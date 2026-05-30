Tragerea la sorţi turul 2 preliminar UEFA Conference League. Cu cine pică FCSB și CFR Cluj

UEFA organizează tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League, sezonul 2026-2027, iar reprezentantele României își vor afla adversarele din drumul spre faza principală a competiției. CFR Cluj și FCSB sunt echipele care urmăresc cu interes urnele de la Nyon, acolo unde vor fi stabilite duelurile din primul 2 preliminar.

Tragere la sorți turul 2 preliminarii Conference League. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League va avea loc miercuri, 17 iunie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveția. Evenimentul va putea fi urmărit live pe site-ul În România există posibilitatea ca televiziunile care dețin drepturile competiției, Digi Sport și Prima Sport, să transmită și ele imagini de la tragere.

Live stream-ul cu tragerea la sorți va fi difuzat pe site-ul oficial UEFA, dar și pe canalul de YouTube al fortului continental. De asemenea, va transmite live toate informațiile importante și reacțiile de după aflarea viitorilor adversari pentru CFR Cluj și FCSB.

Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru preliminariile UEFA Conference League

Echipele sunt împărțite în capi de serie și non-capi de serie la tragerea la sorți, în funcție de coeficientul UEFA. Cluburile sunt repartizate în mai multe grupe valorice înaintea tragerii propriu-zise, pentru a limita numărul posibililor adversari. Meciurile se dispută în sistem tur-retur, iar câștigătoarele avansează în turul următor preliminar. În cazul egalității la general după cele două manșe, se joacă prelungiri și, dacă este nevoie, se trece la executarea loviturilor de departajare.

Care este formatul Conference League

Conference League este a treia competiție europeană intercluburi ca importanță, după UEFA Champions League și Europa League, și se desfășoară începând cu sezonul 2021-2022. Formatul competiției include trei tururi preliminare, play-off și faza ligii. În faza principală se califică 36 de echipe. Acolo, fiecare formație dispută câte șase meciuri împotriva unor adversari diferiți, iar primele opt clasate se califică direct în optimile de finală. Ocupantele locurilor 9-24 vor fi nevoite să joace un baraj, iar câștigătoarele vor ajunge și ele în optimi.

Lista capilor de serie în turul 2 preliminar Conference League

Pentru că FCSB s-a calificat în detrimentul lui Dinamo, roș-albaștrii vor fi cap de serie datorită coeficientului foarte bun. Pe partea fostei campioane sunt echipe extrem de puternice, cu care Dinamo s-ar fi putut duela în cazul unei calificări. Lista este extrem de lungă și arată în felul următor, în ordine descrescătoare a coeficientului: Braga, Ajax, Copenhaga, Gent, Rapid Viena, Panathinaikos, Ludogorets, FCSB, Rakow, Partizan Belgrad, FC Lugano, AEK Larnaca, Istanbul Bașakșehir, Rijeka, CFR Cluj, HJK Helsinki, Zrinjski Mostar, RFS Riga (?), FK Astana (?), Brann Bergen, Zalgiris (?), Shkendija (?), FC Noah, Spartak Trnava, Ballkani (?), Pyunik Yerevan (?), Hradec Kralove, Linfield Belfast (?), Austria Viena, Katowice, Hamrun Spartans (?), FC Vaduz, Nordsjaelland, Tobol, Milsami Orhei (?), Levadia Talinn (?), Paide Linnameeskond (?), Apollon Limassol, Hibernian, Torshavn, FC Sion, Differdange (?), Dinamo Minsk (?).

*(?) – Echipe care nu și-au asigurat matematic participarea în cupele europene

🇷🇴 FCSB

🇧🇬 Ludogorets

🇷🇴 FCSB

🇧🇬 Ludogorets

🇨🇾 Apollon …all confirm seeded positions in 🟢 UECL Q2! 🔒 Seedings are now LOCKED, as no team from unseeded side can switch to the seeded side any more. Whoever wins the 🇧🇪 Belgian playoff (Gent/Genk) will stay on the seeded side.

Posibile adversare CFR Cluj în turul 2 preliminar Conference League

CFR Cluj va intra în a treia competiție europeană din turul 2, așa cum se va întâmpla și cu FCSB, echipa care a câștigat barajul pentru Conference League. Prestațiile bune din cupele europene din ultimii ani o fac pe CFR Cluj să aibă un coeficient destul de mare, 17.500. Din acest motiv, ardelenii vor fi capi de serie la tragerea la sorți pentru turul 2 și pentru turul 2, putând avea astfel adversari mai accesibili.

