Traian Băsescu, acuzații dure pe tema majorării alocațiilor: „ E doar o tactică a anilor ’90 de a cumpăra voturi cu bani publici

Competiția pentru majorarea pensiilor și alocațiilor în care s-au angrenat partidele politice în aceste zile nu reprezintă altceva decât o strategie menită să atragă voturile cetățenilor în contextul alegerilor care se apropie cu pași repezi. Cel puțin așa susține fostul președinte Traian Băsescu, adăugând că aceste practici seamănă izbitor cu cele din anii ’90, când se obișnuia ca voturile să fie „cumpărate cu bani publici”.

Traian Băsescu nu este de acord cu mărirea pensiilor și alocațiilor: „este esențial ca mama să primească tot sprijinul pentru creșterea copilului”

Într-un interviu acordat recent, fostul președinte al României recomandă actualului Guvern să acorde mamelor întreg sprijinul de care au nevoie pentru a-și crește copiii nou-născuți. „Ce să facă sugarul cu banii pe care i-a dat Dragnea sau îi dă Orban? Mama trebuie să primească bani suficienți să crească copilul, ea trebuie să aibă facilități de concediu, de recreere, de a sta cu copilul suficient de mult timp”, consideră europarlamentarul PMP.

Cât despre reacția ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, care acuză PSD că recurge la „terorism economic” pentru a câștiga alegerile, Băsescu atrage atenția că liberalii nu sunt nici ei străini de această practică. „Să-și aducă aminte de vremea marii lor alianțe cu PSD, când erau de-a dreptul teroriști economic și când au impus anul trecut, pe nepusă masă și fără resursă financiară determinată, aceeași dublare a alocației pentru copii”, a mai spus fostul șef de stat.

Declarațiile lui Traian Băsescu

„Este evident că sunt într-o competiție a demagogiei, în care nu-i interesează dacă statul are sau n-are bani, totul e să poată spune ”eu am dat” sau ”eu am vrut să dau”. E aceeași teorie din anii 1990 care devine, din păcate, tot mai puternică: să cumperi voturi din bani publici.

Asta e tendința și la mărirea pensiilor și la aceste alocații. Repet: trebuie create condiții mamei și nu mărite alocațiile pentru copii, că nu trebuie să intrăm într-o competiție cine face mai mulți copii. Oricum unii o pierd. Este o inversare a politicii pe care România a avut-o până acum.

Politica în ceea ce privește copiii a fost una indirectă, dându-se facilități mamelor. Acum au mai inventat o chestiune: ”hai să dăm și mamei și copilului”. Nu merge, iar o politică sănătoasă vizează mama! Ce să facă sugarul cu banii pe care i-a dat Dragnea sau îi dă Orban? Mama trebuie să primească bani suficienți să crească copilul, ea trebuie să aibă facilități de concediu, de recreere, de a sta cu copilul suficient de mult timp.

Ascultați o părere de om mai în vârstă: este esențial ca mama să primească tot sprijinul pentru creșterea copilului, el e un minor în numele căruia tot părinții primesc banii. Mama trebuie să beneficieze de facilități, să aibă și resurse materiale, și timpul necesar.

Altfel facem o competiție cine face copii mai mulți. Păi și liberalii au practicat terorismul economic. Să-și aducă aminte de vremea marii lor alianțe cu PSD, când erau de-a dreptul teroriști economic și când au impus anul trecut, pe nepusă masă și fără resursă financiară determinată, aceeași dublare a alocației pentru copii.

Deci vorbim de politicieni de același calibru. La anul se dublează dublarea dublării. Ce vrei? Atâta minte au, atâta fac. Prea puțini se gândesc la viitorul copiilor. Ăsta nu e gând la viitorul copiilor să le dublezi alocația, ci să faci autostrăzi, să refaci sistemul de irigație a țării, să construiești spații de depozitare pentru legume și fructe, să nu mai stea cu ele la marginea drumului, să nu se mai întrebe toți deștepții de ce marile magazine nu iau produse românești. Nu iau, pentru că nu iau de pe marginea drumului și pentru că nu s-au construit depozite regionale, în care producătorii să depună aceste produse”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV.

