„Trăim o mică dramă. N-am fost pregătiți pentru meciul ăsta!”. Sorin Cârțu, analiză dură după Rapid – Craiova 1-0: „E un tip distrat pentru poziția lui”

. Sorin Cârțu nu a rezistat și a criticat dur meciul slab făcut de elevii lui Constantin Gâlcă.

Sorin Cârțu, fără menajamente la adresa jucătorilor de la Universitatea Craiova

Lupta pentru accederea în play-off în acest sezon este una acerbă. Universitatea Craiova a început acest an extrem de dezamăgitor, remizând acasă cu Dinamo și pierzând în deplasare cu Rapid.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a analizat partida de sâmbătă seară din Giulești. Președintele oltenilor a avut un nou discurs vehement, , după ce a văzut prestația jucătorilor Universității Craiova.

„N-am reușit nimic…”

„Nu suntem într-o situație bună, trăim o mică dramă. Trebuie să conștientizăm și să luăm atitudine. N-am reușit nimic… n-am reușit să sărim peste Dinamo etapa trecută și nici să oprim apropierea Rapidului față de noi.

Acum se dovedește antrenorul, cum gestionează această criză. Avem acum 3 meciuri și speranțele noastre sunt de 9 puncte. Șumudică a făcut o alegere reală pentru partida cu noi, 5 oameni pe spate. Trebuie să îți iei niște măsuri în cazul acesta.

Oshima este un tip distrat pentru poziția pe care o are. Nu e prima dată când nu oferă siguranță fundașilor centrali. Eu l-aș fi pedepsit și pentru ce a făcut cu Dinamo. Trebuia să stea pe linia porții, ce a căutat să iasă de acolo la cornere.

„Nu am fost pregătiți pentru partida asta, nu am văzut o echipă!”

Nu am fost pregătiți pentru partida asta, nu am văzut o echipă. Nu am avut ocazii, am avut niște oportunități doar. Nu învățăm nimic din ceea ce ni se întâmplă, ca apoi să remediem. Am întâlnit aseară o echipă cu o motivație de nota 10!

Noi am fost sub Rapid. Nu s-a putut face ceva împotriva acestei echipe, au avut o agresivitate pozitivă incredibilă. Au fost montați extraordinar pentru această partidă. Nu au avut o tactică deosebită!”, a spus Sorin Cârțu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova ocupă în acest moment locul 4 în Superliga, cu 36 de puncte. Duminică, 2 februarie, oltenii vor primi vizita celor de la Poli Iași într-un meci programat de la ora 17:15.