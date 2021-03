Traian Berbeceanu, înlocuit din funcția de prefect al Capitalei. Cine i-a luat locul

Traian Berbeceanu va fi înlocuit din funcția de prefect al Capitalei cu Alin Stoica, președintele PLUS Sector 6.

Berbeceanu, susținut de PNL, a fost prefect al Capitalei timp de patru luni, însă negocierile din interiorul Coaliției au dus la înlăturarea sa.

Alin Stoica este de profesie avocat, iar între 2016 și 2018 a reprezentat societatea civilă în una dintre comisiile Consiliulu Economic și Social, conform Mediafax.

„USR PLUS București îl propune pe Alin Stoica pentru funcția de prefect al Capitalei. USR PLUS înțelege să respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucureșteni ca principala forță politică în care aceștia au încredere, reconfirmată la alegerile parlamentare, asigurând monitorizarea ș susținerea programului de guvernare și a reformelor și prin instituția Prefectului”, a transmis alianța USR PLUS.

„Decizia BN a fost luată la propunerea Biroului Municipiului București, care, pentru a ajunge la această decizie, a luat în considerare propuneri venite de la Birourile Filialelor din cele 6 sectoare. În analiza propunerilor, au contat educația (studii superioare juridice sau administrative fiind un avantaj) și experiența (în domeniul juridic sau administrativ) dar și asumarea de roluri de leadeship intern, fiind considerat un avantaj exercitarea unui astfel de rol. De asemenea, a contat și implicarea în activitatea PLUS, atât organizatorică cât și politică. În urma acestui proces, trei propuneri au fost transmise către Biroul Național, care a luat decizia finală”, este precizat într-un comunicat de presă.

Alin Stoica a vorbit deja despre depolitizarea administrației publice și este convins că va putea face ceva în acest sens.

„Voi pune accent, în aplicarea programului Guvernului la nivelul Bucureștiului, pe reforma administrației. Avem nevoie ca de aer de profesionalizare și depolitizare dacă vrem să schimbăm cu adevărat modul în care a funcționat România până acum. Îmi propun o cooperare foarte bună cu toate organele administrației publice locale, indiferent de culoarea politică, pentru că interesul cetățeanului este pe primul loc. Nu în ultimul rând, îmbunătățirea siguranței cetățenilor va fi un aspect-cheie al mandatului meu. Vom continua inițiativele bune, deja începute, și vom demara altele, doar după ce ne vom consulta cu toate părțile implicate”, a declarat Alin Stoica.

