Traian Băsescu, anunț despre posibilele alegeri anticipate. Ce crede fostul președinte despre acest scenariu

Traian Băsescu, fostul președinte al României în perioada 2004-2014, a comentat miercuri, la RTV, un posibil scenariu în care să fie organizate alegeri anticipate în România, după criza politică declanșată de demiterea lui Vlad Voiculescu și tensiunile care au apărut între PNL și USR-PLUS.

Băsescu a declarat marti că Vlad Voiculescu este o nulitate în domeniul medical și că nu are ce să caute în funcția de Ministru al Sănătății.

Voiculescu a fost demis de către prim-ministrul Florin Cîțu, iar interimatul va fi asigurat de către premier până când se va concretiza o nouă propunere pentru acest portofoliu.

Traian Băsescu, despre posibile alegeri anticipate. Cât de probabil este acest scenariu în viziunea fostului președinte

“Este un guvern în care autoritatea nu funcționează, a permis miniștrilor să acționeze independent de premier, ceea ce este inadmisibil într-o societate în care administrația funcționează cu reguli precise. Ce s-a întâmplat ieri cu acel ordin este de neînchipuit.

Mai mult decât justificată decizia lui Cîțu, dar eu îl demiteam și pe vice-premierul care are în coordonare Ministerul Sănătății, trebuia și Barna să plece la pachet, să îi fie de bine, să plece și el.

Am văzut multe în administrație, am fost parte din multe protocoale, nu am adăugat și nu am modificat Constituția prin ele. Dacă ei au stabilit prin protocol că premierul nu poate schimba un ministru fără aprobarea partidului din care face parte, au făcut ce blamau la Dragnea.

Nu e posibil, administrația nu poate funcționa așa. Foarte probabil prevederile din protocolul de alianță sunt niște grozăvii neconstituționale.

Vă repet, protocolul pe care l-am făcut cu Victor Ponta, citiți-l și vedeți că nu încalcă nimic din Constituție, ci, dimpotrivă, limpezea articole din Constituție.

Eu mă mir că UDMR-ul a acceptat scrierea unui protocol neconstituțional, la Ludovic Orban nu îmi fac mari iluzii că e plin de cunoașterea Constituției României, dar UDMR sigur o știe foarte bine.

Nu cred că USR-ul are forța pe care o avea PD-ul la vremea respectivă când colabora cu Convenția Democrată și am demisionat eu din guvern.

Este exclusă organizarea de alegeri anticipate în mod categoric, iar continuarea guvernării va fi cu actuala coaliție, USR și PLUS vor trebui să renunțe. Ce variantă au? Să se ducă alături de PSD și AUR în opoziție?”, a declarat Traian Băsescu la RTV.