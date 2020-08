Traian Băsescu, despre redeschiderea restaurantelor: “Nu aș vrea să văd datele din 15 octombrie”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a comentat decizia de redeschidere a restaurantelor, cinematografelor și școlilor de la 1 septembrie.

Acesta a spus că, în condițiile în care începe și școala, pe 14 septembrie, iar pe 27 sunt alegeri locale, nu dorește să vadă datele de pe 15 octombrie privind numărul cazurilor de Covid-19.

”Nu aș vrea să văd datele de pe 15 octombrie”

“Când am avut 120 de infectaţi am introdus starea de urgenţă, la 280 am scos starea de urgenţă şi la 1.500 ne relaxăm de tot. La 1 septembrie ne relaxăm, pe 14 mergem la şcoală şi pe 27 la alegeri, nu aş vrea să vad datele de pe 15 octombrie. Măsurile au fost luate de Guvern şi Preşedinte exact în contratimp de evoluţia creşterii numărului de cazuri de infecţie din România. Aici problema este guvernarea după sondaje, dacă ei au văzut că populaţia vrea redeschiderea restaurantelor, le-au deschis” , a spus Traian Băsescu la România TV.

“Credeţi că dacă reuşea cenzura veneau nişte oameni mai competenţi. Tudose o să rămână în istoria României că a semnat contractul podului de la Brăila la Tulcea. Nu s-a apucat nimeni de el, a venit Tudose, a stat trei luni şi a decis. Nu va fi uitat. Cinstit vorbind nu este cazul ca în momentul ăsta să ai un Guvern cu mai puţine atribuţii, problema Guvernului Orban este incompetenţa“, a mai spus fostul lider de la Cotroceni.

“Eu le-am recomandat să nu intre în sală, având o poziţie în care nu şi-au arătat mare sprijin pentru PNL. PSD nu mai este un partid, a ajuns la nivelul în care el provoacă o moţiune şi lipsesc oameni, au o problemă ca partid. În mod categoric, deşi PMP avea 10 motive să sancţioneze PNL, era foarte greu să se vadă într-o alianţă cu PSD şi Tăriceanu. Măcar Orban este incompetent, ăştia doi au multe păcate” , a conchis Băsescu.

“Avem o opoziţie care nu poate da jos Guvernul, suntem într-o situaţie incredibilă. Nici Guvernul nu are majoritate, nici opoziţia” , potrivit lui Traian Băsescu.

Luni, 31 august, Guvernul Orban a adoptat hotărârea care permite redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor, în contextul stării de alertă de pe teritoriul României.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a subliniat că teatrele și cinematografele pot folosi doar jumătate din capacitatea maximă la redeschiderea din 1 septembrie.

Reluarea activităţilor în teatre, cinematografe, în cafenele şi restaurante, dar şi în a jocurilor de noroc este permisă ”în toate judeţele unde incidenţa cumulată în 14 zile este 1,5 cazuri confirmate la mia de locuitori”, a subliniat Vela.

