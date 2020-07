Traian Băsescu îi desființează pe Arafat, Vela și Tătaru: „Pandemia a fost scăpată de sub control! Niște tâmpiți”

Traian Băsescu îi desființează pe Raed Arafat, Marcel Vela și Nelu Tătaru, pentru modul în care au gestionat pandemia de Covid-19 în România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al României a declarat că autoritățile au scăpat de sub control pandemia și crede că actualii politicieni nu mai au credibilitate.

Băsescu e convins că e prea târziu să mai obligi românii să respecte regulile cu forța, fiind nevoie de o mai bună comunicare cu populația.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Traian Băsescu e convins că pandemia de Covid-19 a fost scăpată de sub control în România

„Ce este cert este că suntem în fața unei pandemii scăpate de sub control. A fost scăpată de sub control sub 3 aspecte. Primul și cel mai important, modul în care a fost gestionată pandemia în prima parte.

Vă dau un exemplu, sunt un susținător al carantinei, dar e o prostie, trebuie să fii stat fără minte să bagi oameni în carantină 14 zile în loc să-i trimiți în caratină până când află rezultatul testului și pe urmă să le dai drumul dacă sunt sănătoși.

ADVERTISEMENT

Numai niște tâmpiți țin oamenii 14 zile în regim de carantină fără să le facă testarea. Asta a creat o imagine îngrozitoare despre carantină, o imagine de parcă e pușcărie. Celula de trio do-re-mi cu Arafat, Interne, Sanatate, la cum s-a discreditat aceasta echipă nu mai poate fi credibilă în fața populației”, a declarat Băsescu la România TV.

Fostul președinte i-a avertizat pe Arafat, Vela, Iohannis sau Tătaru că oamenii nu mai pot fi controlați cu forța, fiind prea târziu pentru astfel de măsuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„De data asta nu o să mai meargă cu parul, va trebui convinsă populația să poarte mască, să evite aglomerațiile”, a adăugat Băsescu.

Declarațiile lui Traian Băsescu vin fix în momentul în care Raed Arafat a prezentat populației un studiu care „prognozează” 1 milion de infectări de Covid-19 în țara noastră, la mijlocul lunii septembrie.

ADVERTISEMENT