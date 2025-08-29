Tragerea la sorți grupe Europa League, live video online. Cu cine joacă FCSB, adversare pentru echipa lui Gigi Becali și program meciuri

FCSB, alături de celelalte 35 de echipe calificate pe tabloul principal, așteaptă cu sufletul la gură tragerea la sorți a meciurilor din grupe în sezonul 2025-2026 de Europa League.

Când are loc tragerea la sorți pentru grupele Europa League 2025

UEFA a decis, ca pentru acest sezon, să comaseze mult-așteptata tragere la sorți pentru grupe în Europa League 2025 cu aceea pentru Conference League. Astfel, FCSB și Universitatea Craiova își vor afla adversarele în cadrul aceleiași gale. O altă noutate legată de stabilirea partidelor este aceea că tragerea la sorți se va face 100% digital, fără a se extrage bile. Computerul va stabili împerecherea echipelor, dar dezvăluirea meciurilor se va face progresiv, pentru a se menține suspansul.

Unde are loc tragerea la sorți. Data și ora exactă a evenimentului

Tragerea la sorți pentru grupe în Europa League 2025 va avea loc vineri, 29 august 2025, de la 14:00, ora României. Evenimentul va fi găzduit, în premieră, de Grimaldi Forum din Monaco. În anii anteriori, galele dedicate stabilirii meciurilor din grupe erau organizate de UEFA în Elveția, la Nyon.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Fanii FCSB și numai pot urmări tragerea la sorți direct pe site-ul , care va difuza evenimentul live stream. În România, posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite la tv gala de la Monaco în direct.

Iar FANATIK te ține la curent cu toate informațiile legate de acest eveniment. Rămâi pe site-ul nostru ca să vezi ce adversari are FCSB în grupe în Europa League 2025-2026.

Adversarii posibili pentru FCSB în Europa League 2025

În clasamentul coeficienților, FCSB este a 26-a dintre cele 36 de echipe calificate, ceea ce, în teorie, înseamnă că ar trebui să întâlnească adversari mai slabi cotați din urnele 3 și 4. Însă, în această categorie se încadrează și formații ca Bologna, Stuttgart, Nice și Celta Vigo.

Echipele din urna 1. Giganții de care trebuie să ne ferim

Cele mai periculoase echipe rămân, totuși, cele mai bine poziționate în clasamentul coeficienților. AS Roma, FC Porto sau Aston Villa, formații cu bugete foarte generoase, sunt favorite la trofeu și, implicit, adversari de temut pentru FCSB. Iată componența primei urne pentru tragerea la sorți a grupei Europa League 2025-2026.

Urna 1 pentru tragere la sorți grupe Europa League

AS Roma (Italia) – 104.500 (locul 9 în clasamentul coeficienților) FC Porto (Portugalia) – 79.750 (18) Rangers (Scoția) – 71,250 (25) Feyenoord (Olanda) – 71.000 (26) Lille (Franța) – 66.000 (31) Dinamo Zagreb (Croația) – 56.000 (38) Real Betis (Spania) – 52.250 (40) Red Bull Salzburg (Austria) – 48.000 (44) Aston Villa (Anglia) – 47.250 (46)

Echipele din urnele 2-4. Rivali pe măsura FCSB

Adversarii ceva mai accesibili pentru campioana României pot veni doar din urnele inferioare, în special urna 4. Kups, Licoln Red Imps, Zrinjski Mostar sau chiar Shkendija pot fi cheia pentru calificare în play-off-ul pentru optimi. Iată componența urnelor:

Urna 2

Fenerbahce (Turcia) – 47,250 (47) Braga (Portugalia) – 46,000 (48) Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – 44.000 (50) Lyon (Franța) – 43.750 (51) PAOK (Grecia) – 42,250 (52) Viktoria Plzen (Cehia) – 39.250 (56) Ferencvaros (Ungaria) – 39,000 (57) Celtic (Scoția) – 38.000 (59) Maccabi Tel Aviv (Israel) – 37,500 (60)

Urna 3

Young Boys (Elveția) – 34,500 (62) FC Basel (Elveția) – 33,000 (66) Midtjylland (Danemarca) – 32,750 (67) Freiburg (Germania) – 28.000 (74) Ludogoreț (Bulgaria) – 24,000 (74) Nottingham Forest (Anglia) – 23.039 (beneficiază de coeficientul țării) Sturm Graz (Austria) – 23.000 (81) FCSB (România) – 22,500 (84) Nice (Franța) – 20.000 (87)

Urna 4

Bologna (Italia) – 19.446 (89) Celta Vigo (Spania) – 18.890 (beneficiază de coeficientul țării) VfB Stuttgart (Germania) – 17.226 (102) Panathinaikos (Grecia) – 16,000 (111) Malmo FF (Suedia) – 14,500 (118) Go Ahead Eagles (Olanda) – 13.430 (123) Utrecht (Olanda) – 13,430 (beneficiază de coeficientul țării) Genk (Belgia) – 11,000 (141) Brann (Norvegia) – 7,937 (189)

Reacții FCSB după tragerea la sorți. Ce spun oficialii și jucătorii

Reprezentanții FCSB vor fi prezenți la tragerea la sorți de la Monaco. Iar reacțiile oficialilor și jucătorilor campioanei României le poți citi pe FANATIK. Ce părere au Gigi Becali și Mihai Stoica despre adversarii pe care îi va avea FCSB în Europa League.

Când începe faza grupelor în UEFA Europa League

Pe cele 36 de formații calificate în faza principală a Europa League 2025-2026 le așteaptă 8 etape, cu câte două adversare din fiecare urnă. Prima rundă este programată pe 24-25 septembrie 2025, iar grupa se încheie pe 29 ianuarie 2026.

