Traian Băsescu susține revenirea la serviciul militar obligatoriu: ”România nu ar rezista atacurilor la care e supusă Ucraina”

Invitat la un post de televiziune, Traian Băsescu a spus că serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus de urgență în țara noastră. Fostul președinte spune că România nu ar rezistat mult timp unui posibil atac din exterior.

La începutul acestui an, șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a atras atenția asupra faptului că România are nevoie rapid de o nouă lege privind pregătirea populației pentru apărare.

Imediat, șeful Asociației Ofițerilor în Rezervă, Virgil Bălăceanu, , în lipsa unei actualizări a legislației actuale din țara noastră.

În contextul amenințărilor tot mai serioase din est, acolo unde Rusia câștigă tot mai mult teren pe câmpul de luptă din Ucraina, vocile care cer revenirea la serviciul militar obligatoriu se înmulțesc.

Președinte al României timp de 10 ani (2004-2014), Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. El spune că Armata Română n-ar putea rezista unui atac similar celui din Ucraina.

În opinia acestuia, pentru o mai bună pregătire a capacităților defensive ale țării noastre, stagiul militar ar trebui să fie obligatoriu pentru tinerii până în 35 de ani.

”Trebuie spus un lucru: stagiul militar nu este abolit în România. Corect, este suspendat prin lege, doar suspendat în 2007. Oricând se poate renunța la suspendarea la care ne dă dreptul legea.

Îi văd pe unii politicieni și unii militari că spun da, da. Să nu vă speriați că vă luăm doar 100 de zile. Vă dăm să mâncați, vă dăm pușcă, vă dăm haine, vă dăm ghete. La plecare vă dăm trei salarii.

Eu le-aș spune dragi tineri, până la 35 de ani vă dau bocanci, vă dau pușcă, vă dau uniformă, vă dau uniformă, vă dau cască, vă dau raniță. Și un an de zile ne instruim să ne putem apăra țara”, spune Băsescu, pentru .

Băsescu: ”România nu ar rezista atacurilor la care e supusă Ucraina”

Traian Băsescu face o paralelă între situația în care se află acum Ucraina și un potențial atac extern asupra țării noastre. El spune că .

”România e în următoarea situație conform Tratatului NATO, Tratatului Atlanticului de Nord, avem obligația să rezistăm trei luni singuri, singuri. Ori Armata Română n-ar putea rezista trei luni.

Este o realitate. România nu poate rezista la un atac de genul celor pe care le primește Ucraina în zona Harkov, să spunem, sau Donetk, sau Donbas, sau Lugansk. Nu poate rezista trei luni, pentru că nu are nici tehnica de luptă, nu are nici numărul de soldați, nu are nici muniția necesară să reziste”, a mai declarat Traian Băsescu.