Tragerea la sorți grupe UEFA Europa League 2026 live video. Program meciuri, cine transmite la TV și favorite la calificare

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți a meciurilor din faza ligii Europa League e ultimul pas înaintea startului efectiv al competiției. 36 de echipe așteaptă să-și afle adversarii pe care îi vor avea de înfruntat până în ianuarie. Tragerea la sorți va fi una hibrid, cu numele echipelor extrase manual și distribuirea adversarilor făcută automat, prin intermediul soft-ului UEFA.

Când este tragerea la sorți pentru grupele Europa League 2026

Tragerea la sorți pentru faza principală (faza ligii) a competiției UEFA Europa League, ediția 2026-2027, este programată să înceapă vineri, 28 august 2026, de la ora 14:00. Evenimentul va stabili programul și adversarele echipelor calificate în această etapă a competiției, marcând astfel începutul oficial al fazei ligii.

ADVERTISEMENT

Unde are loc tragerea la sorți pentru grupele UEFA Europa League

Tragerea la sorți pentru faza ligii a competiției UEFA Europa League are loc la Grimaldi Forum din Monaco. Evenimentul este găzduit în mod tradițional de acest centru modern de conferințe și evenimente din principat, unde UEFA organizează și tragerile la sorți pentru Champions League și Conference League.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Tragerea la sorți pentru faza ligii din UEFA Europa League (28 august 2026) poate fi urmărită atât la televizor, cât și online prin streaming live. La tv, Digi Sport și Prima Sport transmit evenimentul în direct, dar și meciurile din competiție.

ADVERTISEMENT

Online, tragerea se vede fie direct pe site-ul oficial UEFA, fie pe prin intermediul platformelor de live stream care difuzează conținutul live al canalelor tv Digi și Prima Sport precum Digi Online, Prima Play sau Orange TV Go.

ADVERTISEMENT

Formatul UEFA Europa League

Și în acest sezon UEFA va folosi formatul din ultimii ani. În Europa League va fi o singură grupă XXL – faza ligii – cu toate cele 36 de echipe calificate, împărțite în patru urne valorice. Fiecare formație va înfrunta opt adversare diferite, câte două din fiecare urnă, într-o singură manșă, patru pe teren propriu și patru în deplasare.

ADVERTISEMENT

Primele 8 clasate după cele 8 etape se califică direct în optimi. Echipele situate de la poziția 9 la 24, vor juca un play-off înainte de optimi. Formațiile de pe locurile 25-36 sunt eliminate din competiție. Nu mai există „retrogradare” în Conference League, ca în anii în care aveam 8 grupe în Europa League.

Echipe calificate automat în grupele Europa League 2026

În faza principala a Europa League vor evolua 36 de echipe. Dintre acestea, 13 încep competiția direct în această fază, 11 provin din play-off-ul Champions League și 12 vin din preliminariile Europa League.

ADVERTISEMENT

Cluburile calificate automat în sezonul 2026-2027 de Europa League sunt:

Crystal Palace (Anglia) – câștigătoarea Conference League 2026 Bournemouth – locul 6 în Premier League (Anglia) Sunderland – locul 7 în Premier League (Anglia – calificată pentru că Man City a luat Cupa, dar joacă în Champions League) AC Milan – locul 5 în Serie A (Italia) Juventus – locul 6 în Serie A (Italia – calificată pentru că Inter a luat Coppa, dar joacă în Champions League) Real Sociedad – câștigătoarea Copa del Rey (Spania) Celta Vigo – locul 6 în La Liga (Spania) Hoffenheim – locul 5 în Bundesliga (Germania) Bayer Leverkusen – locul 6 în Bundesliga (Germania – calificată pentru că Bayern a luat Cupa, dar joacă în Champions League) Marseille – locul 5 în Ligue 1 (Franța) Rennes – locul 6 în Ligue 1 (Franța – calificată pentru că Lens a luat Cupa, dar joacă în Champions League) AZ Alkmaar – câștigătoarea Cupei Olandei Torreense – câștigătoarea Cupei Portugaliei

Lista completă a echipelor calificate

Din preliminariile Champions League au ajuns în faza principală de Europa League: Celje (Slovenia), Celtic (Scoția), Dinamo Zagreb (Croația), Hapoel Beer Sheva (Israel), Levski Sofia (Bulgaria), Lyon (Franța), NEC Nijmegen (Olanda), Olympiacos (Grecia), Sparta Praga (Cehia), Strum Graz (Austria) și Union St Gilloise (Belgia).

