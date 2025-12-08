News

Traian Băsescu a dezvăluit de ce nu iese PSD de la guvernare, deși a pierdut alegerile din București. Ce așteaptă social-democrații

Traian Băsescu a explicat clar de ce social-democrații nu vor pleca de la guvernare, în ciuda eșecului de la alegeri. Care este, de fapt, miza reală a PSD-ului.
Mădălina Cristea
08.12.2025 | 14:52
Traian Basescu a dezvaluit de ce nu iese PSD de la guvernare desi a pierdut alegerile din Bucuresti Ce asteapta socialdemocratii
De ce nu va ieși PSD de la guvernare. Traian Băsescu a dezvăluit motivul. Sursa foto: Colaj Fanatik
Fostul președinte Traian Băsescu este convins că, în ciuda eșecului de la alegerile pentru Primăria Capitalei și a tensiunilor interne, PSD nu va ieși de la guvernare în acest moment, iar motivul este cât se poate de simplu: bugetul statului.

De ce nu va ieși PSD de la guvernare. Răspunsul lui Traian Băsescu

Potrivit fostului șef de stat, social-democrații nu vor risca să rupă coaliția înainte de a vedea bugetul pe anul viitor votat și aprobat, fiindcă vor să își asigure resursele financiare pentru primarii lor din teritoriu. Băsescu a mai declarat că PSD este un partid pragmatic, așa că vrea să aibă garanția că edilii săi vor primi fondurile necesare, iar acest lucru se poate controla doar de la masa Guvernului.

”În ceea ce priveşte PSD-ul, ştim toţi că sunt un partid pragmatic şi vă asigur că nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul ca să ştie cum primesc primarii lor resurse financiare. Deci nu cred că avem pericolul ruperii alianţei de guvernare. Să vedem când o să-l avem ( bugetul, nr). Unii spun în ianuarie, m-aş bucura să fie ianuarie”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

De ce a pierdut Daniel Băluță alegerile, deși era favorit

În ceea ce privește rezultatul alegerilor din București, Băsescu nu crede că doar Daniel Băluță este de vină pentru acest eșec, ci că PSD nu a gestionat imaginea partidului. Fostul președinte a dat vina pe liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, acuzându-l de un joc dublu care a dezgustat alegătorii.

„Dincoace, la Băluţă, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul preşedinte Grindeanu a girat această funcţie, acest joc a fost sesizat de bucureşteni. În interiorul coaliţiei era de acord, ieşea din şedintele de coaliţie şi spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureştienii nu sunt un electorat pe care să-l păcăleşti cu atitudini de acel gen, cu atitudini duplicitare. Şi aici Băluţă a fost sancţionat. Sigur, şi intrarea doamnei Anca Alexandrescu au avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul duplu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul”, a mai declarat Băsescu.

Nici candidatul USR nu a scăpat de analiza dură a fostului președinte. Băsescu consideră că scorul mic obținut de Cătălin Drulă este plata pentru greșelile făcute de USR la guvernare, în special la ministerele Mediului și Apărării. El a criticat vehement lipsa de asumare a ministrului mediului, Diana Buzoianu, în crize precum cea de la Praid sau lipsa apei din Prahova. Din punctul lui de vedere, nu poți să fii ministru doar pentru beneficii cum ar fi mașina de serviciu, secretara și locuința de protocol. Trebuie să îți asumi răspunderea politică atunci când apar dezastre care afectează populația.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
