Traian Berbeceanu anunță măsuri dure în București. Cum vrea să evite carantinarea Capitalei

Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a anunțat o serie de controale inopinate la diferite instituții, pentru a vedea dacă se respectă regulile anti-Covid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acolo unde nu se respectă regulile sanitare va răspunde șeful instituției respective, anunță Berbeceanu.

Măsurile dure sunt menite de a evita o carantinare a Capitalei, în condițiile în care spitalele sunt tot mai pline și secțiile ATI nu mai fac față.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Traian Berbeceanu e decis să evite carantinarea Bucureștiului

Viitorul viceprimar al Capitalei, Vlad Voiculescu, declarase deja că va propune carantinarea totală a Bucureștiului, pentru că secțiile ATI sunt pline.

„Aproape 10 mii de cazuri în ultimele șapte zile. Secțiile ATI sunt pline. Dacă lucrurile continuă așa, cu siguranță va trebui luată în considerare, inclusiv, solicitarea de carantină. Voi avea o discuție cu Primarul General mai târziu, astăzi”, a declarat Voiculescu, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

În replică, Prefectul Berbeceanu a anunțat pentru G4Media că va efectua controale inopinate în diferite zone și instituții, pentru a se asigura că toate regulile sanitare sunt respectate.

Unde nu sunt respectate regulile vor fi trași la răspundere șefii acelor instituții. Miercuri, 9 decembrie, se vor întâlni la ora 10:00 toți șefii instituțiilor de control care au în atribuții gestionarea crizei COVID-19 în Capitală, pentru a spori supervizarea măsurilor de protecție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, referitor la situația infectărilor pe sectoare, Traian Berbeceanu a remarcat că aceasta e uniformă în toate zonele din București, fără diferențe majore.

Traian Berbeceanu nu a scăpat de infectarea cu Covid-19, deși a respectat la rândul său toate regulile de protecție: „Sunt în izolare la domiciliu de mai multe zile, sunt bine deși am fost testat pozitiv. Nu am simptome iar analizele și CT-ul au dat rezultate foarte bune. Am respectat regulile de distanțare fizică, am purtat mereu mască de protecție și totuși m-am contaminat. Însă, sunt absolut sigur, faptul că m-am protejat m-a ajutat ca încărcătura virală să fie mică și să fac o formă ușoară a bolii”.

ADVERTISEMENT