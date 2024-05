Traian Băsescu îl acuză pe Toni Greblă că sabotează PMP. ”Nu dă drumul la banii de subvenție”

Potrivit lui Traian Băsescu, PMP nu va avea o altă opțiune decât să conteste alegerile dacă nu primește banii de subvenție pentru partide de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Traian Băsescu îl acuză pe Toni Greblă că sabotează PMP

Fostul președinte este convins că , „pedepsește” PMP-ul pentru dosarul fermei de capre și struți de pe vremea când Băsescu era la Cotroceni.

ADVERTISEMENT

„V-aș mai spune un lucru care, după părerea mea, pune sub semnul întrebării corectitudinea alegerilor. Acum un an și jumătate a fost ales Eugen Tomac în funcția de președinte (al PMP n.r.). De un an și jumătate, abia ieri (miercuri n.r) s-a pronunțat instanța că Tomac este președinte.

Și AEP nici astăzi nu dă drumul la banii de subvenție pentru acest partid. Au făcut tot ce s-a putut să elimine PMP din spectrul public. N-au reușit. Să lași de un an și jumătate partidul fără bani …

ADVERTISEMENT

Au rămas toți amărâții ăia care stingeau și aprindeau lumina. Funcționarii de la filiale sunt neplătiți, unii au plecat. Pur și simplu sabotează un partid europarlamentar. (…)

Dacă nici după hotărârea judecătorească dată atât de târziu, de recunoaștere a congresului din 2022…, dacă nici mâine nu primesc banii de subvenție, nu pot decât să conteste alegerile, pentru că este un partid lăsat fără resurse (…).

ADVERTISEMENT

Neavând deschisă finanțarea pentru subvenție, nu pot face împrumuturi, că nimeni nu îl împrumută știind că nu primește subvenția.

Însă Toni Greblă, atitudinea tipică bolșevicului, are un singur lucru în cap: ‘Băsescu m-a băgat la pușcărie cu struții’ – Habar n-am avut, am aflat de la televizor – să îi distrug partidul! Deci atâta minte avem, că judecăm electoral situația din România”, a explicat Traian Băsescu la B1 TV.

ADVERTISEMENT

Miercuri, Tribunalul București a pronunțat o hotărâre în cadrul unei acțiuni legale privind validarea documentelor și hotărârilor adoptate la Congresul partidului din 19 februarie 2022.

Instanța a respins toate excepțiile invocate de intervenienți și a dispus înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a documentelor prezentate, inclusiv .