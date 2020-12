Traian Băsescu, despre AUR: “A făcut o companie care nu pare de sorginte românească”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a comentat rezultatele surprinzătoare ale Alianței pentru Unirea Românilor spunând că actuala lor campanie a fost “de o agresivitate de nemaiîntâlnit și nu pare una de sorginte românească”.

Liderul Eugen Tomac a declarat duminică seara că Partidul Mișcarea Populară a reușit să treacă testul pandemiei, în contextul în care nu a reușit să se întâlnească cu cetățenii.

În momentul de față, PMP nu mai este atât de sigură de intrarea în Parlament și încă se așteaptă rezultatele oficiale pentru a spune cu certitidune dacă această formațiune va face parte din următorul legislativ.

Băsescu despre Alianța pentru Unitatea Românilor: “Au o campanie care nu pare românească”

“Nu aș specula, nici nu vreau să mă pronunț asupra apariției explozive a acestei noi formațiuni. Surpriza majoră este că a avut o campanie tăcută dar a reușit rezultate fabuloase, dar încă îmi fac propriile analize. A fost o campanie de o agresivitate extremă pe Internet și o campanie care nu pare de sorginte românească.

Am văzut multe figuri cu ochii oblici, adică e un turn înalt la St. Petersburg unde sunt trolii de toate națiile și care s-au mai băgat și în Brexit, s-au mai băgat și în alegerile și din SUA și nu exclud posibilitatea să se fi băgat și în alegerile din România, dar este la acest stadiu o speculație.

Dacă să spunem că în România aici au fost activi, au luat steagul de fiecare dată, au umblat, în Diaspora trebuie să faci o muncă gigantică cum a obținut AUR, plus că dacă vă uitați la investițiile uitate pe Internet sunt lucruri care mă obligă să gândesc. Asta nu înseamnă că există suspiciuni majore”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Cine este de vină pentru insuccesul PMP

“Politica e cu urcușuri și coborâșuri. Regretul meu este că până acum PMP nu a ratat niciodată pragul, este adevărat că după ce mi-am terminat mandatul am candidat la legislative, europarlamentare, locale, am trecut de fiecare dată pragul. De data asta nu am candidat, nu știu dacă ar fi fost mai bine să candidez, am și eu limite fizice”, a adăugat fostul președinte al României.

Traian Băsescu a discutat și despre prezența foarte scăzută la vot.

“Pandemia și teama de contaminare au făcut ca oamenii să vină foarte puțini. De asemenea nu cred că a existat o polarizare care să incite la participare, polarizarea acum a fost mult mai slabă decât la locale. Cele două partide nu au reușit să mai polarizeze interesul atât de puternic precum la alegerile locale”, a subliniat Băsescu.

Băsescu despre succesul Partidului Social Democrat

“Proasta guvernare, nu a PSD-ului, că a fost în opoziție. Au gestionat foarte prost pandemia și opacitatea în explicarea către populație, măsuri insuficient de severe unde trebuiau luate (de ce ții transporul public în funcțiune de la 5 până la 23.00?

De ce ții trei trenuri de lung parcurs pe fiecare direcție în loc de unul? De ce nu trimiți funcționarii publici acasă? EI au deschis războiul cu piețele tocmai când micul producător din agricultură își vindea producția, deci o măsură neinspirată.

Toată lumea și-a dat seama că există o coafare a dezastrului din sănătate prin sondarea minimală a stării de sănătate, testele care trebuie făcute și lărgirea în jurul focarelor pentru a preveni, să nu mai ajungă omul în stare gravă la ATI, aceste măsuri incorecte și ilogice au fost taxate.

Nu am dubii că tratarea problemei bisericii a avut și asta impactul ei, sunt mulți români într-o situație dificilă. În momente de acest gen, omul se duce la biserică, iar Biserica a demonstrat că este un excelent organizator, nu a putut nimeni să le reproșeze nimic”, a afirmat Traian Băsescu.