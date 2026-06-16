Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere

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UEFA organizează tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League, sezonul 2026-2027, iar FCSB și CFR Cluj sunt cele două reprezentante ale României. Roș-albaștrii și ardelenii își vor afla primele adversare din drumul spre faza principală a competiției în cadrul evenimentului de la Nyon.

Tragere la sorți turul 2 preliminarii Conference League. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League va avea loc miercuri, 17 iunie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveția. Evenimentul va putea fi urmărit live pe site-ul În România există posibilitatea ca televiziunile care dețin drepturile competiției, Digi Sport și Prima Sport, să transmită și ele imagini de la tragere.

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Live stream-ul cu tragerea la sorți va fi difuzat pe site-ul oficial UEFA, dar și pe canalul de YouTube al forului continental. De asemenea, va transmite live toate informațiile importante și reacțiile de după aflarea viitorilor adversari pentru echipa lui Marius Baciu.

Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru preliminariile UEFA Conference League

Tragerea la sorți este organizată de UEFA și presupune împărțirea echipelor în urne, în funcție de coeficientul european și de regulile competiției. Fiecare echipă extrasă este repartizată unui adversar, iar traseul până la faza grupelor este conturat pas cu pas.

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Care este formatul Conference League

Conference League este a treia și cea mai nouă competiție intercluburi din Europa. La fel ca Liga Campionilor și Europa League, Conference League este structurată pe mai multe faze: trei tururi preliminare, play-off, grupa principală și fazele eliminatorii. În „faza Ligii” se califică 36 de echipe. Primele 8 se califică direct în optimi, acolo unde vor ajunge și jumătate dintre ocupantele locurilor 9-24, după disputarea unui baraj.

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Lista capilor de serie în turul 2 preliminar Conference League

În turul 2 preliminar din Conference League vor juca 98 de echipe. Prima echipă extrasă în din urnă va fi gazda meciului tur. În această fază vor ajunge și echipele perdante în turul 1 preliminar UEFA Champions League și Europa League. Anul acesta, la tragerea la sorți, capii de serie și outsiderii din turul 2 sunt cei din tabelul de mai jos:

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Posibile adversare FCSB în turul 2 preliminar Conference League

FCSB va începe preliminariile Conference League 2026-2027 odată cu turul al 2-lea. Roș-albaștrii au un coeficient excelent și vor fi cap de serie inclusiv în play-off-ul competiției. Pe lista posibililor adversari nu este nicio echipă care să-i fie superioară pe hârtie campioanei României din 2024 și 2025.

Vllaznia Shkodër

FK Panevezys

Neftchi Baku

Motherwell

Víkingur

La Fiorita

DAC Dunajska Streda

GAIS Göteborg

IFK Göteborg

NK Varazdin

Beitar Jerusalem

Zira FK

Decic Tuzi

Dila Gori

MSK Zilina

Vojvodina Novi Sad

BATE Borisov

Hapoel Tel-Aviv

Paksi FC

DVSC Debrecen

LNZ Cherkasy

Polissya Zhytomyr

Zeleznicar Pancevo

FK Sarajevo

Atlètic Club d’Escaldes

St Joseph’s

FC Santa Coloma

Dinamo Tbilisi

Alashkert FC

Aluminij

Koper

NK Bravo

Zimbru Chisinau

Valur Reykjavik

FK Auda

ŢSKA 1948 Sofia

Shelbourne

Derry City

IF Vestri

KF Dukagjini

Valletta FC

Coleraine

Cu cine ar putea juca FCSB în turul 3

Pentru FCSB, dacă ajunge în turul al 3-lea, ar fi trei nume „tari”: Hajduk Split, Austria Viena și Nordsjaelland. Majoritatea echipelor sunt inferioare roș-albaștrilor, cel puțin pe hârtie:

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FC Noah

Spartak Trnava

FC Ballkani

Hajduk Split

Pyunik Yerevan

Hradec Kralove

Linfield Belfast

Austria Viena

GKS Katowice

Hamrun Spartans

FC Vaduz

FC Nordsjælland

Tromsø IL

Tobol Kustanai

Milsami Orhei

Levadia Tallinn

Paide Linnameeskond

Apollon Limassol

Hibernian

HB Torshavn

FC Sankt Gallen

FC Sion

Differdange

Dinamo Minsk

ŢSKA Sofia

Hammarby IF

Posibile adversare CFR Cluj în turul 2 preliminar Conference League

Spre deosebire de FCSB, CFR Cluj va fi cap de serie doar în tururile 2 și 3 din Conference League. În cazul în care va ajunge în play-off, formația din Gruia își va pierde statutul de cap de serie.

