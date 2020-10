Traian Băsescu îl desființează pe Klaus Iohannis, pe fondul crizei sanitare din România: „Penibil”

Traian Băsescu l-a desființat pe Klaus Iohannis și îl consideră principalul vinovat pentru situația dezastruoasă în care a fost gestionată pandemia de Covid-19 din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actualul europarlamentar crede că doar reîntoarcerea la starea de urgență poate salva România, însă e prea târziu pentru acest lucru pentru că PNL se teme să piardă electoral.

În consecință, sistemul medical va fi sufocat în curând și bolnavii de Covid-19 vor trece printr-un calvar, așa cum s-a întâmpla cu Italia în urmă cu aproape 1 an.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Traian Băsescu, dezamăgit de Klaus Iohannis

„Izolare! Fără școli, fără transport public, fără întruniri publice. Au făcut din copii un purtător de virus de la școală înapoi. N-are nicio logică ce fac politicienii. Din păcate se uită la sondaje. La noi s-a întâmplat exact acest lucru.

Măsurile trebuie să fie mult mai exigente, vorbit cu oamenii să înțeleagă că perspectiva e vaccinul, scăparea. Am discutat cu cei care au contract de 300 de milioane de vaccinuri cu UE, oamenii au fost foarte sinceri. Acum o săptămână au spus că vaccinul nu va fi gata mai repede de 6-8 luni.

ADVERTISEMENT

Politicienii la vârf nu au dreptul să nu facă ce trebuie. Adică stare de urgență și reducerea drepturilor fundamentale până apare vaccinul. Ne place că mor zilnic zeci de oameni în România? Ne place că am ajuns la 4.000 de îmbolnăviri pe zi, în condițiile în care testăm foarte puțin.

Am văzut slugile de la televiziuni care spun 4.000 avem noi și are și Franța. Doar că ei testează 100.000 de cetățeni pe zi”, și-a început Băsescu discursul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Trebuie să închidem școlile, tot!”

Fostul președinte al României îl consideră pe Iohannis penibil și anunță că România se va confrunta cu o dramă în viitoarele săptămâni din cauza actualului președinte.

„Trebuie închis imediat transportul public, școlile, tot! Primăriile, funcționărimea, toți trebuie să fie trimiși acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am văzut că domnul președinte se adâncește tot mai mult în penibil, acum am văzut că felicita Guvernul, după care spunea că ce să facă oamenii politici. E de un ridicol nemaipomenit, pot să-i dea nemții câte decorații or vrea.

Eu cred că România acum e pe vârful primului val. România e plină de focare de Covid, ce arată ei e pentru fraieri. Focarele la pesta porcină se depistau, se izolau, la oameni nu reușim pentru că interesul e politic. Eu cred că oamenii ăștia vor trebui să răspundă pentru modul cum au abordat problema.

ADVERTISEMENT

E situație de urgență națională în care se pot diminua drepturi fundamentale și președintele care trebuie să fie mintea limpede a unei situații de criză știe că intrăm într-o situație dramatică dacă ajungem să atingem capacitatea maximă a sistemului sanitar.

Eu cred că nu mai poate fi evitată atingerea și depășirea capacității maxime a sistemului medical. Asta e treabă de securitate. Vina principală e a lui Iohannis, nu a lui Orban”, a completat Băsescu, la Digi 24.