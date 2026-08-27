Avem urnele pentru Universitatea Craiova. Tragerea la sorți grupe UEFA Conference League 2026 live video

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Tragerea la sorți a meciurilor din faza ligii Conference League marchează ultimul pas înainte de startul competiției. U Craiova și celelalte 35 de echipe calificate așteaptă să afle numele adversarelor pe care le vor întâlni în cele șase etape programate până în decembrie. Procedura va fi una hibridă, cu extragerea manuală a echipelor din urne și stabilirea automată a duelurilor prin intermediul platformei informatice dezvoltate de UEFA.

Când este tragerea la sorți pentru grupele Conference League 2026

Tragerea la sorți pentru faza ligii UEFA Conference League 2026/2027 va avea loc vineri, 28 august 2026, începând cu ora 14:00. În cadrul evenimentului, care include și tragerea la sorți pentru Europa League, vor fi stabiliți adversarii și programul celor 36 de echipe calificate, dând astfel startul oficial al noii ediții a competiției.

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Unde are loc tragerea la sorți pentru grupele UEFA Conference League

Monaco va fi din nou gazda unui eveniment important din calendarul fotbalului european. Tragerea la sorți pentru faza ligii Conference League (concomitent cu Europa League) are loc la Grimaldi Forum, complexul în care UEFA organizează în mod tradițional ceremoniile dedicate competițiilor sale intercluburi.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Fanii fotbalului vor putea urmări tragerea la sorți a fazei ligii Conference League live text pe FANATIK, dar și pe tv, și prin live stream. Digi Sport și Prima Sport vor transmite evenimentul în direct la tv, iar online acesta va fi disponibil pe UEFA.tv și pe platforme de streaming precum Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Formatul UEFA Conference League

UEFA păstrează și în sezonul 2026-2027 sistemul competițional introdus recent. Conference League se desfășoară într-o singură fază a ligii, care reunește toate cele 36 de echipe participante. Fiecare club va disputa șase partide împotriva a șase adversare diferite (una din fiecare urnă valorică), cu câte trei meciuri pe teren propriu și trei în deplasare.

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La finalul celor șase etape, primele opt formații din clasament obțin calificarea directă în optimile de finală. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor disputa un play-off eliminatoriu pentru un loc în optimi, în timp ce ocupantele pozițiilor 25-36 vor părăsi competiția.

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Echipe calificate automat în grupele Conference League 2026

În faza principală a Conference League vor evolua 36 de echipe. Spre deosebire de Champions League și Europa League, în Conference League nicio echipă nu este calificată automat direct din campionatul intern. Toate cele 36 de participante ajung în faza ligii exclusiv prin intermediul preliminariilor competiției (faza de play-off) sau prin eliminarea din play-off-ul Europa League.

Lista completă a echipelor calificate

Din play-off-ul Europa League vor veni 12 echipe, cele care vor pierde dublele disputate, iar și play-off-ul Conference intră 24 de formații, câștigătoarele duelurilor respective. Lista completă a echipelor participante în faza ligii Conference League și distribuția în urnele valorice este următoarea:

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Urna 1

Atalanta (Italia) 84.000 Braga (Portugalia) 63.750 Ajax (Olanda) 58.250 Freiburg (Germania) 56.500 AS Monaco (Franța) 56.000 FC Copenhaga (Danemarca) 54.375

Urna 2

Midtjylland (Danemarca) 48.250 Steaua Roșie (Serbia) 46.500 Gent (Belgia) 39.000 Panathinaikos (Grecia) 29.250 Pafos (Cipru) 24.125 Brighton (Anglia) 23.903*

Urna 3

Lugano (Elveția) 21.250 Getafe (Spania) 19.409* KuPS (Finlanda) 14.000 Twente (Olanda) 13.585* Lincoln Red Imps (Gibraltar) 13.500 Borac Banja Luka (Bosnia) 13.125

Urna 4

St Truiden (Belgia) 12.450* Brann (Norvegia) 12.250 Hearts (Scoția) 11.500 Kairat Almaty (Kazahstan) 11.000 Trabzonspor (Turcia) 11.000 U Craiova (România) 10.500

Urna 5

Riga FC (Letonia) 10.500 Hajduk Split (Croația) 10.000 Jablonec (Cehia) 9.705* Aarhus (Danemarca) 8.421* Nordsjaelland (Danemarca) 8.421* Inter Escaldes (Andorra) 7.500

Urna 6

Thun (Elveția) 6.940* CSKA Sofia (Bulgaria) 6.500 Kauno Zalgiris (Lituania) 6.000 Mjallby (Suedia) 5.925* Egnatia (Albania) 4.500 Iberia 1999 (Georgia) 1.200*

Echipele marcate cu * beneficiază de coeficientul de țară, întrucât cel propriu este mai mic.

