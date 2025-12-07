Traian Băsescu dă cărțile pe față! Ce lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță: „A făcut joc dublu”

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, dă cărțile de față după apariția primelor exit poll-uri la Primăria Capitalei și dezvăluie ce lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță. Consecința a fost pierderea alegerilor de către acesta, în ciuda sondajelor care îl indicau drept câștigător.

Traian Băsescu spune ce lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță

Băsescu este de părere că desemnarea lui Ciprian Ciucu drept câștigător al alegerilor locale din Capitală este un semnal bun, mai ales pentru că acest lucru arată că de bucureșteni precum susțin aceștia.

ADVERTISEMENT

„Suveraniștii nu sunt atât de puternici și de nebătut, cum declarau până acum. Doamna Marș a obținut un rezultat care este mai mare decât scorul suveraniștilor. Doamna Alexandrescu a adăugat și ea ceva la zestrea pe care i-a dat-o partidul lui George Simion. La fel putem spune ce rezultat ar fi avut domnul Ciucu dacă nu candida domnul Drulă.

Doamna Alexandrescu a vrut să câștige, sloganul Marș nu a funcționat până la capăt. Dacă Grindeanu nu ar fi făcut acel joc dublu, bucureștenii ar fi votat mai degrabă cu Băluță. În afară de cel care a ieșit pe locul 1, toți au pierdut. Eu cred că președintele a fost onest în a-și susține candidatul la limita constituționalității și ăsta e rezultatul”, a spus Băsescu la RTV.

ADVERTISEMENT

Ce șanse are Ciucu să își implementeze proiectele în București

Fostul șef de stat a mai afirmat că , nu va reuși să obțină majoritatea necesară în Primăria Municipiului București pentru a-și îndeplini obiectivele.

ADVERTISEMENT

„Domnul Ciucu cu experiența pe care a dobândit-o, că e primar de sector nu cred că nu va reuși să coaguleze o majoritate ca să își atingă anumite obiective”, a mai spus Băsescu.

Potrivit primelor exit poll-uri, Ciprian Ciucu a obținut 32% dintre voturile bucureștenilor.