Motherwell (Scoția)

Vikingur (Insulele Feroe)

La Fiorita (San Marino)

DAC Dunajska Streda (Slovacia)

GAIS Goteborg (Suedia)

IFK Goteborg (Suedia)

NK Varazdin (Croația)

Beitar Ierusalim (Israel)

Decic Tuzi (Muntenegru)

Dila Gori (Georgia)

MSK Zilina (Slovacia)

Vojvodina Novi Sad (Serbia)

Gzira United (Malta)

Hapoel Tel-Aviv (Israel)

Paksi FC (Ungaria)

DVSC Debrecen (Ungaria)

Polissya Zhytomyr (Ucraina)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Zeleznicar Pancevo (Serbia)

FK Sarajevo (Bosnia și Herțegovina)

Atletic Club d’Escaldes (Andorra)

St Joseph’s FC (Gibraltar)

Urartu FC (Armenia)

FC Struga (Macedonia de Nord)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

NK Koper (Slovenia)

NK Bravo (Slovenia)

Aluminij (Slovenia)

Turan Tovuz (Azerbaidjan)

Egnatia Rrogozhine (Albania)

Zimbru Chisinau (Moldova)

Torpedo Kutaisi (Georgia)

Valur Reykjavik (Islanda)

FK Auda (Letonia)

Velez Mostar (Bosnia și Herțegovina)

ȚSKA 1948 Sofia (Bulgaria)

Shelbourne (Irlanda)

Derry City (Irlanda de Nord)

Vestri (Islanda)

KF Dukagjini (Kosovo)

Coleraine (Irlanda de Nord)

Cu cine ar putea juca în turul 3

Dacă echipele mai bine cotate vor trece de turul 2, CFR Cluj ar rămâne fără probleme în urna capilor de serie la tragerea la sorți pentru turul 3. Cela mai grele adversare din urna a doua ar fi FC Ballkani, Hajduk Split și Austria Wien. Există însă și echipe precum FK Panevezys, Neftchi Baku, ȚSKA Sofia sau Levadia Tallinn.

FC Ballkani (Kosovo)

Hajduk Split (Croația)

Pyunik Yerevan (Armenia)

Hradec Kralove (Cehia)

Linfield Belfast (Irlanda de Nord)

Austria Wien (Austria)

GKS Katowice (Polonia)

Hamrun Spartans (Malta)

FC Vaduz (Liechtenstein)

FC Nordsjaelland (Danemarca)

Viborg FF (Danemarca)

Tromso IL (Norvegia)

Tobol Kostanai (Kazahstan)

Milsami Orhei (Republica Moldova)

Levadia Tallinn (Estonia)

Paide Linnameeskond (Estonia)

Apollon Limassol (Cipru)

Hibernian (Scoția)

HB Torshavn (Insulele Feroe)

FC St. Gallen (Elveția)

FC Sion (Elveția)

Dinamo Minsk (Belarus)

FK Panevezys (Lituania)

Neftchi Baku (Azerbaidjan)

ȚSKA Sofia (Bulgaria)

Hammarby IF (Suedia)

Posibile adversare FCSB în turul 2 preliminar Conference League

FCSB are un coeficient excelent, care îi permite să fie cap de serie inclusiv în play-off-ul Conference League. În turul 2 preliminar, cele mai puternice echipe din punct de vedere al coeficientului pe care FCSB le-ar putea întâlni sunt FK Panevezys (Lituania), Neftchi Baku (Azerbaidjan), Motherwell (Scoția), Dunajska Streda (Slovacia) sau IFK Goteborg (Suedia). Pentru FCSB pot apărea variante și mai accesibile, cum ar fi Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Shelbourne (Irlanda), KF Dukagjini (Kosovo), Valletta FC (Malta) sau Coleraine (Irlanda de Nord). Lista posibilelor adversare va fi definitivată în următoarele zile, când se vor încheia toate campionatele din Europa.

Adversar FCSB turul 3 Conference League

În cazul în cre vor trece de turul 2 preliminar, CFR Cluj și FCSB își vor afla adversarul din turul 3 preliminar Conference League la tragerea la sorți efectuată înaintea meciurilor din turul 2. Tragerea la sorți pentru turul 3 va avea loc pe 20 iulie, partidele urmând să se dispute pe 6 și 13 august.

Când se vor juca meciurile din turul 2 preliminar Conference League

În Conference League 2026-2027, meciurile din turul 2 preliminar se vor juca la finalul lunii iulie. Prima manșă va fi programată joi, 23 iulie, iar returul, o săptămână mai târziu, pe 30 iulie.

Când are loc play-off-ul Conference League 2026-27

Play-off-ul pentru accesul în faza ligii Conference League 2026–27 se joacă la finalul lunii august, mai exact pe 20 august (turul) și 27 august 2026. În această fază, echipele care au trecut de tururile preliminare sau au intrat direct în această rundă se luptă pentru un loc în faza ligii, care începe în toamnă.

Când este programată faza grupelor

Faza ligii Conference League va avea loc în perioada septembrie-decembrie 2026, fiecare echipă calificată urmând să joace șase meciuri în acest interval, împărțite în șase etape. Primele partide vor avea loc la jumătatea lunii septembrie, iar ultimele în decembrie, după care se stabilește clasamentul general care decide calificarea directă în optimile de finală sau participarea la play-off-ul din februarie 2027.

Cine transmite la TV UEFA Conference League, sezonul 2026-2027

În România, drepturile TV pentru toate competițiile UEFA, inclusiv Conference League, sunt desținute de posturile din portofoliul Prima Sport și Digi Sport. Sezonul 2026-2027 ar putea fi însă ultimul în care cele două televiziuni dețin drepturile de difuzare a competițiilor europene. Golazo.ro a anunțat că din stagiunea 2027-2028,

Unde are loc finala Conference League 2026-2027

Finala UEFA Conference League 2026-2027 se va disputa pe Beşiktaş Stadium din Istanbul, Turcia, și este programată pentru data de 2 iunie 2027. În 2026, arena lui Beșiktaș .