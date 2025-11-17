Traian Băsescu, intervenție în forță după scandalul monstru de la Bosnia – România. La ce concluzie amară a ajuns fostul președinte

ADVERTISEMENT

La Zenica, suporterii Bosniei au avut replici rasiste, iar ultrașii “tricolorilor” au fost loviți de polițiști la finalul partidei după ce au scandat “Serbia, Serbia”. Nu doar cei prezenți la meci au tras un semnal de alarmă, ci și Traian Băsescu, fostul președinte al României. Acesta a ajuns, totodată, la o concluzie amară, de vină pentru ce s-a întâmplat fiind, în opinia sa, și câțiva dintre conaționalii noștri.

Ce a spus Traian Băsescu după scandalul de la Bosnia – România

Traian Băsescu susține că românii au cea mai proastă imagine în Europa, în special din cauza conaționalilor care comit infracțiuni prin violență. Totuși, admite că a fost mai mult decât deplasată.

„Ce s-a strigat e groaznic! Avem cea mai proastă imagine din statele europene în Europa. Avem prea mulți oameni care comit ilegalități în interiorul Uniunii Europene. Prea multe bande de trafic de carne vie, prea multe bande transfrontaliere, prea mulți implicați în traficul de droguri, iar totul este în presa locală.

Apropo de chestiunea cu imaginea noastră, mă uit la câtă violență e pe străzi în ultima vreme. Mă tem că vom ajunge să avem bande care ies cu bâtele pe stradă și își bat vecinii, pe cei care deranjează în trafic… E prea multă violență și prea multă toleranță„, a declarat Traian Băsescu, la .

Reacția lui Băsescu după eșecul de la Zenica

Referitor la eșecul cu Bosnia, în urma căruia România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026 prin grupa din preliminarii, Traian Băsescu a recunoscut că rezultatul l-a afectat, mai ales că am avut avantaj la pauză.

“Mă doare sufletul. După ce am condus cu 1-0, să pierdem…”, a fost reacția scurtă a lui Băsescu.

Ce au scandat maghiarii după evenimentele din Bosnia

Revenind la scandalul monstru de la Zenica, amintim că bosniacii au fost susținuți, duminică, de maghiari. Pe parcursul partidei Ungaria – Irlanda, scor 2-3, .

“La un moment dat, din tribune s-au auzit strigăte de ‘Bosnia, Bosnia’. Ceea ce a arătat clar că fanilor maghiari nu le-au plăcut provocările românilor. Anterior scandaseră ‘Serbia, Serbia’ și îl susținuseră deschis pe criminalul de război condamnat Ratko Mladic”, relatează site-ul bosniac .