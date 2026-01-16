Tragerea la sorţi play-off Conference League, live video online. S-au stabilit cele opt partide! Cum arată tabloul competiției

ADVERTISEMENT

Vineri, 16 ianuarie, începând cu ora 14:00, la sediul UEFA de la Nyon are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul eliminatoriu din UEFA Conference League, fază în care vor fi implicate echipele care au terminat pe locurile 9-24 în grupă. Din nefericire, printre acestea nu se numără și Universitatea Craiova, eliminată dramatic după eșecul suferit la Atena în ultima etapă a fazei ligii.

Evenimentul de la sediul UEFA a început la ora 14:00. Fostul fundaș de la Chelsea, Arsenal și Tottenham, francezul William Gallas, a fost cel care i-a asistat pe organizatori la efectuarea tragerii la sorți.

ADVERTISEMENT

Partidele din play-off-ul Conference League

KuPS (Finlanda) – Lech Poznan (Polonia)

Zrinjski (Bosnia) – Crystal Palace (Anglia)

Shkendija (Macedonia de Nord) – Samsunspor (Turcia)

Sigma Olomouc (Cehia) – Lausanne-Sport (Elveția)

Noah (Armenia) – AZ Alkmaar (Țările de Jos)

Jagiellonia (Polonia) – Fiorentina (Italia)

Drita (Kosovo) – Celje (Slovenia)

Omonia (Cipru) – Rijeka (Croația)

Tabloul fazei eliminatorii după tragerea la sorți pentru play-off

Tragere la sorți play-off Conference League. Unde poți urmări evenimentul

Tragerea la sorți va avea loc vineri, de la ora 14:00, și va putea fi urmărită live pe , dar și pe aplicația oficială a competiției. Vor fi implicate 16 echipe, cele care au terminat pe locurile 9-24 în faza ligii. Acestea se vor înfrunta în dublă manșă, urmând a întâlni în optimi echipele direct calificate, primele 8 din faza ligii.

ADVERTISEMENT

Din nefericire, România nu este reprezentată în această fază după cele întâmplate în ultima etapă a grupei. Dincolo de eșecul grupării din Bănie, .

ADVERTISEMENT

Ce echipe sunt implicate în tragerea la sorți pentru play-off-ul Conference League

16 formații vor participa în această fază: Lausanne-Sport, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonia, Noah, Drita, KuPS, Shkendija, Zrinjski și Sigma Olomouc. Fiecare echipă are doar doi adversari posibili, împerecherile fiind făcute pe baza pozițiilor din clasamentul fazei ligii.

Iată cum arată aceste împerecheri:

ADVERTISEMENT

Lausanne/Crystal Palace (locurile 9/10) vs. Zrinjski/Sigma Olomouc (locurile 23/24)

Lech Poznan/Samsunspor (locurile 11/12) vs. KuPS/Shkendija (locurile 21/22)

Celje/AZ Alkmaar (locurile 13/14) vs. Noah/Drita (locurile 19/20)

Fiorentina/Rijeka (locurile 15/16) vs. Jagiellonia/Omonia (locurile 17/18)

Program play-off UEFA Conference League. Când se desfășoară partidele, data și ora

Prima manșă din play-off se va disputa pe 19 februarie, iar partidele din retur vor avea loc pe 26 februarie. În principiu, echipele care sunt cap de serie la tragerea la sorți (cele care au încheiat faza ligii pe pozițiile 9-16) vor evolua pe teren propriu în manșa secundă. Jocurile vor începe fie de la 19:45, fie de la ora 22:00.

Cele opt echipe care vor obține calificarea vor avansa în faza optimilor, unde vor întâlni primele 8 clasate din faza ligii: Strasbourg, Rakow, AEK Atena, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Șahtior Donețk, Mainz și AEK Larnaca. Tragerea la sorți pentru optimi va avea loc pe 27 februarie, iar partidele se vor disputa pe 12 și 19 martie.

Pentru ce premii se luptă echipele implicate în play-off-ul Conference League

UEFA nu a acordat niciun premiu doar pentru calificarea în această fază, însă echipele implicate au încasat deja sume importante pentru rezultatele din faza ligii. Calificarea în acea fază a fost recompensată cu 3.17 milioane de euro, pentru fiecare victorie s-au acordat 400.000 de euro, iar fiecare remiză a fost premiată cu 133.000 de euro.

Echipele clasate pe locurile 1-8 au primit un bonus de 400.000 de euro, iar cele de pe locurile 9-24, implicate în play-off, au încasat 200.000 de euro. Calificarea în optimi este o miză importantă, formațiile care vor realiza acest lucru urmând a încasa încă 800.000 de euro.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru play-off Conference League 2025-2026

Tragerea la sorți a play-off-ului UEFA Conference League va putea fi urmărită în timp real pe FANATIK.RO. FANATIK vă va ține la curent cu cele mai importante informații de la Nyon și vă va prezenta toate momentele de interes din cadrul tragerii la sorți.