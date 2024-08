Transfer anunțat în direct la Fanatik SuperLiga. „Omrani a făcut vizita medicală și a semnat”. Va avea coleg un brazilian dorit de Barcelona!

Impresarul Florin Vulturar a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că Billel Omrani este noul fotbalist al celor de la Poli Iași. Fostul golgheter de la CFR Cluj a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul în Copou.

Transfer anunțat în direct la Fanatik SuperLiga. „Omrani a făcut vizita medicală și a semnat”

Billel Omrani revine în SuperLiga! a semnat contractul cu Poli Iași, locul 14 în clasament. Agentul Florin Vulturar a fost cel care a făcut anunțul în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Impresarul susține că, dacă va fi puternic din punct de vedere mental, Billel Omrani va face senzație în tricoul moldovenilor. „Am o relație cu el. Da, s-a dus la Iași. Sper să își revină, e un jucător cu calitate multă. Păcat de el…

Cu siguranță, Iașiul i-a întins o mână. El mai are multe de spus în fotbal, dacă la cap e bine. Toată problema lui e la cap, nu la altceva. Omrani a făcut vizita medicală și a semnat”, a dezvăluit Florin Vulturar, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Billel Omrani, coleg cu un brazilian dorit de Barcelona!

Tot Florin Vulturar i-a adus în această vară la Poli Iași pe mijlocașul camerunez Samuel Oum Gouet și . Crescut de Santos, Tailson a fost dorit de Barcelona, însă în cele din urmă transferul a picat.

„Samuel și Tailson, pe ei i-am dus la Iași. Brazilianul (n.r. Tailson) are o calitate foarte, foarte bună. Și el are mare nevoie de adaptare. A fost o ofertă clară de la Barcelona, vreo două săptămâni a stat acolo. A fost am înțeles un proces de vreo doi ani de zile între ei (n.r. Santos) și Barcelona. A câștigat și s-a întors înapoi.

ADVERTISEMENT

A fost o mare dezamăgire pentru el și a avut o perioadă de vreun an și jumătate în care a căzut pur și simplu, a intrat în depresie. Am reușit să-l aducem la Iași. Eu zic că poate fi un jucător de valoare.

Pe camerunez îl știa Tony da Silva de la naționala Camerunului, unde are 24 de meciuri acolo. Un jucător incredibil. Toți au nevoie de adaptare. Eu așa zic, doi jucători buni”, a mai dezvăluit Florin Vulturar.

ADVERTISEMENT

„Tailson poate să crească mult de tot. A fost în curtea Barcelonei”

Titular în toate cele patru meciuri din SuperLiga ale lui Poli Iași, Tailson nu a reușit, deocamdată, să își treacă numele pe lista marcatorilor. Totuși, Florin Vulturar susține că atacantul brazilian care evoluează în extrema dreaptă va crește foarte mult în evoluții.

„Da, eu zic că poate fi peste (n.r. Wesley sau Adailton). În primul rând, e mult mai tânăr, are 25 de ani. Poate să crească mult de tot, trebuie în viitor să demonstreze (n.r. Tailson). A fost în curtea Barcelonei mă gândesc că au scouting la nivel mondial.

Are cu siguranță ceva aparte acest jucător. Important e să fie el bine, să se antreneze, să se adapteze la tot, la oraș, la tradiții, la mâncare. E un băiat foarte cuminte, dintr-o familie bună. Am cunoscut și părinții, are copil mic”, au fost cuvintele agentului.