Vllaznia Shkodër

FK Panevezys

Neftchi Baku

Motherwell

Víkingur

La Fiorita

DAC Dunajska Streda

GAIS Göteborg

IFK Göteborg

NK Varazdin

Beitar Jerusalem

Zira FK

Decic Tuzi

Dila Gori

MSK Zilina

Vojvodina Novi Sad

BATE Borisov

Hapoel Tel-Aviv

Paksi FC

DVSC Debrecen

LNZ Cherkasy

Polissya Zhytomyr

Zeleznicar Pancevo

FK Sarajevo

Atlètic Club d’Escaldes

St Joseph’s

FC Santa Coloma

Dinamo Tbilisi

Alashkert FC

Aluminij

Koper

NK Bravo

Zimbru Chisinau

Valur Reykjavik

FK Auda

ŢSKA 1948 Sofia

Shelbourne

Derry City

IF Vestri

KF Dukagjini

Valletta FC

Coleraine

Cu cine ar putea juca CFR Cluj în turul 3

FC Noah

Spartak Trnava

FC Ballkani

Hajduk Split

Pyunik Yerevan

Hradec Kralove

Linfield Belfast

Austria Viena

GKS Katowice

Hamrun Spartans

FC Vaduz

FC Nordsjælland

Tromsø IL

Tobol Kustanai

Milsami Orhei

Levadia Tallinn

Paide Linnameeskond

Apollon Limassol

Hibernian

HB Torshavn

FC Sankt Gallen

FC Sion

Differdange

Dinamo Minsk

ŢSKA Sofia

Hammarby IF

Când se vor juca meciurile din turul 2 preliminar Conference League

UEFA a stabilit deja calendarul principalelor faze preliminare din sezonul 2026-2027 de Europa League. Tragerea la sorți pentru turul 2 va avea loc miercuri, 17 iunie, iar meciurile se vor juca pe 23 iulie 2026 (turul) și pe 30 iulie (returul).

Când are loc play-off-ul Conference League 2026/27

Play-off-ul din Conference League, ultima etapă înainte de faza principală, va avea loc la finalul lunii august. Tragerea la sorți pentru play-off este programată pentru 3 august 2026. Meciurile din barajul de acces pe tabloul principal Conference League se vor disputa în dublă manșă, prima pe 20 august, iar returul, o săptămână mai târziu, pe 27 august.

Când este programată faza grupelor

FCSB și CFR Cluj nu au jucat niciodată în Conference League de când competiția se dispută după noul format, cu „faza Ligii”. Dacă vor ajunge printre cele mai bune 32 de echipe din Confernece League, FCSB și CFR Cluj vor lua startul în competiție pe 15 octombrie și o vor încheia pe 17 decembrie, atunci când se termină partidele de pe tabloul principal.

Cine transmite la TV UEFA Conference League, sezonul 2026-2027

În România, drepturile TV pentru toate competițiile UEFA, inclusiv Conference League, sunt desținute de posturile din portofoliul Prima Sport și Digi Sport. Sezonul 2026-2027 ar putea fi însă ultimul în care cele două televiziuni dețin drepturile de difuzare a competițiilor europene. Golazo.ro a anunțat că din stagiunea 2027-2028,

Unde are loc finala Conference League 2026-2027

Finala UEFA Conference League 2026-2027 se va disputa pe Beşiktaş Stadium din Istanbul, Turcia, și este programată pentru data de 2 iunie 2027. În 2026, arena lui Beșiktaș . Capacitatea arenei lui Beșiktaș este de 42.684 locuri.

Reacții FCSB și CFR Cluj după tragerea la sorți

Înainte, în timpul și după tragerea la sorți, site-ul FANATIK vă va ține la curent cu toate informațiile și cu toate reacțiile din tabăra celor de la FCSB. Declarațiile patronilor Gigi Becali și Neluțu Varga și reacțiile celorlați oficiali ai celor două echipe vor putea fi urmărite aici.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru Conference League 2026

Urmărește în timp real tragerea la sorți a preliminariilor Confernce League pe . Aici afli în direct care sunt toate meciurile programate în tururile preliminarii, dar și ce traseu au FCSB și CFR Cluj în drumul spre „faza Ligii”. Roș-albaștrii au ajuns în competiție iar ardelenii pentru că au terminat pe locul 3 în SuperLiga, după Craiova și U Cluj.