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Tragerea la sorți va avea loc la Nyon (Elveția), va decide duelurile pentru promovarea și evitarea retrogradării, dar și confruntările din sferturile de finală ale competiției, care se vor disputa în perioada 25-30 martie. FANATIK vă ține la curent cu toate informațiile și vă prezintă urnele, programul și regulamentul.

, dar și duelurile pentru accederea în semifinalele competiției. România va fi prezentă în urne după ce a încheiat pe locul 4 în Grupa 4 din Liga B, în urma Suediei, Bosniei-Herțegovina și Poloniei.

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Meciurile din sferturile de finală ale Ligii A

Cele opt echipe care au încheiat pe primele două poziții în grupele din Liga A s-au calificat în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor 2026/2027. Este vorba despre Franța, Germania, Anglia și Portugalia – câștigătoarele grupelor, alături de Belgia, Olanda, Spania și Norvegia, ocupantele locurilor secunde.

Confruntările vor fi stabilite prin tragere la sorți. Câștigătoarele grupelor vor fi capi de serie și vor întâlni echipe de pe locul secund din celelalte grupe. Reprezentativele care au făcut parte din aceeași grupă nu se pot întâlni în faza „sferturilor”.

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Barajele Liga A/B. Cine joacă pentru promovare și retrogradare

Opt echipe vor lupta pentru stabilirea componenței Ligii A și Ligii B la următoarea ediție a competiției. Din Liga A, vor lupta Croația și Danemarca, formațiile cu cele mai slabe clasări dintre ocupantele locurilor trei, respectiv Serbia și Țara Galilor, cele mai bine clasate echipe dintre ocupantele ultimului loc din grupă.

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Acestora li se alătură Slovenia, Ungaria, Republica Irlanda și Bosnia-Herțegovina, naționale care au terminat pe locul secund în Liga B și care speră la promovarea în Liga A. Cele patru echipe din Liga A vor fi capi de serie și vor întâlni reprezentantele din Liga B. Învingătoarele se mențin sau promovează în Liga A, în timp ce pierzătoarele continuă sau retrogradează în Liga B.

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Urnele pentru barajele Liga A/B

Urna 1 – Liga A:

Croația

Danemarca

Serbia

Țara Galilor

Urna 2 – Liga B:

Slovenia

Ungaria

Republica Irlanda

Bosnia și Herțegovina

Barajele Liga B/C. Programul confruntărilor

În această categorie intră cele patru echipe care au terminat pe ultimul loc în grupele Ligii B și cele patru formații clasate pe poziția secundă în grupele Ligii C. România Macedonia de Nord, Georgia și Israel. În cealaltă urnă se regăsesc Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia.

Naționalele din Liga B vor fi capi de serie și vor avea avantajul disputării returului pe teren propriu. România va juca, așadar, prima manșă în deplasare, iar returul în fața propriilor suporteri.

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Urnele pentru barajele Liga B/C

Urna 1 – Liga B:

Macedonia de Nord

Georgia

Israel

România

Urna 2 – Liga C:

Belarus

Cipru

Insulele Feroe

Estonia

Când și unde are loc tragerea la sorți a barajelor din Liga Națiunilor 2026/2027

Tragerea la sorți a barajelor și a „sferturilor” din Liga Națiunilor este programată vineri, 20 noiembrie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveția. Evenimentul începe la ora 13:00, ora României. Faza grupelor s-a încheiat marți, 17 noiembrie, după disputarea ultimelor partide din cele patru ligi ale competiției.

Cine transmite la TV tragerea la sorți din Liga Națiunilor și unde poate fi urmărită online

Evenimentul de la Nyon va putea fi urmărit online pe platforma oficială UEFA.tv și pe site-ul . Până în acest moment, nu există o confirmare oficială privind transmiterea ceremoniei de către un post de televiziune din România. Suporterii pot urmări desfășurarea extragerii pe platformele UEFA, iar FANATIK va prezenta în timp real adversara României și toate confruntările stabilite.

Cu cine poate juca România la barajul din Liga Națiunilor 2026-2027

România va întâlni una dintre cele patru naționale care au terminat pe locul secund în grupele Ligii C. Este vorba despre Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia. „Tricolorii” au ajuns în această situație după ce au încheiat Grupa B4 pe ultima poziție, cu numai trei puncte acumulate în șase partide. România a înregistrat o singură victorie, 2-1 cu Polonia, și cinci înfrângeri. Astfel, echipa pregătită de Gică Hagi va avea nevoie de un rezultat bun în dubla din martie pentru a evita retrogradarea în Liga C.

Posibilele adversare ale României:

Belarus – locul secund în Grupa C1, cu 10 puncte;

Cipru – locul secund în Grupa C2, cu 8 puncte;

Insulele Feroe – locul secund în Grupa C3, cu 8 puncte;

Estonia – locul secund în Grupa C4, cu 12 puncte.

România va disputa prima manșă în deplasare și returul pe teren propriu, indiferent de adversara pe care o va primi la tragerea la sorți.

Cum funcționează barajele din Liga Națiunilor 2026-2027. Regulamentul UEFA

Barajele din Liga Națiunilor se dispută în sistem eliminatoriu, în dublă manșă. Cele două echipe se întâlnesc atât pe terenul formației din liga inferioară, cât și pe terenul reprezentativei din liga superioară. Câștigătoarea dublei manșe își asigură locul în liga superioară pentru următoarea ediție a competiției, în timp ce învinsa va evolua în divizia inferioară.

Cine este cap de serie și cine joacă primul meci acasă

Conform regulamentului UEFA, echipele din liga superioară sunt capi de serie și sunt împerecheate cu formațiile din liga inferioară. Un detaliu important pentru România este că prima manșă se dispută întotdeauna pe terenul echipei din liga inferioară. Prin urmare, indiferent de adversară, „tricolorii” vor juca primul meci în deplasare, iar returul acasă.

Ce se întâmplă dacă două echipe sunt la egalitate după tur și retur

În cazul în care cele două reprezentative încheie dubla manșă la egalitate la general, se vor disputa două reprize de prelungiri a câte 15 minute. Dacă egalitatea persistă și după cele 30 de minute suplimentare, echipa calificată va fi stabilită în urma loviturilor de departajare. Regulamentul UEFA nu mai ia în calcul regula golurilor marcate în deplasare.

Programul barajelor din Liga Națiunilor 2026-2027. Când se joacă meciurile

Barajele de promovare și menținere în Liga Națiunilor sunt programate în perioada 25-30 martie 2027. Prima manșă se va disputa în intervalul 25-27 martie, iar returul este programat între 28 și 30 martie. Pentru România, dubla confruntare va reprezenta o miză importantă: păstrarea locului în Liga B a competiției. Programul exact al meciurilor, cu zilele și orele de disputare, va fi stabilit după tragerea la sorți.

Tabloul sferturilor de finală din Liga Națiunilor 2026-2027

Cele patru dueluri din sferturile de finală vor fi stabilite vineri, 20 noiembrie, la Nyon. Câștigătoarele grupelor vor avea avantajul disputării returului pe teren propriu. Câștigătoarele celor patru duble manșe vor obține calificarea la turneul final al Ligii Națiunilor, programat în perioada 9-13 iunie 2027.