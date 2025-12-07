News

Traian Băsescu dă cărțile pe față! Ce lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță: „A făcut joc dublu”

Traian Băsescu dezvăluie, după închiderea urnelor, ce lider PSD l-a trădat pe Daniel Băluță pentru ca acesta să piardă alegerile pentru Primăria Capitalei, unde șansele de câștig erau mari
Raluca Alexe
07.12.2025 | 21:54
Traian Basescu da cartile pe fata Ce lider PSD lar fi tradat pe Daniel Baluta A facut joc dublu
Traian Băsescu susține că un lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță / sursa: colaj Fanatik, Hepta
ADVERTISEMENT

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, dă cărțile de față după apariția primelor exit poll-uri la Primăria Capitalei și dezvăluie ce lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță. Consecința a fost pierderea alegerilor de către acesta, în ciuda sondajelor care îl indicau drept câștigător.

Traian Băsescu spune ce lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță

Băsescu este de părere că desemnarea lui Ciprian Ciucu drept câștigător al alegerilor locale din Capitală este un semnal bun, mai ales pentru că acest lucru arată că suveraniștii nu sunt atât de susținuți de bucureșteni precum susțin aceștia.

ADVERTISEMENT

„Suveraniștii nu sunt atât de puternici și de nebătut, cum declarau până acum. Doamna Marș a obținut un rezultat care este mai mare decât scorul suveraniștilor. Doamna Alexandrescu a adăugat și ea ceva la zestrea pe care i-a dat-o partidul lui George Simion. La fel putem spune ce rezultat ar fi avut domnul Ciucu dacă nu candida domnul Drulă.

Doamna Alexandrescu a vrut să câștige, sloganul Marș nu a funcționat până la capăt. Dacă Grindeanu nu ar fi făcut acel joc dublu, bucureștenii ar fi votat mai degrabă cu Băluță. În afară de cel care a ieșit pe locul 1, toți au pierdut. Eu cred că președintele a fost onest în a-și susține candidatul la limita constituționalității și ăsta e rezultatul”, a spus Băsescu la RTV.

ADVERTISEMENT
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri,...
Digi24.ro
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul

Ce șanse are Ciucu să își implementeze proiectele în București

Fostul șef de stat a mai afirmat că Ciprian Ciucu, în ciuda faptului că are experiență administrativă, nu va reuși să obțină majoritatea necesară în Primăria Municipiului București pentru a-și îndeplini obiectivele.

ADVERTISEMENT
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digisport.ro
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu

„Domnul Ciucu cu experiența pe care a dobândit-o, că e primar de sector nu cred că nu va reuși să coaguleze o majoritate ca să își atingă anumite obiective”, a mai spus Băsescu.

Potrivit primelor exit poll-uri, Ciprian Ciucu a obținut 32% dintre voturile bucureștenilor.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu...
Fanatik
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini căldura în București?
Cine este Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ascensiune, realizări în Sectorul...
Fanatik
Cine este Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
Cătălin Drulă, după scorul modest de la alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Ciprian Ciucu...
Fanatik
Cătălin Drulă, după scorul modest de la alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Ciprian Ciucu ne va avea pe noi, cei din USR, ca parteneri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!