Traian Băsescu se declară „îngrijorat” după ieșirea din secția de vot. „Avem și o propagandă extraordinară”

Traian Băsescu a mers, alături de soția sa, să aleagă noul primar al Capitalei. La ieșirea din secție, acesta s-a declarat „îngrijorat”. Ce a declarat fostul președinte
Codrina Menţel
07.12.2025 | 10:38
Traian Băsescu se declară „îngrijorat” după ieșirea din secția de vot. Foto: hepta.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a mers în dimineața zilei de dumincă, 7 decembrie, pentru a-și exprima votul pentru alegerile din Capitală. Acesta a fost însoțit la urne de soția sa, Maria Băsescu. Fostul șef al statului s-a declarat ingrijorat și a afirmat că „avem o propagandă formidabilă”.

Traian Băsescu: „Am venit la vot îngrijorat”

La ieșirea de la urne, fostul președinte Traian Băsescu a fost așteptat de jurnaliști. El a afirmat, în primul și în primul rând, că a venit la vot „îngrijorat”, deoarece „România nu este într-o situație grozavă”, iar aceste alegeri pentru Primăria Capitalei nu vor rezolva problemele.

De asemenea, fostul șef al statului a declarat că există o „propagandă extraordinară” și a adus aminte de anularea alegerilor din 2024. În același timp, el a subliniat că „România nu are o politică externă”.

„Am venit la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile. Indiferent de rezultat datoria excesivă rămâne. Măsurile care trebuiesc luate sunt dure, nepopulare. Mai avem și o propagandă extraordinară: nu tragem la răspundere pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care vor să rezovle.

Nu ne interesează de anularea alegerilor, ci de președinte. Suntem într-o dezbatere extrem de toxică. Statele Unite mai au un pic și declară cel mai bun aliat Rusia. România nu are o politică externă. Oamenii politici au ajuns la un stadiu în care politicienii nu mai bun interesele de stat în față, ci de partid”, a spus Băsescu la ieșirea din secția de votare.

Ce spunea Traian Băsescu despre candidații la Primăria Capitalei

La începutul lunii noiembrie, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a precizat că se bucură de faptul că toți politicienii vor să fie în fruntea Primăriei Capitalei, însă a menționat trei candidați pe care îi considera puternici. Cât despre câștigător, acesta a menționat, atunci, că nu are un pronostic clar.

„Sigur o să votez. Mă uit aşa, e o competiţie bună. Avem doi primari de sector care au obţinut scoruri bune la realegere, Ciucu şi Băluţă. Avem un fost ministru al Transporturilor, pe domnul Drulă. Deci avem trei candidaţi cu experienţă în administraţie”, a afirmat fostul preşedinte la Tvr Info.

