Sport

Traian Băsescu, intervenție în forță după scandalul monstru de la Bosnia – România. La ce concluzie amară a ajuns fostul președinte

Traian Băsescu a avut o primă reacție după scandalul imens de la partida Bosnia - România, scor 3-1. La ce concluzie a ajuns fostul președinte al țării.
Răzvan Scarlat
17.11.2025 | 20:40
Traian Basescu interventie in forta dupa scandalul monstru de la Bosnia Romania La ce concluzie amara a ajuns fostul presedinte
ULTIMA ORĂ
Traian Băsescu, primele declarații după scandalul monstruos de la Bosnia-România. Sursa foto: Hepta
ADVERTISEMENT

La Zenica, suporterii Bosniei au avut replici rasiste, iar ultrașii “tricolorilor” au fost loviți de polițiști la finalul partidei după ce au scandat “Serbia, Serbia”. Nu doar cei prezenți la meci au tras un semnal de alarmă, ci și Traian Băsescu, fostul președinte al României. Acesta a ajuns, totodată, la o concluzie amară, de vină pentru ce s-a întâmplat fiind, în opinia sa, și câțiva dintre conaționalii noștri.

Ce a spus Traian Băsescu după scandalul de la Bosnia – România

Traian Băsescu susține că românii au cea mai proastă imagine în Europa, în special din cauza conaționalilor care comit infracțiuni prin violență. Totuși, admite că atitudinea bosniacilor a fost mai mult decât deplasată.

ADVERTISEMENT

Ce s-a strigat e groaznic! Avem cea mai proastă imagine din statele europene în Europa. Avem prea mulți oameni care comit ilegalități în interiorul Uniunii Europene. Prea multe bande de trafic de carne vie, prea multe bande transfrontaliere, prea mulți implicați în traficul de droguri, iar totul este în presa locală.

Apropo de chestiunea cu imaginea noastră, mă uit la câtă violență e pe străzi în ultima vreme. Mă tem că vom ajunge să avem bande care ies cu bâtele pe stradă și își bat vecinii, pe cei care deranjează în trafic… E prea multă violență și prea multă toleranță„, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

ADVERTISEMENT
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Digi24.ro
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul

Reacția lui Băsescu după eșecul de la Zenica

Referitor la eșecul cu Bosnia, în urma căruia România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026 prin grupa din preliminarii, Traian Băsescu a recunoscut că rezultatul l-a afectat, mai ales că am avut avantaj la pauză.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”

Mă doare sufletul. După ce am condus cu 1-0, să pierdem…”, a fost reacția scurtă a lui Băsescu.

Ce au scandat maghiarii după evenimentele din Bosnia

Revenind la scandalul monstru de la Zenica, amintim că bosniacii au fost susținuți, duminică, de maghiari. Pe parcursul partidei Ungaria – Irlanda, scor 2-3, fanii gazdelor au scandat, în repetate rânduri, “Bosnia, Bosnia”.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, din tribune s-au auzit strigăte de ‘Bosnia, Bosnia’. Ceea ce a arătat clar că fanilor maghiari nu le-au plăcut provocările românilor. Anterior scandaseră ‘Serbia, Serbia’ și îl susținuseră deschis pe criminalul de război condamnat Ratko Mladic”, relatează site-ul bosniac avaz.ba.

LIVE BLOG | Portugalia U20 – România U20 1-1. Egalitate la pauză!
Fanatik
LIVE BLOG | Portugalia U20 – România U20 1-1. Egalitate la pauză!
Victor Pițurcă, analiza luptei la titlu din SuperLiga! Unde o vede pe FCSB...
Fanatik
Victor Pițurcă, analiza luptei la titlu din SuperLiga! Unde o vede pe FCSB și ce sfaturi are pentru Mirel Rădoi: „Rotaru a vrut să plece”
UEFA, decizie în forță după incidentele de la Bosnia – România!
Fanatik
UEFA, decizie în forță după incidentele de la Bosnia – România!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu a distrus 'perla României' după eșecul cu Bosnia: 'Sinistru! Toți vedeau un...
iamsport.ro
Banciu a distrus 'perla României' după eșecul cu Bosnia: 'Sinistru! Toți vedeau un star, o bijuterie, încercați să vedeți și răul, asta contează'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!