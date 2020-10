Traian Băsescu, la Curtea Supremă! Astăzi se judecă recursul în dosarul „Petrov”

Secţia de Contencios Administrativ a Înaltei Curţi de Casație și Justiție va lua în discuție în cursul zilei de vineri, 16 octombrie recursul formulat de Traian Băsescu în dosarul „Petrov”. În primă instanță, pe 20 septembrie 2019, instanța a dat câștig de cauză Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), constatând calitatea de colaborator al Securității pe când era student la Institutul de Marină.

Concret, fostul președinte al României este acuzat că folosea numele conspirativ „Petrov” pentru a furniza diverse informații cu privire la comportamentul, atitudinea și poziția colegilor săi față de regimul comunist.

Imediat după decizie, Băsescu, actualmente europarlamentar PMP, a atacat decizia la Instanța Supremă, susținând în apărarea sa că nu avea cunoștință de un nume conspirativ care să-i fi fost alocat. De asemenea, a declarat în repetate rânduri că rapoartele sale sunt semnate „căpitan Traian Băsescu”.

„Nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba de documente din Institutul de Marină. Erau contrainformaţii militare despre care recunosc că la 21 de ani habar n-aveam că sunt parte a Securităţii.

Pentru mine este o oarecare amărăciune, după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securităţii şi le-am transferat către CNSAS, din dispoziţia mea am deschis arhivele Comitetului Central. Acum să am un asemenea verdict… Voi încerca să merg până la capăt, uzând de toate drepturile constituţionale pentru clarificarea lucrurilor”, a declarat Traian Băsescu într-un interviu acordat recent.

CNSAS a dat verdictul de colaborare cu Securitatea după ce la dosarul său au apărut noi probe potrivit cărora fostul președinte și-a „turnat” colegii de facultate, semnând note cu numele conspirativ ”Petrov”.

De altfel, acesta a recunoscut în instanță că a transmis colonelului de contrainformaţii Tudor două note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină. A negat, în schimb, existența numelui conspirativ.

„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale.

Navele româneşti operau în toate porturile lumii şi la Secţia comercială studenţii erau familiarizaţi şi pregătiţi pentru contacte cu străini. Niciodată nu am considerat că acele relaţii ale noastre cu studenţii cehi puteau fi condamnate. Nu ne ascundeam, pentru că nimeni nu ne interzicea.

Mă obliga legea să-i răspund (n.r. colonelului de contrainformații Tudor). În ceea ce priveşte sancţiunile, când eşti elev militar poţi fi exmatriculat”, a spus Traian Băsescu în fața instanței de judecată.