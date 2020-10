Traian Berbeceanu este noul prefect al Capitalei! A depus jurământul: „Sunt vremuri cu provocări mari”

Validat în funcția de prefect al Capitalei după demiterea lui Gheorghe Cojanu, care declarase într-o emisiune televizată că nu cunoaște numărul exact al cazurilor noi de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV-2, Traian Berbeceanu îi asigură pe bucureșteni că le va oferi „soluții, nu justificări”.

„Sunt vremuri deosebite, cu provocări mari. Am convingerea că împreună putem face față”, a mai spus fostul șef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela. Totodată, acesta a promis că primarul ales, Nicușor Dan, se va bucura de sprijin deplin în rezolvarea problemelor cu care se confruntă Bucureștiul.

Dincolo de validarea lui Berbeceanu, Guvernul a decis în ședința de joi eliberarea din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti a Matildei-Nicoleta Goleac.

Capitala are prefect. Traian Berbeceanu a depus jurământul

„Învestirea în funcția de prefect al Municipiului București mă onorează. Sunt vremuri deosebite, cu provocări mari. Am convingerea că împreună putem face față. Vreau să îi asigur pe colegii din prefectură de tot sprijinul meu și de faptul că le vom oferi bucureștenilor soluții, nu justificări.

Am fost funcționar public cu statut special vreme de 25 de ani, perioadă în care am fost ofițer în cadrul Poliției Naționale. Odată cu trecerea mea în rezervă prin pensionare, această calitate a încetat, iar acum am fost retrecut în Corpul funcționarilor publici pentru a putea să ocup această demnitate. Totul s-a făcut în condițiile legii cu respectarea totală a prevederilor legale.

Aș prefera să nu discutăm la acest moment despre decizii, urmează să convoc Colegiul prefectural, să mă întâlnesc cu colegii, să discutăm pentru a evalua împreună situația din toate punctele de vedere și de abia atunci vom putea discuta despre decizii.

Cel puțin în opinia mea, mă califică faptul că sunt un om responsabil, că am suficientă experiență în administrație și că împreună cu colegii și profitând de expertiza acestora vom face lucruri bune pentru bucureșteni.

O evaluez ca pe o misiune foarte grea, în special în aceste vremuri grele de pandemie. Urmează și sezonul rece deci vor urma pregătirile pentru sezonul rece, urmează și alegerile parlamentare și vom avea foarte multe activități de desfășurat și va fii foarte greu”, a declarat Traian Berbeceanu după depunerea jurământului.