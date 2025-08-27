Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2025 live video. Program meciuri, cine transmite la TV și favorite la calificare

Ultimul pas înaintea meciurilor din faza ligii în Champions League 2025-2026 este tragerea la sorți organizată de UEFA. Iar FANATIK îți oferă toate informațiile de care ai nevoie legat de evenimentul organizat de UEFA, dar și despre formatul Ligii Campionilor în 2025-2026.

Când este tragerea la sorți pentru grupele Champions League 2025

Anul acesta, tragerea la sorți pentru Champions League 2025-2026, va respecta aceeași procedură ca în sezonul precedent, când a fost introdus noul format al Ligii Campionilor.

Data și ora exactă a evenimentului

Procesul de tragere la sorți grupe Champions League 2025 va avea loc joi, 28 august, de la 19:00, ora României. Toate cele 144 de meciuri din această fază a Ligii Campionilor vor fi disponibile pe FANATIK.

Unde are loc tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League

Tragerea la sorți pentru grupe în Champions League 2025-2026 va avea loc la Grimaldi Forum din Monaco. UEFA a modificat locul obișnuit, care era la Nyon, în Elveția.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Tragerea la sorți pentru grupe Champions League 2025 va fi difuzată live stream pe site-ul oficial al . Iar în România, Digi Sport 2 și Prima Sport 2 vor transmite la tv evenimentul.

Format nou Champions League 2025. Ce se schimbă

Și sezonul 2025-2026 se va desfășura după formatul nou al Champions League, cel care a debutat în ediția precedentă. În locul celor 8 grupe de câte 4 echipe, se va juca o singură grupă, cu toate cele 36 de echipe calificate.

Cluburile vor fi împărțite în 4 urne, în funcție de coeficientul acestora, cu PSG ocupând poziția 1 în prima urnă. Iar fiecare echipă va juca împotriva a 8 adversari, câte doi din fiecare categorie, urmând ca un meci să fie disputat pe teren propriu și celălalt în deplasare pentru fiecare urnă.

Echipele din aceeași țară nu se pot întâlni în faza ligii, iar o formație nu poate întâlni mai mult de două adversare din același stat.

Tragerea la sorți va presupune extragerea, pe rând, a câte unei bile, începând cu cele din urna 1. După deschiderea bilei și aflarea numelui echipei respective, un program automat va aloca cele 8 adversare pentru formația extrasă. Procesul se va repeta până când se vor afla toate cele 144 de meciuri.

Echipe calificate automat în grupele Champions League 2025

Faza ligii din Champions League include 36 de cluburi afiliate UEFA. Dintre acestea, 29 vor începe competiția direct în grupa principală. Celelalte 7 au obținut un loc la „masa bogaților” după ce au trecut prin tururi preliminare. Dintre acestea, cinci s-au calificat pe ruta campioanelor și două pe cea a non-campioanelor.

Lista completă a echipelor calificate

Pentru tragerea la sorți, cele 36 de formații calificate în faza ligii a sezonului 2025-2026 de Champions League vor fi împărțite în patru urne, în funcție de coeficientul clubului.

PSG, campioana en-titre, va ocupa poziția întâi în prima urnă. Toate celelalte 35 de cluburi vor fi distribuite apoi în ordinea coeficienților, inclusiv Tottenham, care s-a calificat în Champions League 2025-2026 după ce a câștigat Europa League în sezonul precedent.

Urna 1 pentru tragere la sorți grupe Champions League 2025

PSG (Franța) – 118,500 (deținătoarea trofeului) Real Madrid (Spania) – 143,500 (locul 1 în clasamentul coeficienților) Manchester City (Anglia) – 137,750 (2) Bayern Munchen (Germania) – 135,250 (3) FC Liverpool (Anglia) – 125,500 (4) Inter Milano (Italia) – 116,250 (6) Chelsea (Anglia) – 109,000 (7) Borussia Dortmund (Germania) – 106,750 (8) FC Barcelona (Spania) – 103,250 (10)

Urna 2

Arsenal (Anglia) – 98,000 (12) Bayer Leverkusen (Germania) – 95,250 (13) Benfica (Portugalia) – 87,750 (15, ruta non-campioanelor) Atletico Madrid (Spania) – 93,500 (14) Atalanta (Italia) – 82,000 (16) Villarreal (Spania) – 82,000 (17) Juventus (Italia) – 74,250 (22) Eintracht Frankfurt (Germania) – 74,000 (23) Club Brugge (Belgia) – 71,750 (24, ruta non-campioanelor) Tottenham Hotspur (Anglia) – 70,250 (27, câștigătoare Europa League 2025)

Urna 3

PSV Eindhoven (Olanda) – 69,250 (28) Ajax (Olanda) – 67,250 (30) Napoli (Italia) – 61,000 (34) Sporting (Portugalia) – 59,000 (35) Olympiacos (Grecia) – 56,500 (37) Slavia Praga (Cehia) – 51,000 (42) – 49,000 (43, ruta campioanelor) Marseille (Franța) – 48,000 (45) FC Copenhaga (Danemarca) – 44,875 (49, ruta campioanelor)

Urna 4

Monaco (Franța) – 41,000 (54) Galatasaray (Turcia) – 38,250 (58) Union Saint-Gilloise (Belgia) – 36,000 (61) Qarabag (Azerbaidjan) – 32,000 (69, ruta campioanelor) Athletic Bilbao (Spania) – 26,750 (75) Newcastle United (Anglia) – 23,039 (79) Pafos (Cipru) – 11,125 (144, ruta campioanelor) – 5,500 (266, ruta campioanelor)

