Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2026, live video. Program meciuri, cine transmite la TV și favorite la calificare

S-au terminat preliminariile Champions League, s-au decis cele 36 de echipe participante în faza ligii. Singurul lucru care mai lipsește: programul meciurilor. Iar pentru asta, UEFA organizează tragerea la sorți pentru grupa de Champions League.
Cele 36 de cluburi așteaptă cu sufletul la gură să-și afle cei opt adversari pe care îi vor avea de înfruntat în faza ligii. Tragerea la sorți pentru faza ligii Champions League 2026-2027 are loc joi, 27 august 2026, de la ora 19:00.
În 2026, tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza principală din Liga Campionilor va avea loc la Monaco. Se folosește un sistem hibrid, bile extrase manual și alocare automată printr-un software specializat. Numele fiecărei echipe va fi extras manual, iar meciurile sale vor fi stabilite aleatoriu de computerul UEFA.
Evenimentul va fi transmis în direct în România de posturile de televiziune Digi Sport și Prima Sport, dar și online prin streaming gratuit pe site-ul oficial UEFA.com.
Ediția 2026-2027 a UEFA Champions League va folosi același format din ultimii ani. Mai exact, o grupă unică de 36 de echipe, fiecare având de jucat câte opt meciuri. În septembrie va fi o săptămână exclusivă Champions League, cu meciuri de marți până joi.
Pentru faza ligii din Champions League, sezonul 2026-2027, 29 de echipe s-au calificat automat. Celelalte 7 locuri rămase până la totalul de 36 sunt ocupate cluburile venite din preliminarii. Cele 29 de echipe calificate direct se stabilesc funcție de clasarea în campionatul intern din sezonul anterior, de coeficientul european al fiecărei țări pe ultimii cinci ani, dar și de coeficientul național din sezonul trecut. Astfel:
Până la 36, lista echipelor este completată de câștigătoarele din play-off-ul preliminar al Champions League: Sabah Baku (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), LASK Linz (Austria), AEK Atena (Grecia), Slovan Bratislava (Slovacia), Fenerbahce (Turcia) și Viking (Norvegia).
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Meciurile din faza ligii UEFA Champions League 2026-2027 se vor disputa în perioada 8 septembrie 2026 – 27 ianuarie 2027, cele 36 de echipe participante urmând să joace câte opt partide în noul format al competiției (patru acasă și patru în deplasare, cu formații diferite).
Primele confruntări sunt programate între 8 și 10 septembrie, iar ultima etapă se va juca integral pe 27 ianuarie 2027. Meciurile din această fază principală a competiției sunt programate în următoarele ferestre oficiale stabilite de UEFA:
În România, meciurile din UEFA Champions League 2026-2027 vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport, cele două televiziuni care dețin drepturile de difuzare pentru actualul ciclu de licențiere. Partidele vor fi transmise pe canalele Digi Sport 1-4 și Prima Sport 1-5, dar pot fi urmărite și pe platformele de streaming ale operatorilor, respectiv aplicațiile Digi Online și Prima Play.
Finala UEFA Champions League din sezonul 2026-2027 se va disputa pe Estadio Metropolitano din Madrid, Spania, arena lui Atletico Madrid. Meciul este programat pentru 5 iunie 2027, iar stadionul va găzdui pentru a doua oară ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi din Europa, după finala din 2019 dintre Liverpool și Tottenham. Metropolitano are o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri.
PSG, câștigătoarea ultimelor două ediții de Champions League, este principala favorită și acum. Francezii au cotă 6,00 să-și apere trofeul pentru a doua oară consecutiv. Finalista de anul trecut, Arsenal, e a doua în acest top al cotelor, cu 7,00 la câștigarea trofeului. Aceeași cotă a primit-o și campioana Spaniei, Barcelona, care le devansează pe Bayern (7,50), Real Madrid (8,00) și Manchester City (9,00).
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