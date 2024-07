Traian Băsescu despre viitorul lui Klaus Iohannis: ”Poate să facă ce am făcut eu”

Klaus Iohannis se apropie de finalul celui de-al doilea și ultimul mandat de președinte al României și se pregătește să părăsească Palatul Cotroceni.

Traian Băsescu despre viitorul lui Klaus Iohannis

. În acest context, fostul președinte Traian Băsescu a oferit câteva perspective despre cum ar putea arăta viitorul traseu politic al lui Klaus Iohannis.

Fostul președinte a declarat că actualul șef al statului ar putea urma un traseu similar cu al său, după încheierea celor două mandate în fruntea țării. a fost senator și europarlamentar înainte de a-și anunța retragerea din viața politică.

Tranziția, a mai explicat fostul președinte român, i-a permis să se retragă din viața politică activă și să se concentreze pe activități mai liniștite, precum conducerea unei fundații.

„Cred că e prima dată în viața lui când lumea care poate să ia decizii nu apreciază faptul că e înalt și frumos să îl pună într-o funcție. Hai să nu spunem frumos, să spunem frumușel.

Vorbind foarte serios, cred că domnul președinte nu a îndeplinit niciun criteriu pentru o funcție de nivel suprastatal. Poate să facă ce am făcut eu.

Spre exemplu, ca să îmi fac o ieșire politică liniștită, am candidat, am fost senator, pe urmă am candidat și pentru Parlamentul European, am făcut un mandat complet ca europarlamentar, am ajuns la vârsta la care spun stop joc, nu mai vreau niciun fel de activitate politică, mă voi dedica activității unei fundații în care să transfer din experiență către cine vrea să mă asculte.

Dacă are impresia că o să se plictisească, o candidatură la Senatul României în toamnă este o soluție excelentă”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Fostul președinte a mai sugerat și varianta unei retrageri complete din viața politică drept o opțiune viabilă. Astfel, Klaus Iohannis va avea posibilitatea de a se dedica unor proiecte personale. Sau ar putea activa în cadrul unei fundații care să-i valorifice experiența acumulată, a mai sugerat Traian Băsescu.