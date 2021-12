Privește: A apărut trailerul “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”! Când se vede filmul pe HBO MAX

În urmă cu 20 de ani a avut loc premiera primului film din seria „Harry Potter”, așa că producătorii au decis să le pregătească fanilor o surpriză. Pe 1 ianuarie 2022 va fi lansat, pe HBO MAX, filmul special care va marca reuniunea celor mai iubite personaje. În teaserul de pe YouTube putem observa cum personaje precum Hagrid sau Arthur Weasley primesc scrisori din partea școlii Hogwarts și se urcă în trenul Hogwarts Express.

HBO MAX a lansat primul trailer al filmului „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”

Pe canalul oficial de YouTube HBO MAX a apărut azi, 6 decembrie, primul teaser al filmului special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”. În doar 11 ore, videoclipul a adunat peste 6oo de mii de vizualizări, iar fanii care așteptau cu nerăbdare momentul au încercat să ghicească în comentarii care vor fi surprizele de această dată.

Când are loc premiera Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwart

De la premiera filmului „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” care are loc pe 1 ianuarie 2022 va lipsi, însă, scriitoarea JK Rowling. Aceasta nu a fost invitată, deoarece a fost implicată în multe scandaluri din cauza părerilor sale homofobe pe care le-a împărtășit cu urmăritorii săi pe diferite rețele de socializare. De pe lista invitaților nu vor lipsi actori precum Daniel Radcliffe, Emma Watson , Rupert Grint, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Ralph Fiennes și Chris Columbus.

ADVERTISEMENT

Cine difuzează Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwart

Filmul Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwart va putea fi văzut pe HBO MAX, pe 1 ianuarie 2022, și marchează peste 20 de ani de când Harry Potter a intrat pentru prima dată în casele copiilor, devenind una dintre cele mai urmărite francize.

Actorii Daniel Radcliffe, Emma Watson şi Rupert Grint aveau 10, 11 ani în momentul în care au primit rolurile care aveau să le marcheze carierele pentru totdeauna. . Acțiunea care se bazează pe și îi avea în prim plan pe Harry, pe Ron și pe Hermione. Deoarece aveau o vârstă fragedă în momentul în care au cunoscut celebritatea, cei trei actori nu au reușit să valorifice foarte bine șansele pe care le aveau, așa că au ajuns să se confrunte cu intrarea în anonimat.

ADVERTISEMENT

Actorii care fac parte din distribuția noului film

Așa cum era de așteptat, din filmul special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwart” nu puteau lipsi actorii care au interpretat rolurile principale în toate cele opt filme. Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint vor intra din nou în lumea magică a lui Harry Potter. Lor li se vor alătura și actori precum Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Matt Lewis şi Tom Felton. Actori precum Paul Ritter, Dave Legeno, Alan Rickman, Richard Griffiths și Richard Harris nu au apucat să sărbătorească alături de colegii săi, deoarece s-au stins din viață între timp.

Daniel Radcliffe și lupta cu alcoolul

Daniel Radcliffe a interpretat rolul lui Harry Potter de-a lungul celor opt filme care au apărut. Actorul susține că, dintre toate rolurile pe care le-a avut de-a lungul anilor, cel care l-a ajutat cel mai mult a fost cel al lui Harry Potter. Chiar dacă se bucura de un succes răsunător, Daniel a avut parte de probleme uriașe după ce s-a ales cu o dependență de alcool. Actorul a ales să se refugieze în consumul de băuturi alcoolice în momentul în care și-a dat seama că există posibilitatea să nu mai primească niciun rol într-un alt film după terminarea seriei „Harry Potter”. Timp de câțiva ani, Daniel Radcliffe s-a luptat cu dependențele sale, dar, după ce a obținut alte roluri în diferite filme, a renunțat la alcool.

ADVERTISEMENT

În prezent, Daniel Radcliffe are o relație de mai bine de 9 ani cu frumoasa Erin Drake. Actorul a jucat de-a lungul anilor în filme precum „Horns”, „Swiss Army Man”, , „How to Succeed in Business Without Really Trying”, „The Cripple of Inishmaan”, „The Lifespan of a Fact”, „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend”, „The Woman in Black”, „Kill Your Darlings”, „Victor Frankenstein” sau în „Jungle”.

Emma Watson s-a axat mai mult pe educație

După ce s-au încheiat filmările pentru ultimul film din seria „Harry Potter”, Emma Watson a ales să dispară pentru o vreme din lumina reflectoarelor. Actrița s-a concentrat mai mult pe învățătură, urmând cursurile Universității Brown până în 2014. Treptat, s-a detașat complet de rolul pe care l-a avut alături de Daniel Radcliffe și a ales să apară în fața oamenilor doar pentru a-și susține părerile legate de feminism.

ADVERTISEMENT

În 2019, Emma Watson a apărut alături de omul de afaceri Leo Robinton, cu care are o relație chiar și acum. Deși nu a mai avut parte de roluri la fel de memorabile, Emma a jucat în filme precum „My Week with Marilyn” (2011), „The Perks of Being a Wallflower” (2012), „The Bling Ring” (2013), „Little Women”, „Noe”, „Colonia” și „Frumoasa și bestia”.

Rupert Grint susține cauzele umanitare

Rupert Grint a fost dat uitării destul de repede imediat după ce filmările au luat sfârșit. Actorul a mai încercat să apară în diferite producții, însă niciuna nu i-a oferit succesul pe care l-a avut la începutul anilor 2000. Fostul coleg al lui Daniel a jucat în producții precum „Into the White (2012)”, „CBGB” (2013) și „Servant”. În ultimii ani, Rupert a ales să se dedice cauzelor umanitare, astfel organizând periodic strângeri de fonduri pentru Royal National Lifeboat Institution.

ADVERTISEMENT

Actorul a devenit, pentru prima dată, tată în 2020, când soția sa, Georgia Groome, a adus pe lume o fetiță. Rupert încearcă să își țină departe de ochii curioșilor familia, tocmai pentru că nu își dorește ca fiica sa să fie afectată în vreun fel de publicitatea negativă.