Traian Băsescu plânge de mila PNL. „Mi se rupe sufletul să-i văd pe Boc, Falcă și Blaga comasați cu PSD”

Fostul lider al României, s-a arătat îngrijorat de comasarea alegerilor și candidatura comună a PNL și PSD pentru un tur de scrutin. Acesta a fost internat

Băsescu își deplânge foștii colegi de partid

miercuri seara, 21 februarie, într-o intervenție la postul , despre cât de îngrijorat este pentru Boc, Blaga și Falcă, membrii PNL, să candideze cu PSD pe aceleași liste electorale.

Întrebat dacă consideră comasarea alegerilor legală, Traian Băsescu a declarat că lasă această evaluare în mâinile specialiștilor de la Curtea Constituțională. El a subliniat că este o lipsită de moralitate în procesul electoral, sugerând că interesele politice au înlocuit principiile morale.

„Nu aș discuta despre legalitate, las specialișii de la CCR să se pronunțe. Vă rog să mă credeți că, gândindu-mă la Boc, Blaga, Falcă, se rupe sufletul în mine să-i văd comasați pe liste comune cu PSD. Asta e viața și politica.

Este păcat că ne jucăm de-a democrația. Are multe jocuri care se pot face, dar are și rigori. Alegerea președintelui, alegerea parlamentarilor, primarilor, înseamnă elemente de rigoare, care să nu se amesteci. Ce înțelege electoratul care merge la locale și europarlamentare”, a spus Băsescu la Realitatea PLUS.

Băsescu crede că românii sunt manipulați

Fostul președinte al țării a criticat faptul că alegătorii sunt manipulați și că sistemul politic încearcă să rămână neschimbat prin această comasare. Aceasta a adăugat că ideea de a avea candidați comuni între PNL și PSD pare ireală și inacceptabilă din perspectiva sa.

„Nu cred că alegerile astea au ceva moral în ele, au doar interese. Nu este vot liber, este vot calculat. Românii vor fi duși într-un sistem politic astfel încât nimic să nu se schimbe. Dar se va schimba.

Să ai candidați comuni între PNL, în care este Boc, Blaga, Falcă și mulți alții, cu PSD mi se pare ireal. Mi se pare că nu e posibil să ai liste comune”,a spus Traian Băsescu pentru sursa citată.

PNL și PSD s-au comasat pentru alegerile din 2024

Miercuri, 21 februrarie, liderii Coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au transmis că au ajuns la un acord referitor la comasarea alegerilor, stabilind ca alegerile europarlamentare și cele locale să aibă loc împreună în data de 9 iunie.

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a precizat că partidul său și PSD-ul vor concura împreună la alegerile europarlamentare, dar vor avea liste separate pentru alegerile locale.

De partea cealaltă, Marcel Ciolacu a argumentat că această abordare va contribui la contracararea extremismului și că decizia de a comasa alegerile nu subminează democrația, ci o promovează.