Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu, fost mogul media și controversat om de afaceri. Cei doi se războiesc în declarații de aproape 20 ani, motiv pentru care, în trecut, au mai existat două litigii între ei.

Traian Băsescu l-a dat în judecată pe ”părintele FNI”

Traian Băsescu îl cheamă în instanță pe Sorin Ovidiu Vîntu, ”părintele FNI”. Fostul președinte al României a înregistrat o acțiune civilă, la Tribunalul Ilfov, la mijlocul lunii decembrie. Obiectul dosarului este ”acțiune în răspundere delictuală”, ceea ce înseamnă că fostul lider politic consideră că afaceristul i-a creat un prejudiciu printr-o faptă ilicită iar acum solicită să fie despăgubit.

Instanța ilfoveană nu a stabilit încă primul termen iar până în prezent nu se cunoaște valoarea despăgubirilor pe care Băsescu o solicită de la Vîntu.

Cele mai recente declarații ale lui Sorin Ovidiu Vîntu ce fac referire la Traian Băsescu datează din prima jumătate a anului trecut, atunci când SOV a spus că fostul președinte a permis Statelor Unite să controleze România și că a ”vândut” țara.

Sorin Ovidiu Vîntu l-a numit ”trădător” pe fostul președinte

„Băsescu a pus la dispoziție Americii serviciile de informații române. Altfel încât serviciile de informație române au fost coordonate de FBI. Mai departe. Serviciile de informație române coordonate de către FBI au penetrat toate instituțiile statului român.

Repet, Băsescu a fost un instrument de doi bani. Dar care și-a făcut treaba, de-aia e în libertate. (…) A vândut această țară pentru a-și putea păstra funcția și libertatea. Este cel mai mare trădător pe care România l-a avut după Pacepa”, a declarat Sorin Ovidiu Vîntu, într-un interviu la Realitatea Plus.

Cum l-a ”ajutat” SOV să câștige două rânduri de alegeri pentru Cotroceni

Relația dintre Sorin Ovidiu Vîntu și Traian Băsescu a fost una cu adevărat efervescentă. În 2004, cei doi erau în relații bune, iar înainte de cei doi s-ar fi întâlnit într-o parcare din Tâncăbești pentru a discuta despre o posibilă susținere din partea trustului Realitatea-Cațavencu, deținut la acea vreme de SOV (Băsescu a negat că i-ar fi solicitat ajutorul lui Vîntu). De altfel, omul de afaceri a dezvăluit că s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu Băsescu, inclusiv în timpul referendumului din 2007.

În 2009, Sorin Ovidiu Vîntu i-a dat din nou o mână de ajutor lui Traian Băsescu, chiar dacă cei doi deveniseră în mod oficial inamici. A fost celebra replică pe care fostul președinte i-a dat-o contracandidatului său, Mircea Geoană, în direct, invocând o vizită nocturnă la vila de pe strada Paris: ”Nici azi nu vă place vântul? Azi-noapte v-a plăcut. Ce ați căutat la domnul Vîntu acasă?”.

Incapacitatea lui Geoană de a explica vizita la ”mogul” a reprezentat momentul decisiv care a înclinat balanța voturilor în favoarea lui Traian Băsescu.

Și Vîntu l-a dat în judecată pe Băsescu

Tot în 2009, SOV l-a dat în judecată pe Băsescu, solicitând după ce fostul președinte a declarat că omul de afaceri ar fi dat un ”tun” de 60 de milioane de euro, bani proveniți dintr-o rambursare ilegală de TVA la finalul guvernării Tăriceanu.

Al doilea proces au vizat afirmații de același tip, pe care Băsescu le-a făcut într-un studio de televiziune. Omul de afaceri a cerut, și în acest caz, tot un milion de euro.

În 2012, magistrații au respins ambele acțiuni ale lui Sorin Ovidiu Vîntu, după ce acesta a renunțat să se mai prezinte la tribunal.

SOV se consideră victima fostului președinte

Sorin Ovidiu Vîntu a fost eliberat condiționat în martie 2020, iar de atunci și-a făcut un obicei din a-și posta opiniile pe platformele de social media. Considerat odinioară unul dintre cei mai bogați români, el și-a petrecut mai mulți ani în detenție, după ce a fost cercetat în mai multe dosare penale (scandalul FNI, dosarul Petromservice sau cel de favorizare a infractorului în cazul lui Nicolae Popa).

SOV a declarat în mai multe rânduri că dosarele în care a fost condamnat au fost politice și că l-au avut în spate pe Traian Băsescu, el considerându-se o țintă predilectă a regimului din timpul în care acesta era la Cotroceni.