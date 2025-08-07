News

Traian Băsescu va primi din nou vilă de la stat și indemnizație lunară, după ce CCR i-a redat privilegiile pierdute

Traian Băsescu va primi din nou vilă de protocol, după ce CCR a decis să retragerea privilegiilor de fost președinte al României a fost neconstituțională.
Mădălina Cristea
07.08.2025 | 17:58
Traian Băsescu va primi din nou vilă de la stat. Vești bune pentru fostul președinte al României. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Traian Băsescu a făcut o cerere oficială către Administrația Prezidențială: fostul președinte vrea din nou vila de protocol și banii pierduți în urmă cu trei ani. Solicitarea vine la scurt timp după ce Curtea Constituțională a decis că legea care l-a lăsat fără aceste drepturi este neconstituțională.

Traian Băsescu va primi din nou vilă de protocol de la stat

Administrația Prezidențială a răspuns deja cererii fostului președinte. Instituția a confirmat că aplicarea deciziei Curții Constituționale publicată pe 1 iulie 2025 este în curs. Aceasta vizează legea modificată în 2021, care permitea retragerea privilegiilor foștilor șefi de stat în cazul unei decizii definitive privind colaborarea cu Securitatea.

„Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 lit. a) și b) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-un răspuns al Cotrocenilor la solicitarea Antena3.

Fostul președinte cere și plata indemnizației lunare pierdute

Fostul șef de stat cere plata indemnizației lunare echivalente cu 75% din salariul actual al președintelui. Această sumă, susține el, i se cuvine din 23 martie 2022, când i-au fost retrase toate beneficiile. Cuantumul exact urmează să fie stabilit într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel București.

Vineri, 8 august, Guvernul va analiza un proiect de hotărâre care prevede atribuirea unei noi reședințe oficiale pentru Băsescu. Este vorba despre schimbarea destinației unui imobil administrat de RA-APPS, în baza legii privind drepturile foștilor președinți.

Decizia Curții Constituționale din iulie a venit în urma unei sesizări făcute de Curtea de Apel București, unde Traian Băsescu a atacat legalitatea retragerii pazei SPP. Magistrații au stabilit că modificarea din 2021 a Legii 406/2001, prin care Băsescu a pierdut privilegiile, încalcă principiul legalității. Legea permitea retragerea drepturilor în cazul unei decizii definitive privind colaborarea cu Securitatea.

În martie 2022, ICCJ a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea, sub numele de „Petrov”. În baza acestei decizii, fostul președinte a pierdut vila de protocol, indemnizația și protecția SPP. După hotărârea CCR, toate aceste beneficii îi revin.