Iar din preliminariile Europa League s-au calificat: Ararat-Armenia (Armenia), Jagiellonia (Polonia), Beșiktaș (Turcia), Lillestrom (Norvegia), Omonia Nicosia (Cipru), Viktoria Plzen (Cehia), RB Salzburg (Austria), Benfica (Portugalia), OFI Creta (Grecia), Lech Poznan (Polonia), Anderlecht (Belgia) și Ferencvaros (Ungaria).

Cum arată urnele valorice

Urna 1

Leverkusen (Germania) 105.000 Benfica (Portugalia) 90000 Juventus (Italia) 72.250 AC Milan (Italia) 66.000 Lyon (Franța) 65.750 AZ Alkmaar (Olanda) 62.875 Olympiacos (Grecia) 62.250 Real Sociedad (Spania) 57.000 Marseille (Franța) 54.000

Urna 2

Ferencvaros (Ungaria) 51.250 Viktoria Plzen (Cehia) 50.500 Union SG (Belgia) 48.000 Dinamo Zagreb (Croația) 46.500 RB Salzburg (Austria) 45.000 Celtic (Scoția) 44.000 Sparta Praga (Cehia) 38.250 Rennes (Franța) 35.000 Anderlecht (Belgia) 30.750

Urna 3

Sturm Graz (Austria) 28.000 Lech Poznan (polonia) 27250 Bournemouth (Anglia) 23.903* Crystal Palace (Anglia) 23.903 Sunderland (Anglia) 23.903* Celje (Slovenia) 23.000 Jagiellonia (Polonia) 22.000 Omonia Nicosia (Cipru) 21.250 Celta Vigo (Spania) 19.409

Urna 4

Hoffenheim (Germania) 18.580 Beșiktaș (Turcia) 15.500 Torreenese (Portugalia) 14.633 NEC Nijmegen (Olanda) 13.585* OFI Creta (Grecia) 9.682* Lillestrom (Norvegia) 8.247* Levski Sofia (Bulgaria) 7.000

Echipele marcate cu * beneficiază de coeficientul de țară, întrucât cel propriu este mai mic.

Când începe faza grupelor în UEFA Europa League

Faza ligii din cadrul Europa League, sezonul 2026-2027, începe oficial pe 16 și 17 septembrie 2026. Meciurile din prima etapă sunt programate excepțional într-o fereastră dedicată de două zile, miercuri și joi, urmând ca restul etapelor să se desfășoare în mod obișnuit în serile de joi.

Program meciuri grupe UEFA Europa League 2026-2027. Când se vor juca partidele din grupe

Cele opt etape din faza ligii se vor disputa în intervalul 16 septembrie 2026 – 28 ianuarie 2027. Programul complet al competiției:

Etapa 1: 16-17 septembrie 2026

16-17 septembrie 2026 Etapa 2: 15 octombrie 2026

15 octombrie 2026 Etapa 3: 22 octombrie 2026

22 octombrie 2026 Etapa 4: 5 noiembrie 2026

5 noiembrie 2026 Etapa 5: 26 noiembrie 2026

26 noiembrie 2026 Etapa 6: 10 decembrie 2026

10 decembrie 2026 Etapa 7: 21 ianuarie 2027

21 ianuarie 2027 Etapa 8: 28 ianuarie 2027

Cine transmite la TV UEFA Europa League, sezonul 2026 – 2027

În România, meciurile din sezonul 2026 – 2027 al UEFA Europa League sunt transmise în direct pe două rețele TV: Digi Sport (canalele Digi Sport 1, 2, 3, 4) Prima Sport (canalele Prima Sport 1, 2, 3, 4, 5) Acesta este ultimul sezon din ciclul de drepturi de difuzare (2024-2027) deținut în comun de grupurile Digi și Prima. Din sezonul următor, 2027-2028, drepturile pentru Europa League vor trece la PRO TV / Voyo.

Unde are loc finala Europa League 2026-2027

Finala UEFA Europa League 2027 va avea loc la Frankfurt, Germania, pe stadionul Deutsche Bank Park (cunoscut în competițiile UEFA sub numele Stadion Frankfurt sau denumirea sa istorică, Waldstadion). Meciul este programat miercuri, 26 mai 2027, de la ora 22:00. Arena celor de la Eintracht Frankfurt are o capacitate de peste 58.000 de locuri la meciurile internaționale.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru grupele UEFA Europa League 2026

Rămâi pe FANATIK pentru a afla primul, în format Live Blog, toate duelurile tari din faza ligii în Europa League! Actualizăm minut cu minut urnele, componența meciurilor și reacțiile la cald de la Monaco, pe măsură ce bilele sunt extrase și tabloul competițional prinde contur.