18,890 (beneficiază de coeficientul țării) Shamrock Rovers (Irlanda) – 17,875 (99)

Adversari accesibili U Craiova

La polul opus, oltenii pot spera să aibă meciuri mai ușoare cu formațiile din campionatele slabe ale Europei.

Urna 3

Omonia (Cipru) – 17,375 (101) Mainz (Germania) – 17,266 (beneficiază de coeficientul țării) Strasbourg (Franța) – 14,618 (beneficiază de coeficientul țării) Jagiellonia (Polonia) – 14,000 (119) Celje (Slovenia) – 14,000 (120) Rijeka (Croația) – 12,000 (135)

Urna 4

Zrinjski Mostar (Bosnia și Herțegovina) – 10,000 (152) Lincoln Red Imps (Gibraltar) – 10,000 (153) KuPS (Finlanda) – 10,000 (156) AEK Atena (Grecia) – 9,500 (160) Aberdeen (Scoția) – 9,500 (161) Drita (Kosovo) – 9,000 (164)

Urna 5

Breidablik (Islanda) – 9,000 (166) Sigma Olomouc (Cehia) – 8,820 (beneficiază de coeficientul țării) Samsunspor (Turcia) – 8,780 (beneficiază de coeficientul țării) Rakow (Polonia) – 8,000 (186) AEK Larnaca (Cipru) – 7,500 (199) Shkendija (Macedonia de Nord) – 7,500 (203)

Urna 6

BK Häcken (Suedia) – 7,000 (211) Lausanne (Elveția) – 6,725 (beneficiază de coeficientul țării) Universitatea Craiova (România) – 6,500 (240) Hamrun Spartans (Malta) – 6,000 (250) Noah (Armenia) – 5,000 (273) Shelbourne (Irlanda) – 2,993 (360)

Reacții U Craiova după tragerea la sorți. Ce spun oficialii și jucătorii

Universitatea Craiova va fi prezentă în sala de la Grimaldi Forum în așteptarea numelor adversarilor săi în Conference League 2025-2026. Iar reacțiile oficialilor olteni, dar și ale jucătorilor, le puteți citi pe FANATIK.

Când începe faza grupelor în UEFA Conference League

Cu un program mai aerisit decât celelalte două competiții europene, Conference League își începe faza grupei principale pe 2 octombrie, la o săptămână după Europa League. Iar ultima rundă se va juca la finalul anului, pe 18 decembrie.

Conference League este singura dintre cele trei întreceri care nu are meciuri din grupa principală la începutul lui 2026.

Când joacă U Craiova în grupele Conference League. Program meciuri grupe

UEFA a stabilit deja datele de disputare a celor șase etape din Conference League:

Etapa 1: 2 octombrie 2025

2 octombrie 2025 Etapa 2: 23 octombrie 2025

23 octombrie 2025 Etapa 3: 6 noiembrie 2025

6 noiembrie 2025 Etapa 4: 27 noiembrie 2025

27 noiembrie 2025 Etapa 5: 11 decembrie 2025

11 decembrie 2025 Etapa 6: 18 decembrie 2025

Câți bani câștigă U Craiova din participarea în grupele Conference League

Premiile puse la dispoziție pentru Conference League sunt în concordanță cu statutul competiției. Dintr-un total alocat de peste 3,3 miliarde de euro pentru cele trei întreceri europene, UEFA a stabilit ca doar 300 de milioane (aproximativ 10%) să meargă către echipele participante în Conference. Și aici sunt incluse și cele care au fost eliminate în preliminarii.

Așadar, Universitatea Craiova nu poate , dar nu va fi nici una de neglijat. Anul trecut, cele mai slabe echipe care au intrat în grupa principală, . În această sumă intră atât primele pentru performanța sportivă, cât și bonusul din drepturile de televizare.

Premiile UEFA pentru Conference League 2025, pe baze sportive

Fiecare dintre cele 36 de cluburi calificate în faza principală are asigurat un premiu de 3,17 milioane de euro. În plus, pentru fiecare victorie sau remiză, primește bani extra. De asemenea, există un bonus pentru clasarea finală în grupa de 36. Acestea sunt sumele:

3,17 milioane de euro – pentru participarea în grupa principală

– pentru participarea în grupa principală 400.000 de euro – pentru fiecare victorie din grupă

– pentru fiecare victorie din grupă 133.000 de euro – pentru fiecare remiză din grupă

– pentru fiecare remiză din grupă 400.000 de euro – pentru o clasare în primele 8

– pentru o clasare în primele 8 200.000 de euro – pentru o clasare pe locurile 9-24

– pentru o clasare pe locurile 9-24 800.000 de euro – pentru participarea în optimi

– pentru participarea în optimi 1,3 milioane de euro – pentru participarea în sferturi

– pentru participarea în sferturi 2,5 milioane de euro – pentru participarea în semifinale

– pentru participarea în semifinale 4 milioane de euro – pentru participarea în finală

– pentru participarea în finală 3 milioane de euro – pentru câștigarea finalei

Câți bani încasează Craiova din drepturile tv

În afara bonusurilor financiare pentru performanțe sportive, Craiova va mai încasa bani și din drepturile TV. În baza unui algoritm, fiecare echipă va primi o sumă, funcție de coeficientul clubului, valoarea campionatului etc.

Spre exemplu, anul trecut, Chelsea, câștigătoarea trofeului, a încasat puțin peste 3 milioane de euro din drepturile tv. La polul opus, echipele care au terminat pe ultimele locuri în grupa principală au luat mai puțin de 500.000 de euro.

Ținând cont că Universitatea Craiova nu beneficiază nici de un campionat puternic și nici de un coeficient bun, se poate aștepta la cel mult 1,5 milioane de euro, dacă are un parcurs foarte bun.

Cine transmite la TV Conference League, sezonul 2025 – 2026

Meciurile Universității Craiova în Conference League 2025-2026, și nu numai, sunt ușor de urmărit pe Digi Sport și Prima Sport, canalele ce vor transmite la tv competiția.

De asemenea, internauții pot să vadă partidele oltenilor live stream prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Unde are loc finala Conference League 2025 – 2026

Marea finală Conference League 2026 este programată pe 27 mai 2026 și se va disputa pe RB Arena din Leipzig.

Este un stadion cu o capacitate de 45.228 de locuri, fiind cel mai mare din zona estică a Germaniei. Până acum, arena lui RB Leipzig n-a găzduit nicio finală europeană, dar a văzut cinci meciuri la Cupa Mondială din 2006 și patru partide la Euro 2024.

Cote pariuri Conference League 2025

Top 5 favorite pentru câștigarea trofeului Conference League

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru grupele Conference League 2025

Rămâi pe FANATIK și ai toate noutățile legare de tragerea la sorți pentru grupele Conference League 2025.

Toate meciurile Universității Craiova, dar și tabloul complet al fazei ligii din a treia competiție europeană sunt pe site-ul nostru, împreună cu reacțiile protagoniștilor.