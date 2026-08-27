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Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2026, live video. Program meciuri, cine transmite la TV și favorite la calificare

Vezi tragerea la sorți grupe Champions League 2026! Aflați cum au fost repartizate echipele, totul despre formatul nou și când se joacă meciurile.
Andrei David
27.08.2026 | 06:54
Tragerea la sorti grupe UEFA Champions League 2026 live video Program meciuri cine transmite la TV si favorite la calificare
SPECIAL FANATIK
Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2026 live video. Foto: Hepta
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S-au terminat preliminariile Champions League, s-au decis cele 36 de echipe participante în faza ligii. Singurul lucru care mai lipsește: programul meciurilor. Iar pentru asta, UEFA organizează tragerea la sorți pentru grupa de Champions League.

Când este tragerea la sorți pentru grupele Champions League 2026

Cele 36 de cluburi așteaptă cu sufletul la gură să-și afle cei opt adversari pe care îi vor avea de înfruntat în faza ligii. Tragerea la sorți pentru faza ligii Champions League 2026-2027 are loc joi, 27 august 2026, de la ora 19:00.

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Unde are loc tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League

În 2026, tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza principală din Liga Campionilor va avea loc la Monaco. Se folosește un sistem hibrid, bile extrase manual și alocare automată printr-un software specializat. Numele fiecărei echipe va fi extras manual, iar meciurile sale vor fi stabilite aleatoriu de computerul UEFA.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Evenimentul va fi transmis în direct în România de posturile de televiziune Digi Sport și Prima Sport, dar și online prin streaming gratuit pe site-ul oficial UEFA.com.

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Ce se schimbă în formatul UEFA Champions League. Noutăți UCL

Ediția 2026-2027 a UEFA Champions League va folosi același format din ultimii ani. Mai exact, o grupă unică de 36 de echipe, fiecare având de jucat câte opt meciuri. În septembrie va fi o săptămână exclusivă Champions League, cu meciuri de marți până joi.

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Echipe calificate automat în grupele Champions League 2026

Pentru faza ligii din Champions League, sezonul 2026-2027, 29 de echipe s-au calificat automat. Celelalte 7 locuri rămase până la totalul de 36 sunt ocupate cluburile venite din preliminarii. Cele 29 de echipe calificate direct se stabilesc funcție de clasarea în campionatul intern din sezonul anterior, de coeficientul european al fiecărei țări pe ultimii cinci ani, dar și de coeficientul național din sezonul trecut. Astfel:

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  • Anglia (5 echipe): Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Manchester United
  • Spania (5): Real Madrid , Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis
  • Italia (4): Inter Milano, Napoli, AS Roma, Como
  • Germania (4): Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
  • Franța (3): PSG, RC Lens, LOSC Lille
  • Olanda (2): PSV Eindhoven și Feyenoord
  • Portugalia (2): Sporting și FC Porto
  • Belgia: Club Brugge
  • Ucraina: Șahtior Donețk
  • Cehia: Slavia Praga
  • Turcia: Galatasaray

Lista completă a echipelor calificate și cum arată urnele valorice

Până la 36, lista echipelor este completată de câștigătoarele din play-off-ul preliminar al Champions League: Sabah Baku (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), LASK Linz (Austria), AEK Atena (Grecia), Slovan Bratislava (Slovacia), Fenerbahce (Turcia) și Viking (Norvegia).

URNA 1

  • Bayern Munchen
  • Real Madrid
  • Paris Saint-Germain
  • Liverpool
  • Inter
  • Manchester CIty
  • Arsenal
  • Barcelona
  • Atletico Madrid

URNA 2

  • Dortmund
  • AS Roma
  • Sporting
  • Aston Villa
  • Porto
  • Manchester United
  • Club Brugge
  • Real Betis
  • PSV Eindhoven

URNA 3

  • Feyenoord
  • Lille
  • Bodo Glimt
  • Napoli
  • Leipzig
  • Villarreal
  • Fenerbahce
  • Shakthar Donetsk
  • Galatasaray

URNA 4

  • Slavia Praga
  • Slovan Bratislava
  • Stuttgart
  • AEK Atena
  • LASK Linz
  • Como
  • Lens
  • Viking
  • Sabah

Când începe faza grupelor în UEFA Champions League

Meciurile din faza ligii UEFA Champions League 2026-2027 se vor disputa în perioada 8 septembrie 2026 – 27 ianuarie 2027, cele 36 de echipe participante urmând să joace câte opt partide în noul format al competiției (patru acasă și patru în deplasare, cu formații diferite).

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Program meciuri grupe UEFA Champions League 2026-2027. Când se vor juca partidele din grupe

Primele confruntări sunt programate între 8 și 10 septembrie, iar ultima etapă se va juca integral pe 27 ianuarie 2027. Meciurile din această fază principală a competiției sunt programate în următoarele ferestre oficiale stabilite de UEFA:

  • Etapa 1: 8-10 septembrie 2026
  • Etapa 2: 13-14 octombrie 2026
  • Etapa 3: 20-21 octombrie 2026
  • Etapa 4: 3-4 noiembrie 2026
  • Etapa 5: 24-25 noiembrie 2026
  • Etapa 6: 8-9 decembrie 2026
  • Etapa 7: 19-20 ianuarie 2027
  • Etapa 8: 27 ianuarie 2027

Cine transmite la TV UEFA Champions League, sezonul 2026-2027

În România, meciurile din UEFA Champions League 2026-2027 vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport, cele două televiziuni care dețin drepturile de difuzare pentru actualul ciclu de licențiere. Partidele vor fi transmise pe canalele Digi Sport 1-4 și Prima Sport 1-5, dar pot fi urmărite și pe platformele de streaming ale operatorilor, respectiv aplicațiile Digi Online și Prima Play.

Unde are loc finala UCL 2026 – 2027

Finala UEFA Champions League din sezonul 2026-2027 se va disputa pe Estadio Metropolitano din Madrid, Spania, arena lui Atletico Madrid. Meciul este programat pentru 5 iunie 2027, iar stadionul va găzdui pentru a doua oară ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi din Europa, după finala din 2019 dintre Liverpool și Tottenham. Metropolitano are o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri.

Cote pariuri Champions League 2026

PSG, câștigătoarea ultimelor două ediții de Champions League, este principala favorită și acum. Francezii au cotă 6,00 să-și apere trofeul pentru a doua oară consecutiv. Finalista de anul trecut, Arsenal, e a doua în acest top al cotelor, cu 7,00 la câștigarea trofeului. Aceeași cotă a primit-o și campioana Spaniei, Barcelona, care le devansează pe Bayern (7,50), Real Madrid (8,00) și Manchester City (9,00).

Live blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League 2026

Rămâi pe live blog-ul FANATIK dedicat tragerii la sorți pentru UEFA Champions League 2026-2027! Află în timp real toate duelurile stabilite, reacțiile de ultimă oră și programul complet al echipelor participante. Ai actualizări live și toate informațiile importante de la evenimentul care conturează drumul către finala Champions League de la Madrid.

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