Criteriile de calificare pentru fiecare țară

De la schimbarea formatului Champions League, începând cu sezonul precedent, s-au modificat și criteriile de calificare în grupa principală. Astfel, cele 36 de formații care vor juca în faza ligii au fost distribuite astfel, funcție de campionatul în care provin și de performanțele europene din 2025:

PSG (Franța) – în calitate de câștigătoare a Ligii Campionilor în sezonul precedent Tottenham (Anglia) – în calitate de câștigătoare a Europa League 2025 Anglia (primele 4 echipe din Premier League 2025): Liverpool, Arsenal, Manchester City și Chelsea Italia (primele 4 echipe din Serie A 2025): Napoli, Inter, Atalanta și Juventus Spania (primele 4 echipe din La Liga 2025): Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid și Athletic Bilbao Germania (primele 4 echipe din Bundesliga 2025): Bayern Munchen, Leverkusen, Frankfurt și Borussia Dortmund Franța (primele 3 clasate): Marseille și Monaco (PSG era deja calificata) Olanda (primele 2 clasate): PSV și Ajax Portugalia (campioana): Sporting Belgia (campioana): Union SG Turcia (campioana): Galatasaray Cehia (campioana): Slavia Praga Newcastle (Anglia) și Villarreal (Spania) – echipele de pe locul 5 în campionatele țărilor cu cel mai bun coeficient în sezonul european precedent Olympiacos (campioana din Grecia) – cel mai bun coeficient în clasamentul cluburilor dintre campioanele țărilor care nu aveau un loc asigurat în această fază. Grecia e locul 15 în clasamentul țărilor și ar fi trebuit să trimită formația campioană în turul 2 preliminar. Calificate pe ruta campioanelor (5 echipe): Bodo/Glimt (Norvegia), Pafos (Cipru), Kairat Almaty (Kazahstan), Qarabag (Azerbaidjan) și FC Copenhaga (Danemarca). Calificate pe ruta non-campioanelor (2 echipe): Benfica (Portugalia) și Club Brugge (Belgia).

Când începe faza grupelor în UEFA Champions League

Faza ligii din Champions League 2025-2026 va debuta pe 16 septembrie 2025 și se va încheia pe 28 ianuarie 2026.

Nu mai puțin de 144 de meciuri se vor disputa pe parcursul celor 8 etape din această faza a competiției. Fiecare rundă include câte 18 partide.

Program meciuri grupe UEFA Champions League 2025 – 2026. Când se vor juca partidele din grupe

Etapa 1: 16-18 septembrie 2025

Etapa 2: 30 septembrie – 1 octombrie 2025

Etapa 3: 21-22 octombrie 2025

Etapa 4: 4-5 noiembrie 2025

Etapa 5: 25-26 noiembrie 2025

Etapa 6: 9-10 decembrie 2025

Etapa 7: 20-21 ianuarie 2026

Etapa 8: 28 ianuarie 2026

Cine transmite la TV UEFA Champions League, sezonul 2025 – 2026

Marile meciuri din Champions League pot fi urmărite live la tv și în România. Canalele Digi Sport și Prima Sport vor transmite la tv cele mai importante partide din fiecare etapă, în zilele de marți și miercuri. Cele două trusturi au achiziționat drepturile de televizare pentru până în 2027.

De asemenea, meciurile din Liga Campionilor pot fi vizionate și online, prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Unde are loc finala UCL 2025 – 2026

Finala Champions League 2025-2026 va fi găzduită, în premieră, de Ungaria. Meciul va avea loc pe Arena Puskas din Budapesta și se va juca sâmbătă, 30 mai 2026.

Stadionul are o capacitate de 67.215 locuri și a fost inaugurat în noiembrie 2019. Pe această arenă s-au mai jucat Supercupa Europei din 2020 și finala Europa League din 2023. Ambele meciuri au avut nevoie de prelungiri și chiar lovituri de departajare.

În 2020, Bayern a învins Sevilla cu 2-1, golul decisiv fiind marcat in minutul 104. Iar în 2023, Sevilla a câștigat în fața lui AS Roma la lovituri de la 11 metri, după 1-1 în timpul regulamentar.

Cote pariuri Champions League 2025

Ca de fiecare dată, lupta pentru marele trofeu al Ligii Campionilor se va da între granzii continentului. Nu există o favorită certă, însă opt cluburi au șanse mai mari, în viziunea bookmakerilor.

O scurtă privire aruncată asupra cotelor la câștigarea Champions League ne arată că PSG poate să-și apere titlul câștigat sezonul trecut, după 5-0 în finala cu Inter.

Top 10 favorite pentru câștigarea trofeului UCL

Francezii au cea mai mică dintre cote, 6,00, să reediteze performanța de anul trecut. Liverpool, care s-a întărit serios prin transferurile din această vară, pornește cu șansa a doua, cotă 7,00. Iar granzii Spaniei, Real Madrid și Barcelona sunt la egalitate, pe locul al treilea, cu o cotă de 8,00.

PSG – 6,00 Liverpool – 7,00 Real Madrid – 8,00 Barcelona – 8,00 Arsenal – 10,00 Bayern – 10,00 Manchester City – 10,00 Chelsea – 12,00 Inter – 25,00 Napoli – 25,00