Când joacă FCSB în grupele Europa League. Program meciuri grupe

Între 24-25 septembrie 2025 și 29 ianuarie 2026, FCSB își va disputa cele 8 meciuri din grupa Europa League. Iată programul complet al celor 8 etape:

Etapa 1: 24–25 septembrie 2025

24–25 septembrie 2025 Etapa 2: 2 octombrie 2025

2 octombrie 2025 Etapa 3: 23 octombrie 2025

23 octombrie 2025 Etapa 4: 6 noiembrie 2025

6 noiembrie 2025 Etapa 5: 27 noiebrie 2025

27 noiebrie 2025 Etapa 6: 11 decembrie 2025

11 decembrie 2025 Etapa 7: 22 ianuarie 2026

22 ianuarie 2026 Etapa 8: 29 ianuarie 2026

Câți bani câștigă FCSB din participarea în grupele Europa League

Deși premiile totale din Europa League nu se ridică nici măcar la 25% din cele puse în joc pentru Champions League, . Spre exemplu, pentru participarea din sezonul trecut, campioana României a încasat doar de la UEFA un pot de 12,5 milioane de euro. Din care 6,3 milioane au fost pentru performanțele sportive, iar restul i-a revenit din drepturile de televizare și cota pentru coeficientul UEFA pe ultimii 10 ani.

În total, UEFA va oferi nu mai puțin de 565 de milioane de euro în sezonul 2025-2026 de Europa League. Iar potul este împărțit în trei categorii distincte. 155 de milioane sunt rezervate pentru premii garantate pentru cele 36 de echipe din grupa principală (4,31 milioane pentru fiecare club). Alte 212 milioane de euro vor fi alocate pentru performanțe sportive (victorii în grupă, poziție ocupată la finalul grupei, calificare în play-off și faze superioare). Iar restul de 198 de milioane se vor distribui pe baza unui algoritm care ține cont de cota din drepturile de televizare și coeficientul fiecărui club pe ultimii 10 ani.

Premii garantate de UEFA pentru FCSB în Europa League

4,31 milioane de euro – pentru participarea în grupa principală

– pentru participarea în grupa principală 450.000 de euro – bonus pentru fiecare victorie din grupă

– bonus pentru fiecare victorie din grupă 150.000 de euro – bonus pentru fiecare remiză din grupă

– bonus pentru fiecare remiză din grupă 600.000 de euro – bonus pentru o clasare în primele 8

– bonus pentru o clasare în primele 8 300.000 de euro – bonus pentru o clasare pe locurile 9-16

– bonus pentru o clasare pe locurile 9-16 300.000 de euro – bonus pentru calificare în play-off-ul pentru optimi (locurile 9-24)

– bonus pentru calificare în play-off-ul pentru optimi (locurile 9-24) 1,75 milioane de euro – pentru optimi

– pentru optimi 2,5 milioane de euro – pentru sferturi

– pentru sferturi 4,5 milioane de euro – pentru semifinală

– pentru semifinală 7 milioane de euro – pentru finală

– pentru finală 6 milioane de euro –

Bani încasați de FCSB pentru performanțe sportive în Europa League 2025-2026

Fiecare echipă primește din partea UEFA și o sumă progresivă pentru locul final ocupat în grupa principală, la finalul celor opt etape.

50 de milioane de euro vor fi împărțiți în 666 de cote egale (aproximativ 75.000 de euro per cotă), iar echipa de pe locul 1 va încasa 36 de cote (2,7 milioane de euro), echipa de pe poziția secundă 35 (2,625 milioane de euro) și tot așa până la locurile 35 (două cote, 150.000 de euro) și 36 (o cotă, 75.000 de euro).

Pe lângă bani pe care îi va încasa de la UEFA, FCSB va câștiga sume importante și din vânzarea biletelor. Campioana României va avea patru partide pe teren propriu în faza grupei principale. Numărul de meciuri acasă crește în cazul în care reușește să se claseze în primele 24 de echipe.

Cine transmite la TV Europa League, sezonul 2025 – 2026

Toate meciurile din Europa League 2025-2026, începând cu cele din grupe, vor fi transmise la tv pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două trusturi media au achiziționat drepturile tv până în 2027.

De asemenea, partidele jucate de FCSB în grupe Europa League 2025-2026 pot fi urmărite live stream pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Unde are loc finala Europa League 2025 – 2026

Finala Europa League este programată pe 20 mai 2026 și se va juca în Turcia, la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș. Arena are o capacitate de 42.590 de locuri și a fost gazda Supercupei Europei din 2019, câștigată de Liverpool în fața lui Chelsea la lovituri de departajare, după 1-1 în 90 de minute și 2-2 în prelungiri. De asemenea, stadionul lui Beșiktaș a primit și finala Conference League din 2027.

Finala Europa League din 2026 va fi prima găzduită de Istanbul, de la schimbarea denumirii competiției. Orașul de pe Bosfor a martor la ultima ediție câștigată de Șahtiorul lui Mircea Lucescu în fața lui Werder Bremen, pe stadionul lui Fenerbahce, în 2009.

Tot la Istanbul s-au jucat, însă, și două finale de Champions League, ambele pe Stadionul Olimpic Ataturk. În 2005, Liverpool a câștigat meciul nebun cu AC Milan la lovituri de departajare, după 3-3 în 120 de minute. Iar în 2023, Manchester City își trecea în palmares singurul trofeu în Liga Campionilor, 1-0 într-o finală cu Inter.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru grupele Europa League 2025

FANATIK te ține la curent cu toate informațiile care contează atunci când vine vorba despre Europa League și participarea FCSB în această competiție.

Nu rata tabloul complet al meciurilor din grupa principală de Europa League și, în special, partidele pe care le va disputa campioana României.