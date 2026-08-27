Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2026, live video. Program meciuri, cine transmite la TV și favorite la calificare

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S-au terminat preliminariile Champions League, s-au decis cele 36 de echipe participante în faza ligii. Singurul lucru care mai lipsește: programul meciurilor. Iar pentru asta, UEFA organizează tragerea la sorți pentru grupa de Champions League.

Când este tragerea la sorți pentru grupele Champions League 2026

Cele 36 de cluburi așteaptă cu sufletul la gură să-și afle cei opt adversari pe care îi vor avea de înfruntat în faza ligii. Tragerea la sorți pentru faza ligii Champions League 2026-2027 are loc joi, 27 august 2026, de la ora 19:00.

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Unde are loc tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League

În 2026, tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza principală din Liga Campionilor va avea loc la Monaco. Se folosește un sistem hibrid, bile extrase manual și alocare automată printr-un software specializat. Numele fiecărei echipe va fi extras manual, iar meciurile sale vor fi stabilite aleatoriu de computerul UEFA.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Evenimentul va fi transmis în direct în România de posturile de televiziune Digi Sport și Prima Sport, dar și online prin streaming gratuit pe .

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Ce se schimbă în formatul UEFA Champions League. Noutăți UCL

Ediția 2026-2027 a UEFA Champions League va folosi același format din ultimii ani. Mai exact, o grupă unică de 36 de echipe, fiecare având de jucat câte opt meciuri. În septembrie va fi o săptămână exclusivă Champions League, cu meciuri de marți până joi.

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Echipe calificate automat în grupele Champions League 2026

Pentru faza ligii din Champions League, sezonul 2026-2027, 29 de echipe s-au calificat automat. Celelalte 7 locuri rămase până la totalul de 36 sunt ocupate cluburile venite din preliminarii. Cele 29 de echipe calificate direct se stabilesc funcție de clasarea în campionatul intern din sezonul anterior, de coeficientul european al fiecărei țări pe ultimii cinci ani, dar și de coeficientul național din sezonul trecut. Astfel:

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Anglia (5 echipe): Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Manchester United

Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Manchester United Spania (5): Real Madrid , Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Real Madrid , Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis Italia (4): Inter Milano, Napoli, AS Roma, Como

Inter Milano, Napoli, AS Roma, Como Germania (4): Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart Franța (3): PSG, RC Lens, LOSC Lille

PSG, RC Lens, LOSC Lille Olanda (2): PSV Eindhoven și Feyenoord

PSV Eindhoven și Feyenoord Portugalia (2): Sporting și FC Porto

Sporting și FC Porto Belgia: Club Brugge

Club Brugge Ucraina: Șahtior Donețk

Șahtior Donețk Cehia: Slavia Praga

Slavia Praga Turcia: Galatasaray

Lista completă a echipelor calificate și cum arată urnele valorice

Până la 36, lista echipelor este completată de : , Bodo/Glimt (Norvegia), LASK Linz (Austria), AEK Atena (Grecia), Slovan Bratislava (Slovacia), Fenerbahce (Turcia) și Viking (Norvegia).

URNA 1

Bayern Munchen

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Manchester CIty

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

URNA 2

Dortmund

AS Roma

Sporting

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV Eindhoven

URNA 3

Feyenoord

Lille

Bodo Glimt

Napoli

Leipzig

Villarreal

Fenerbahce

Shakthar Donetsk

Galatasaray

URNA 4

Slavia Praga

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Atena

LASK Linz

Como

Lens

Viking

Sabah

Când începe faza grupelor în UEFA Champions League

Meciurile din faza ligii UEFA Champions League 2026-2027 se vor disputa în perioada 8 septembrie 2026 – 27 ianuarie 2027, cele 36 de echipe participante urmând să joace câte opt partide în noul format al competiției (patru acasă și patru în deplasare, cu formații diferite).

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Program meciuri grupe UEFA Champions League 2026-2027. Când se vor juca partidele din grupe

Primele confruntări sunt programate între 8 și 10 septembrie, iar ultima etapă se va juca integral pe 27 ianuarie 2027. Meciurile din această fază principală a competiției sunt programate în următoarele ferestre oficiale stabilite de UEFA:

Etapa 1: 8-10 septembrie 2026

8-10 septembrie 2026 Etapa 2: 13-14 octombrie 2026

13-14 octombrie 2026 Etapa 3: 20-21 octombrie 2026

20-21 octombrie 2026 Etapa 4: 3-4 noiembrie 2026

3-4 noiembrie 2026 Etapa 5: 24-25 noiembrie 2026

24-25 noiembrie 2026 Etapa 6: 8-9 decembrie 2026

8-9 decembrie 2026 Etapa 7: 19-20 ianuarie 2027

19-20 ianuarie 2027 Etapa 8: 27 ianuarie 2027

Cine transmite la TV UEFA Champions League, sezonul 2026-2027

În România, meciurile din UEFA Champions League 2026-2027 vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport, cele două televiziuni care dețin drepturile de difuzare pentru actualul ciclu de licențiere. Partidele vor fi transmise pe canalele Digi Sport 1-4 și Prima Sport 1-5, dar pot fi urmărite și pe platformele de streaming ale operatorilor, respectiv aplicațiile Digi Online și Prima Play.

Unde are loc finala UCL 2026 – 2027

Finala UEFA Champions League din sezonul 2026-2027 se va disputa pe Estadio Metropolitano din Madrid, Spania, arena lui Atletico Madrid. Meciul este programat pentru 5 iunie 2027, iar stadionul va găzdui pentru a doua oară ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi din Europa, după finala din 2019 dintre Liverpool și Tottenham. Metropolitano are o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri.

Cote pariuri Champions League 2026

PSG, câștigătoarea ultimelor două ediții de Champions League, este principala favorită și acum. Francezii au cotă 6,00 să-și apere trofeul pentru a doua oară consecutiv. Finalista de anul trecut, Arsenal, e a doua în acest top al cotelor, cu 7,00 la câștigarea trofeului. Aceeași cotă a primit-o și campioana Spaniei, Barcelona, care le devansează pe Bayern (7,50), Real Madrid (8,00) și Manchester City (9,00).

Live blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League 2026

Rămâi pe live blog-ul FANATIK dedicat tragerii la sorți pentru UEFA Champions League 2026-2027! Află în timp real toate duelurile stabilite, reacțiile de ultimă oră și programul complet al echipelor participante. Ai actualizări live și toate informațiile importante de la evenimentul care conturează drumul către finala Champions League de la Madrid.