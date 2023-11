Tragerea la sorți a play-off-ului pentru Euro 2024. Meciuri de care pe care pentru calificare

Așadar, se cunosc meciurile ”de care pe care” din acest play-off. Dacă pe Ruta C se cunoșteau deja semifinalele, mai exact Georgia vs Luxemburg și Grecia vs Kazahstan, trebuie menționat că țări precum Israelul sau Ucraina au primit o nouă șansă de calificare, dacă vor reuși să câștige acest play-off.

Tragerea la sorți a play-off-ului pentru Euro 2024

va fi între Polonia – Estonia și Țara Galilor – Finlanda. Cât despre play-off-ul pe Ruta B, acesta va fi între Israel – Islanda și . Pe ruta C au fost stabilite meciurile Georgia – Luxemburg și Grecia – Kazahstan.

Belgia, Germania, Portugalia, Franța, Turcia, Spania, Scoția, Austria, Ungaria, Anglia, Slovacia, Danemarca, Albania, Olanda, România, Elveția, Cehia, Serbia, Italia și Slovenia sunt echipele deja calificare la Euro 2024.

Naționala României a fost repartizată în urna a 2-a valorică, astfel că vom evita rivala Ungaria. Cert e că pe 2 decembrie, după ce vor fi jucate toate meciurile din play-off, deci se vor cunoaște și cele trei formații care ajung la Euro pe ultima sută de metri, va avea loc la Nyon tragerea la sorți a grupelor Euro 2024.

România a fost repartizată valoric în urna a 2-a, alături de Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania și Austria, așadar țări care vor fi evitate automat la tragerea la sorți. Nu același lucru se poate spune despre Germania, Portugalia, Franţa, Spania, Belgia, Anglia (țările din urna 1), Olanda, Scoţia, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croaţia (țările din urna 3) sau Italia, Serbia și Elveția (țările din urna 4).

Tot aici vor intra și câștigătoarele meciurilor de play-off. La cum arată meciurile, dacă nu vor exista surprize monumentale, cel mai probabil acestea vor fi Polonia/Țara Galilor, Ucraina și Grecia/Georgia. Cât despre România, specialiștii au analizat deja toate scenariile și au ajuns la concluzia că pentru țara noastră există, ca de obicei, două variante extreme.

Prima ar fi ”grupa de foc”, în care România ar juca alături de Franța, Olanda și Italia. A doua variantă, cea mai ”lejeră”, ar fi grupa alături de Belgia, Slovenia și Elveția. Asta, deși toate naționalele prezente până acum la Euro 2024 au o cotă de piață mult peste cea a naționalei României.

Chiar și așa, oamenii din fotbalul românesc par să aibă o părere bună în general despre actuala generație care va merge la Euro. Este și cazul lui Florin Răducioiu, cel care vede țara noastră capabilă de lucruri mărețe la vară, în Germania. ”La Campionatul European se pot intampla multe lucruri. Într-o grupă de patru, e de-ajuns să câştigi un meci, să faci un egal şi ai mari şanse să te califici.

Echipa României este o echipă foarte periculoasă, care nu are nimic de pierdut, o echipă tânără, care vrea să se afirme. Am lipsit mult timp de la EURO. Atenţie mare la România! Sincer. Eu îmi aduc aminte de EURO 1996, care a fost un dezastru pentru noi. Sunt convins că aceşti băieţi vor face mai mult de un punct la EURO 2024. Pe cât suntem azi? 20 noiembrie. Mai vedem în vară. O să merg la primul meci. Dacă ne calificam, o să merg si la optimi. Dar la primul meci nu voi lipsi”, declara fostul mare atacant pentru