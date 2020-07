Tramvaie blocate pe șine, după proiectul pilot al primăriei Capitalei. Care este cauza dezastrului

Zeci de tramvaie au rămas blocate pe șine în această dimineață, vineri, 3 iulie, liniile fiind suspendate minute în șir. Vatmanii sunt de părere că masticul turnat de-a lungul liniilor s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, dar aceasta nu ar fi singura cauză.

Vatmanii mai spun că dezastrul de pe liniile de tramvai este produs și din cauza faptului că de la 1 iulie autobuzele au voie să meargă pe șine, măsura fiind luată pentru decongestionarea traficului din Capitală. Este vorba despre autobuzele care circulă pe liniile 135, 182 și 330.

„Am stat tura trecută o oră şi jumătate ca să fac trei staţii. Au băgat autobuzele pe linia de tramvai și masticul acesta nu rezistă la căldură, la 30 de grade se face plastilină, vedeți…”, a declarat unul dintre vatmanii blocați în trafic, relatează digi24.ro.

Zeci de tramvaie, blocate din cauza topirii masticului turnat pe lângă șine

„Intră piciorul în el, și în momentul în care au trecut autobuzele, au luat masticul respectiv și l-au pus pe linie. Și aici e puțin, dar de la Vitan începând, de unde intră mașinile pe linie, așa este”, a continuat vatmanul.

Pentru a remedia situația din această dimineață lucrătorii Societății de Transport București au fost trimiși cu găleți de nisip pe care l-au pus pe liniile de tramvai. A fost luată această decizie ca mijloacele de transport să nu mai alunece și să nu mai rămână blocate.

Călătorii au fost cei mai afectați de această situație neplăcută, mai ales că au fost nevoiți să meargă mai mult pe jos. Din păcate, dezastrul de pe șine nu a avut loc la o singură stație, ci în mai multe zone ale Bucureștiului oamenii au fost nevoiți să o ia la pas.

Călătorii, afectați de traficul blocat pe șinele de tramvai

O femeie care a fost nevoită să coboare din tramvai a declarat că blocajul de pe șine a ținut pe loc 10 – 12 tramvaie, călătorii fiind nevoiți să caute alte soluții pentru a merge în direcțiile unde aveau treabă.

„Ne-a spus domnul vatman că e un blocaj, că este un blocaj, sunt 10 sau 12 tramvaie în față, mi-a arătat șina, probabil din cauza căldurii.

Astăzi am avut treabă în direcția de unde vin acum, același lucru s-a întâmplat, am venit mai mult pe jos, am stat peste 35 de minute… Inițial am crezut că e accident”, a spus o femeie, potrivit sursei citate.

