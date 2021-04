Traian Berbeceanu, numit manager public în Deva. Ce atribuții va avea fostul prefect al Capitalei

Traian Berbeceanu a fost numit în funcția de manager public al orașului Deva. Anunțul a fost făcut de primarul orașului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„De astăzi, domnul Traian Berbeceanu este manager public al municipiului Deva. Am semnat dispoziția”, a anunțat luni, într-o conferință de presă, primarul orașului Deva, Nicolae Florin Oancea, potrivit Mediafax.

Traian Berbeceanu a fost prefect la Capitalei până la date de 3 martie. Atunci a fost înlocuit de Alin Stoica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce atribuții va avea Traian Berbeceanu în funcția de manager public al orașului Deva

„Atribuțiile pe care le am eu ca primar le va avea și el ca manager public, va răspunde și de Poliția locală, de Direcția de Asistență Socială și de Direcția de fonduri europene”, a spus primarul din Deva.

„Sunt încântat că am revenit în orașul unde m-am născut, unde am crescut și unde m-am format profesional, unde am performat și cred că a venit momentul să dau înapoi Devei măcar o parte din ce mi-a dat timp de 50 de ani”, a spus Traian Berbeceanu.

ADVERTISEMENT

Poreclit Corrado Cattani de România, Berbeceanu s-a implicat într-un dosar al cămătarilor din Hunedoara și a destructurat gruparea lui Cristian Litera şi a omului de afaceri Alin Simota, judecaţi pentru că au coordonat un clan specializat în cămătărie, şantaje, infracţiuni cu violenţă și lipsire de libertate.

Traian Berbeceanu, membru PNL din iulie 2020

Pentru că este partidul care poate să repornească România. Pentru că PNL!. Unde în PNL? Jos, la talpă, în linia întâi. Voi fi un simplu membru de partid, fără să vizez vreo funcţie de conducere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu mă interesează vreo candidatură personală, nu îmi doresc niciun loc pe vreo listă. Dar voi susţine, cu toată puterea şi priceperea, candidaţii desemnaţi, având convingerea că, împreună, avem şansa să schimbăm “culoarea” judeţului”, scria Traian Berbeceanu pe o rețea de socializare în momentul aderării.

Traian Berbeceanu a fost în trecut șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia.

ADVERTISEMENT