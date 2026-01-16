Tragerea la sorţi play-off Conference League, live video online. S-au stabilit cele opt partide! Cum arată tabloul competiției

Vineri, 16 ianuarie, începând cu ora 14:00, la sediul UEFA de la Nyon are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul eliminatoriu din UEFA Conference League, fază în care vor fi implicate echipele care au terminat pe locurile 9-24 în grupă. Din nefericire, printre acestea nu se numără și Universitatea Craiova, eliminată dramatic după eșecul suferit la Atena în ultima etapă a fazei ligii.
Evenimentul de la sediul UEFA a început la ora 14:00. Fostul fundaș de la Chelsea, Arsenal și Tottenham, francezul William Gallas, a fost cel care i-a asistat pe organizatori la efectuarea tragerii la sorți.
Tabloul fazei eliminatorii după tragerea la sorți pentru play-off
Tragerea la sorți va avea loc vineri, de la ora 14:00, și va putea fi urmărită live pe UEFA.com, dar și pe aplicația oficială a competiției. Vor fi implicate 16 echipe, cele care au terminat pe locurile 9-24 în faza ligii. Acestea se vor înfrunta în dublă manșă, urmând a întâlni în optimi echipele direct calificate, primele 8 din faza ligii.
Din nefericire, România nu este reprezentată în această fază după cele întâmplate în ultima etapă a grupei. Universitatea Craiova a fost foarte aproape de calificare, însă a primit gol în minutul 104 al partidei cu AEK Atena, fiind învinsă cu 3-2 după ce a condus cu 2-0. Dincolo de eșecul grupării din Bănie, au existat și alte rezultate nefavorabile, iar Craiova a ratat calificarea într-un mod uluitor.
16 formații vor participa în această fază: Lausanne-Sport, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonia, Noah, Drita, KuPS, Shkendija, Zrinjski și Sigma Olomouc. Fiecare echipă are doar doi adversari posibili, împerecherile fiind făcute pe baza pozițiilor din clasamentul fazei ligii.
Iată cum arată aceste împerecheri:
Prima manșă din play-off se va disputa pe 19 februarie, iar partidele din retur vor avea loc pe 26 februarie. În principiu, echipele care sunt cap de serie la tragerea la sorți (cele care au încheiat faza ligii pe pozițiile 9-16) vor evolua pe teren propriu în manșa secundă. Jocurile vor începe fie de la 19:45, fie de la ora 22:00.
Cele opt echipe care vor obține calificarea vor avansa în faza optimilor, unde vor întâlni primele 8 clasate din faza ligii: Strasbourg, Rakow, AEK Atena, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Șahtior Donețk, Mainz și AEK Larnaca. Tragerea la sorți pentru optimi va avea loc pe 27 februarie, iar partidele se vor disputa pe 12 și 19 martie.
UEFA nu a acordat niciun premiu doar pentru calificarea în această fază, însă echipele implicate au încasat deja sume importante pentru rezultatele din faza ligii. Calificarea în acea fază a fost recompensată cu 3.17 milioane de euro, pentru fiecare victorie s-au acordat 400.000 de euro, iar fiecare remiză a fost premiată cu 133.000 de euro.
Echipele clasate pe locurile 1-8 au primit un bonus de 400.000 de euro, iar cele de pe locurile 9-24, implicate în play-off, au încasat 200.000 de euro. Calificarea în optimi este o miză importantă, formațiile care vor realiza acest lucru urmând a încasa încă 800.000 de euro.
Tragerea la sorți a play-off-ului UEFA Conference League va putea fi urmărită în timp real pe FANATIK.RO. FANATIK vă va ține la curent cu cele mai importante informații de la Nyon și vă va prezenta toate momentele de interes din cadrul tragerii la sorți.