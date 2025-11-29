Sport

Tragic! Fosta campioană va fi desființată din cauza datoriilor

O veste cumplită lovește fotbalul! O echipă cu mare tradiție în țara ei și una dintre puținele campioane ale ligii a ajuns în pragul desființării și va urma să fie lichidată
Ciprian Păvăleanu
29.11.2025 | 22:41
Tragic Fosta campioana va fi desfiintata din cauza datoriilor
ULTIMA ORĂ
Celebrul club portughez se va desființa din cauza problemelor financiare. Foto: Colaj FANATIK
S-a terminat pentru Boavista! Unul dintre cluburile de tradiție ale Portugaliei și fostă campioană națională va urma să fie lichidată în urma problemelor financiare cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Capăt de drum pentru Boavista! Celebrul club portughez urmează să fie desființat

Campionatul Portugaliei este cunoscut pentru forța clară pe care o au principalele echipe, iar în peste un secol de existență ele și-au împărțit gloria internă. Porto, Benfica și Sporting Lisabona sunt cei trei granzi ai fotbalului lusitan care se luptă an de an la titlu și doar două echipe au reușit să se strecoare printre campioane de-a lungul anilor, din 1945 și până în ziua de azi.

Una este Belenses, în 1945-1946, însă mult mai recent a fost Boavista. Clubul „în carouri” a surprins pe toată lumea când a ridicat titlul de campioană la finalul sezonului 2000/2001, după 65 de ani în care nimeni nu i-a putut opri pe cei trei „balauri”.

Astăzi, la 25 de ani de la acea performanță, clubul Boavista se pregătește să dispară de pe harta fotbalului mondial din cauza datoriilor financiare, după ce sezonul trecut au retrogradat în divizia secundă, iar pentru acest an competiționale le-a refuzată participarea în primele patru ligi ale Portugaliei.

De ce se va desființa Boavista

Problemele echipei au apărut de mai mult timp, iar la finalul stagiunii precedente Boavista a retrogradat din punct de vedere sportiv. Având foarte multe datorii către compania de construcții care le-a dezvoltat stadionul (aproximativ 7 milioane de euro), administratorii au cerut în mod oficial închiderea clubului, conform Proper Football.

Boavista a fost interzisă atât în liga secundă, cât și în a 3-a și a 4-a divizie, iar electricitatea de la stadion le-a fost tăiată încă din luna aprilie. Jucătorii sunt neplătiți de luni întregi, iar transferurile au fost interzise pentru o perioadă de 5 ferestre de mercato.

Clubul Boavista are o vechime de 123 de ani în fotbal, timp în care a reușit să-și treacă numele în istorie. Pe lângă titlul din 2001, Boavista a mai avut un parcurs fabulos în Cupa UEFA în 2003, când s-a oprit în semifinale. Portughezii au eliminat în acel sezon Maccabi Tel Aviv (Israel), Anorthosis (Cipru), PSG (Franța), Hertha Berlin (Germania) și Malaga (Spania). Celtic a învins-o în semifinale, iar câștigătoarea competiției a fost o altă echipă portugheză, și anume Porto, condusă de Jose Mourinho la acea vreme.

