Trăirile jucătorilor de la FCSB în meciul tur cu Drita: ”Panica a început încet să ne cuprindă”

FCSB a întors rezultatul întâlnirii cu Drita, însă jucătorii au avut un moment de panică în momentul în care kosovarii au avut 2-0.
Traian Terzian
10.08.2025 | 10:40
Trairile jucatorilor de la FCSB in meciul tur cu Drita Panica a inceput incet sa ne cuprinda
Ce au trăit jucătorii de la FCSB în partida tur cu Drita. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Campioana României s-a impus cu mari emoții în turul cu Drita, dar un jucător de la FCSB a recunoscut faptul că panica s-a instalat după ce formația din Kosovo a marcat golul de 2-0.

Cum au trăit în teren jucătorii de la FCSB partida cu Drita

La două zile după încheierea întâlnirii din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, fundașul Daniel Graovac a recunoscut că ”roș-albaștrii” au avut parte și de noroc astfel încât au reușit să întoarcă rezultatul.

”După eliminarea cu Shkendija, a fost greu să ne revenim mental. Aveam cele mai mari ambiții, obiectivul era calificarea în Champions League și a trebuit să acceptăm faptul că jucăm în Europa League.

Am intrat prost în meciul cu Drita și panica a început încet să ne cuprindă. Totuși, după 0-2 ne-am adunat, am început să jucăm. Am redus din diferență, apoi am marcat eu pentru 2-2 și, pe final, am avut noroc să câștigăm. Acum așteptăm returul mult mai liniștiți”, a declarat Graovac, conform publicației Glas Srpske.

Graovac a vorbit despre concurența de la FCSB

Fundașul bosniac, transferat de FCSB în această vară după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, a precizat că obiectivele la noua echipă sunt câștigarea unui nou titlu și calificarea în grupa de Europa League.

”Mă bucur foarte mult că am câștigat, dar și că am profitat de ocazie și am marcat acel gol. Am o concurență foarte tare pe postul meu, ceilalți trei fundași sunt jucători de echipă națională. Nu e ușor să te adaptezi la un club nou, dar lupt.

Vrem să ne apărăm titlul, dar în acest moment ne concentrăm pe Europa. Dacă ne calificăm în Europa League va fi considerat un succes, iar retrogradarea în Conference League ar fi un eșec”, a spus Daniel Graovac.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
