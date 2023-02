Traian Băsescu jr. a împlinit opt ani! Cum arată singurul fiul al Elenei Băsescu

Fiul Elenei Băsescu a împlinit opt ani! Traian Jr. a fost sărbătorit de părinții lui și de prieteni, ocazie cu care mama sa a postat mai multe imagini.

Traian Băsescu jr. a împlinit opt ani!

Nepotul lui Traian Băsescu a împlinit opt ani. Numit după acesta, Traian Băsescu Jr a fost sărbătorit într-un cadru restrâns.

În imaginile postate pe rețelele de socializare de fiica cea mică a fostului președinte aceasta apare cum îl ține strâns în brațe pe fiul său care are un balon ce îi poartă numele și cu vârsta pe care a împlinit-o.

De asemenea, Traian Băsescu Junior își sărută mama în imagini, semn că între cei doi există o relație foarte bună.

Elena Băsescu crește trei copii

Traian Junior este singurul băiat al Elenei Băsescu, de pe vremea când era căsătorită cu Bogdan Ionescu. Aceștia mai au împreună încă un copil, pe Sofia Anais, care s-a născut în anul 2013.

La trei ani de la nașterea acesteia, Elena Băsescu și soțul ei au decis să divorțeze și au luat-o pe căi separate. Ulterior, Elena Băsescu și-a refăcut viața cu Cătălin Tomată, alături de care a mai avut o fetiță.

Elena Băsescu spunea despre rolul de mamă că este cel mai important din viața ei și are foarte mare grijă de educația copiilor săi.

Tocmai de aceea, la care merg cei trei copii ai săi.

Taxa la care învață copii Elenei Băsescu este de aproape 800 € pe lună și în total pe un singur an cursurile ajung să coste circa 9500 de euro pentru un singur copil.

De altfel, Traian Băsescu o dădea exemplu pe și că produce proprii bani.

„Fiica mea este singură, divorţată şi are trei copii şi îi creşte. Dacă vrei să creşti trei copii îi creşti. Şi nu plecaţi de la premiza că îi dă tata bani. Nu. Are şi o mică firmă care are succes tot mai mare. Uite că are trei copii. Nu e scuză că nu ai condiţii să creşti copilul. Ai condiţii să creşti trei copii. Văd că îi creşte destul de bine“, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, conform postului de radio RFI România.