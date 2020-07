Traian Băsescu, tentat din nou de Primăria Capitalei. Condițiile în care ar putea candida din nou

Traian Băsescu a avertizat, într-o emisiune la B1 TV, că și-ar putea asuma o candidatură la Primăria Capitalei, în cazul în care partidele de dreapta nu ajung la un acord privind candidaturile la alegerile locale din București.

Anunțul fostului președinte îi vizează, în primul rând, pe cei de la USR-PLUS, despre care europarlamentarul PMP susține că pun condiții greu de îndeplinit pentru ajungerea la un acord între PNL, PMP și USR-PLUS.

În condițiilee în care nu se va ajunge la un acord care să vizeze mai mult decât susținerea candidaturii lui Nicușor Dan la Primăria Generală, PMP va avea candidați proprii, atât la Primăria Generală, cât și la cele de sector.

Băsescu: ”Nu exclud posibilitatea să fiu eu candidatul PMP”

”PMP va trebui să își apere șansele. Nu e o aluzie, e un lucru foarte serios, adică noi sperăm într-o candidatură a dreptei. Dacă vă aduceți aminte, eu am fost cel care a insistat și am fost primul care a lansat ideea Nicușor, candidatul opoziției, candidatul dreptei. Din păcate, înțeleg că USR spune, da, îl susținem pe Nicușor, dar cu asta, basta, n-avem nicio treabă să mergem mai departe! Păi, eu îți dau susținerea la candidatul la funcția de primar general, și tu îmi spui, n-ai nicio treabă la Consiliu. Păi, fără candidat la Primărie, n-o să am niciun consilier general”, a declarat Traian Băsescu, citat de către romaniatv.net.

În lipsa unui acord care să fie acceptat și de USR, PMP va avea candidat propriu, Traian Băsescu luând în calcul să-și asume candidatura.

”Dacă se reușește o coalizare a dreptei, foarte bine, PMP va participa la ea, plecând de la susținerea pentru candidatul la primar general. Dacă nu se reușește o alianță, PMP va trebui să își apere șansele, și atunci un candidat din interiorul PMP este obligatoriu să se afle pe piața politică. Nu exclud posibilitatea ca acel candidat să fiu eu”, a declarat fostul preşedinte.

Întrebat dacă este adevărat că ar candida dacă și Victor Ponta va intra în cursa pentru Primăria Bucureștilor, Băsescu a răspuns: ”Pentru mine e interesantă orice confruntare politică. Orice competiție este un lucru pe care e păcat să îl refuzi. Dacă ai ocazia să intri într-o competiție, intră”.

