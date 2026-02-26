Tragerea la sorți a optimilor, sferturilor și semifinalelor din Conference League. Cu cine vor juca Rațiu, Răzvan Marin și Racovițan

ADVERTISEMENT

Vineri, 27 februarie, va avea loc la sediul UEFA de la Nyon tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele Conference League. În acest punct al competiției au ajuns echipele clasate pe primele 8 locuri în grupă, plus cele 8 formații care au trecut de faza play-off-ului.

Tragerea la sorți a optimilor, sferturilor și semifinalelor Conference League. Cine transmite la TV și cum să vezi tragerea live stream

Tragerea la sorți va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 15:00, și va fi transmisă în format live text pe site-ul FANATIK. Evenimentul va putea fi urmărită în direct pe postul Prima Sport 1, care va transmite și și Europa League.

De asemenea, tragerea va putea fi vizionată live pe site-ul uefa.com, dar și pe aplicația oficială a competiției. Vor fi implicate 16 echipe, cele care au terminat grupa pe pozițiile 1-8, plus cele care au obținut biletele după faza play-off-ului.

Pe lângă stabilirea meciurilor din optimile de finală, UEFA a decis ca în cadrul aceluiași eveniment să se stabilească și jocurile din sferturi și semifinale. Astfel, se va ști traseul exact până la finala programată pe 27 mai, la Leipzig.

Cine s-a calificat după faza play-off-ului Conference League

Două dintre numele mari ale fotbalului european, Fiorentina și Crystal Palace, au fost pentru a prinde optimile de finală. Englezii nu au forțat în fața lui Zrinjski și au obținut o calificare fără prea mari bătăi de cap.

Italienii, însă, au trăit cu mari emoții, în ciuda faptului că în tur, în deplasare, câștigaseră cu 3-0 în fața lui Jagiellonia. Polonezii au realizat o surpriză uriașă la returul de la Florența și au trimis jocul în prelungiri, dar Fiorentina s-a salvat în cele din urmă și a mers mai departe.

În optimi au mai ajuns formațiile Celje, Rijeka, Samsunspor, AZ Alkmaar, Sigma Olomouc și Lech Poznan, iar acum așteaptă să vadă ce le vor hărăzi sorții mai departe în cea de-a treia competiție a Europei.

Cele 8 echipe din Conference League, calificate direct în optimi

După încheierea grupei unice din Conference League, formațiile clasate pe primele 8 locuri au accesat direct biletele pentru optimile de finală. Practic, acestea au scăpat de două jocuri în plus, în play-off.

Cele 8 echipe care au reușit această performanță au fost în ordine Strasbourg, Rakow Czestochowa, AEK Atena, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Șahtior Donețk, FSV Mainz și surpriza AEK Larnaca.

Se remarcă faptul că fotbalul românesc va fi reprezentat la acest nivel de trei fotbaliști care sunt obișnuiți cu echipa națională. Este vorba de Bogdan Racovițan de la Rakow, Răzvan Marin de la AEK Atena și Andrei Rațiu de Rayo Vallecano.

Cum arată împerecherile pentru optimile Conference League

În funcție de locurile ocupate în grupa unică, fiecare formație prezentă în optimile de finală știe cele două echipe pe care le poate întâlni în această fază. Ne așteaptă câteva partide extrem de interesante pentru a treia competiție europeană.

Lech Poznan (11) – Rayo Vallecano (5) / Șahtior Donețk (6)

AZ Alkmaar (14) – AEK Atena (3) / Sparta Praga (4)

Crystal Palace (10) – FSV Mainz (7) / AEK Larnaca (8)

Fiorentina (15) – Strasbourg (1) / Rakow Czestochowa (2)

Samsunspor (12) – Șahtior Donețk (6) / Rayo Vallecano (5)

Celje (13) – Sparta Praga (4) / AEK Atena (3)

Sigma Olomouc (24) – AEK Larnaca (8) / FSV Mainz (7)

Rijeka (16) – Rakow Czestochowa (2) / Strasbourg (1)

Când se vor juca meciurile din optimi. Program optimi Confgerence League

Prima manșă a optimilor de finală din Conference League se va disputa pe 12 martie, iar partidele din retur vor avea loc o săptămână mai târziu, pe 19 martie. Jocurile vor începe fie de la 19:45, fie de la ora 22:00.

Sferturile de finală sunt programate la 9 aprilie (turul) și 16 (returul). Semifinalele se vor desfășura pe 30 aprilie (turul) și 7 mai (returul), pentru ca marea finală de la Leipzig să se joace pe 27 mai.

Cine transmite la TV meciurile din Conference League

Meciurile din optimile Conference League se transmite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi difuzează și partidele și în fazele următoare: sferturi, semifinale și finală.

Reacții după tragerea la sorți din optimi Conference League

Cele mai importante reacții ulterioare tragerii la sorți vor fi citite pe FANATIK. Ce spun protagoniștii despre meciurile din optimi, dar și programul până în finală îl găsiți pe site-ul nostru.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru optimile Conference League

Urmărește în timp real tragerea la sorți a optimilor, sferturilor și semifinalelor Conference League pe FANATIK.RO. Aici afli în direct care sunt toate meciurile programate în optimi, dar și ce traseu au marile favorite.