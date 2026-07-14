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Traian Băsescu a anunţat câştigătoarea surpriză a Cupei Mondiale: „Sunt cei mai buni!”

Traian Băsescu, verdict surprinzător înaintea semifinalelor Cupei Mondiale! Pe cine vede fostul președinte al României câștigătoare și comparația între Argentina lui Messi și Franța lui Mbappe
Catalin Oprea
14.07.2026 | 18:19
Traian Basescu a anuntat castigatoarea surpriza a Cupei Mondiale Sunt cei mai buni
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Traian Băsescu a anunţat câştigătoarea surpriză a Cupei Mondiale. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Traian Băsescu (74 de ani) a fost întrebat cine crede că va câștiga Campionatul Mondial, competiție ajunsă în faza semifinalelor. Franța – Spania se joacă marți seară, în vreme ce duelul dintre Argentina și Anglia a fost programat miercuri seară. În condițiile în care cei mai mulți dintre analiști consideră că semifinala dintre francezi și spanioli va da câștigătoarea turneului final, fostul președinte al României este de altă părere.

De ce o vede Traian Băsescu pe Argentina drept principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale

El crede că Argentina lui Lionel Messi ar fi de fapt principala favorită, iar într-o eventuală finală cu Franța, deci reeditarea ultimului act de la ediția precedentă, din 2022 din Qatar, ar urma ca tot sud-americanii să aibă câștig de cauză, întrucât, în viziunea sa, ei au un mare avantaj față de Kylian Mbappe și coechipierii lui. 

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„Cred că va câștiga Argentina. Sunt și cei mai buni. Franța mi se pare o echipă foarte bună, Mbappe este extraordinar, dar, într-o încleștare eventuală între Franța și Argentina, fantezia argentinienilor este atuul major”, a spus Traian Băsescu pentru Recorder. 

Ce a spus Lionel Messi înainte de Anglia – Argentina

Starul de la Inter Miami a transmis că așteaptă cu nerăbdare acest meci din semifinalele Campionatului Mondial, din două perspective. În primul rând pentru că este vorba despre un adversar despre care el a avut doar cuvinte de laudă. Iar în al doilea rând pentru că, după cum chiar el a subliniat, până acum nu a mai avut posibilitatea să se dueleze cu Anglia la un asemenea nivel:

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„Este special, pentru că sunt o echipă grozavă, o forţă. Și este întotdeauna plăcut să joci împotriva unei echipe ca aceasta, un meci de acest fel. Este prima dată când joc împotriva lor. Am jucat împotriva tuturor, cu excepția Angliei, așa că va fi frumos și din acest motiv”. 

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