Cu cine joacă U Craiova în Conference League

Universitatea Craiova va evolua pentru al doilea an consecutiv în a treia competiție europeană. de Ararat-Armenia, după 1-1 în Bănie și 0-1 în Armenia. La capătul unui meci dominat de olteni, Ararat a obținut o lovitură de pedeapsă în minutele de prelungire, după ce . Sandro Lima a executat, Laurențiu Popescu a apărat. A intervenit VAR și s-a repetat pentru că Romanchuk intrase în careu înainte ca Lima să șuteze. La a doua încercare, Popescu a apărat din nou, dar mingea i-a sărit perfect lui Lima, care a împins-o în poarta goală. 1-0 pentru Ararat și Craiova joacă din nou în Conference. U Craiova va fi în urna a patra valorică.

Cei mai grei și cei mai ușori adversari

Universitatea Craiova va avea câte un adversar din fiecare urnă valorică. Și totul depinde de noroc. Poate avea parte de oponenți accesibili sau unii de coșmar. Varianta cu adversari ușori din fiecare urnă ar fi: FC Copenhaga (1), Pafos (2), KuPS (3), Lincoln (3) sau Borac Banja Luka (3), Kairat (4), Riga (5) sau Inter Escaldes (5), respectiv Kauno Zalgiris (6), Egnatia (6) sau Iberia 1999 (6).

Programul infernal ar fi cu Ajax (1) sau Atalanta (1), Brighton (2), Getafe (3), Twente (3) sau Lugano (3), Tranbzonspor (4) sau Brann (4), Aarhus (5), Nordsjaelland (5) sau Hajduk Split (5), respectiv Thun (6), CSKA Sofia (6) sau Mjallby (6).

Când începe faza grupelor în UEFA Conference League

Startul oficial al fazei ligii în Conference League este programat pentru joi, 15 octombrie 2026. Toate cele șase etape ale acestei faze se vor desfășura în serile de joi, conform calendarului stabilit de UEFA pentru a treia competiție intercluburi ca importanță.

Program meciuri grupe UEFA Conference League 2026-2027. Când se vor juca partidele din grupe

Cele șase etape din faza ligii se vor disputa în intervalul 15 octombrie 2026 – 17 decembrie 2026. Programul complet al competiției:

Etapa 1: 15 octombrie 2026

15 octombrie 2026 Etapa 2: 22 octombrie 2026

22 octombrie 2026 Etapa 3: 5 noiembrie 2026

5 noiembrie 2026 Etapa 4: 26 noiembrie 2026

26 noiembrie 2026 Etapa 5: 10 decembrie 2026

10 decembrie 2026 Etapa 6: 17 decembrie 2026 (toate meciurile se joacă la aceeași oră)

Cine transmite la TV UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027

În România, partidele din UEFA Conference League 2026-2027 vor putea fi urmărite în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport, deținătorii drepturilor de difuzare a competiției. Sezonul actual marchează finalul ciclului de drepturi TV 2024-2027, urmând ca, începând din stagiunea 2027-2028, transmisiunile să fie preluate de PRO TV și platforma VOYO.

Unde are loc finala Conference League 2026-2027

Istanbul va găzdui finala Conference League din sezonul 2026-2027. Marele meci este programat pe 2 iunie 2027, de la ora 22:00, și se va juca pe Beşiktaş Park, stadion cu o capacitate de 42.684 locuri.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru grupele UEFA Conference League 2026

Nu rata niciun moment al tragerii la sorți! În Live blog-ul FANATIK vei găsi, minut cu minut, toate adversarele stabilite pentru cele 36 de echipe, cele mai interesante confruntări și reacțiile venite direct de la Monaco, pe măsură ce UEFA configurează faza ligii.