Tragic! Fotbalistul s-a sinucis după ce a jucat la Cupa Mondială 2026

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Sud-africanul Jayden Adams, care a evoluat în 3 meciuri la Cupa Mondială din această vară, a decedat la vârsta de 25 de ani. Tragedia a fost confirmată de apropiații fotbalistului. Din câte se pare, Adams s-ar fi sinucis la doar două săptămâni după ce a participat la turneul final din această vară.

Sud-africanul Jayden Adams, prezent la Cupa Mondială din această vară, a decedat. Fotbalistul s-ar fi sinucis

Jayden Adams a jucat în 3 partide pentru Africa de Sud la Cupa Mondială. La doar 16 zile după ce a fost prezent pe gazon la turneul final, africanul a decedat, iar surse din țara sa natală au precizat că acesta s-ar fi sinucis. „Jayden Adams, mijlocaș al echipelor Bafana Bafana și Mamelodi Sundowns, a încetat din viață, se pare, după ce și-a pus capăt zilelor la locuința sa din Stellenbosch, sâmbătă dimineața”, au precizat cei de la .

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Adams avea 25 de ani și evolua la nivel de club pentru Mamelodi Sundowns în țara natală, după ce jucase timp de 5 ani la Stellenbosch. La naționala Africii de Sud, fotbalistul avea 9 selecții și un gol. Adams a fost titular în , fiind înlocuit în minutul 61. Schimbat la pauză în remiza cu Cehia, 1-1, mijlocașul a intrat pe final în succesul contra Coreei de Sud (1-0). , Adams a fost lăsat pe bancă de selecționerul Hugo Broos, iar africanii au părăsit competiția, fiind învinși de țara gazdă.

Mentorul lui Jayden Adams, mesaj cutremurător după decesul fotbalistului

Brendine Johnson, mentorul lui Adams, a confirmat faptul că fotbalistul a decedat. „În acest moment, totul este încă foarte dureros. Familia nu dorește să fie contactată acum, nu ar putea răspunde nimănui. Această pierdere i-a devastat pe toți. Tocmai se întorsese de la Cupa Mondială și apoi a venit această veste. Am discutat cu el joi, era foarte optimist în privința revenirii, a faptului că se întorcea după Cupa Mondială.

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Era campion al Africii cu echipa de club și știa ce urmează, era pregătit. Nu pierdea timpul degeaba, ci stătea acasă, alături de familie. Așadar, în acest moment, nici nu am cuvinte, dar rugăm să fie respectată intimitatea familiei. Da, vă pot confirma că a încetat din viață. Nimeni nu se aștepta la asta”, a spus Johnson, conform .

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Echipa sa de club, Mamelodi Sundowns, urma să plece astăzi într-un cantonament în Austria, fără Adams, care încă avea zile libere după prezența la Cupa Mondială. Adams a revenit în țara natală după turneul final, iar cu doar o zi înainte ca vestea decesului său să cutremure lumea fotbalului, acesta a repostat pe contul său de Instagram o imagine în care apare alături de iubita sa, Aqueelah.

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Jayden Adams s-a confruntat recent cu o tragedie

Cu o zi înainte ca Africa de Sud să înfrunte Cehia la Cupa Mondială, Adams a primit o veste teribilă. Bunica sa, Marianne, a decedat la vârsta de 72 de ani. Informația a fost confirmată chiar de Federația Sud-Africană de Fotbal. Mijlocașul a fost titular în acel joc și a evoluat timp de o repriză înainte de a fi înlocuit.

În februarie 2023, cel mai bun prieten al lui Adams, Oshwin Andries, care a evoluat alături de mijlocaș la Stellenbosch, a decedat la vârsta de doar 19 ani. Fotbalistul a fost înjunghiat după un conflict avut într-un bar. În biografia sa de pe Instagram, Adams are în continuare un link către contul prietenului său, alături de mesajul „Odihnește-te în pace. Cel mai bun prieten”.

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Jayden Adams, coechipier și adversar al lui Siyabonga Ngezana

În meciul în care a înscris singurul său gol la echipa națională, un duel cu Benin din preliminariile Cupei Africii, Adams a evoluat alături de fundașul FCSB-ului, Siyabonga Ngezana. Înainte ca apărătorul să ajungă în România, cei doi au fost rivali timp de mai multe sezoane în campionatul Africii de Sud.